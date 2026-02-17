【小論文対策ツール】小論文添削を完全可視化する評価システム「AONAVI」開発中採点基準10項目を数値化・グラフ化し、推薦対策の進捗と評価を一元管理 総合型選抜小論文対策ツール
株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）は、総合型選抜・学校推薦型選抜対策のための自学自習システム「AONAVI for Student」および「AONAVI for School」において、講師側 小論文添削評価システムを開発中であることを発表いたします。
本機能は、小論文対策における
・インプット
・確認テスト
・アウトプット
・添削
・採点
・評価
・履歴管理
をすべて一元管理できる評価システムです。
2026年3月末の正式リリースを予定しています。
■ 開発背景｜小論文添削における最大の課題「評価の曖昧さ」と「管理の非効率」
総合型選抜において小論文は重要な評価対象ですが、
・採点基準が講師ごとに異なる
・評価が数値化されていない
・成長の可視化が困難
・提出・添削・管理が分散している
といった課題が存在していました。
AONAVIはこれらの課題を解決するため、
小論文の提出・添削・採点・評価・履歴管理を一体化した評価システムを開発しました。
■ 教育設計｜インプットから添削まで段階的に成長できる構造
本システムでは、以下のステップで小論文対策を進めます。
Step 1：基礎インプット（チェックリスト機能）
小論文作成に必要な基礎知識をチェックリスト形式で学習。
・構成方法
・論理展開
・表現方法
・評価基準
を段階的に理解できます。
Step 2：理解確認テスト
インプット後、確認テストを実施。
理解不足のままアウトプットに進むことを防ぎ、
小論文の基礎理解を定着させます。
Step 3：アウトプット（問題提出）
生徒は問題を選択し、小論文を作成・提出します。
問題は以下の分野別に用意されています：
・国際系
・社会系
・法律系
・福祉系
・その他分野
問題は随時追加・更新されます。
■ 講師側添削機能｜10項目採点基準による評価システム
講師側の添削画面では、
左側：生徒提出小論文
右側：採点・添削・コメント画面
が表示されます。
EQAO教育グループが独自に設計した
10項目の採点基準
に基づき、各項目を10段階で評価できます。
さらに、
・コメント入力
・カラーペン添削
・記号添削
・テキスト記録
が可能です。
■ 評価の可視化｜点数・グラフによる成長分析
採点結果は、
・数値評価
・円グラフチャート
として表示されます。
これにより生徒は、
・自分の弱点
・成長状況
・改善点
を視覚的に把握できます。
■ 提出・添削・履歴の完全管理
本システムでは、
・提出履歴
・添削履歴
・評価履歴
がすべて保存されます。
また講師は、
・合格
・再提出
の判定を行うことができ、生徒の成長段階に応じた指導が可能です。
■ 学校・塾・講師の管理業務を大幅に効率化
従来は、
・メール
・紙
・複数ツール
で分散していた管理を、
AONAVI上で一元管理できます。
これにより、
・添削管理の効率化
・評価基準の統一
・教育品質の向上
が実現されます。
■ 既にEQAOで実運用｜実際の教育現場で検証済み
本システムは、EQAO教育グループが運営する
総合型選抜専門塾EQAOにおいて、
既に実証運用されています。
教育現場の実データとフィードバックを基に開発されています。
■ 今後の展開
本機能は2026年3月末に正式リリース予定です。
EQAO教育グループは今後も、総合型選抜対策のDXを推進し、
教育の質向上と合格率向上に貢献してまいります。
■ 会社概要
会社名：株式会社EQAO教育グループ
代表者：代表取締役 玉村ナオ
所在地：東京都港区芝大門
事業内容：
・総合型選抜専門塾EQAO運営
・総合型選抜対策システムAONAVI開発
・教育支援事業
ホームページ：https://www.eqao.co.jp/home