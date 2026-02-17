【小論文対策ツール】小論文添削を完全可視化する評価システム「AONAVI」開発中採点基準10項目を数値化・グラフ化し、推薦対策の進捗と評価を一元管理　総合型選抜小論文対策ツール

写真拡大 (全5枚)

株式会社EQAO教育グループ




株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）は、総合型選抜・学校推薦型選抜対策のための自学自習システム「AONAVI for Student」および「AONAVI for School」において、講師側 小論文添削評価システムを開発中であることを発表いたします。



総合型選抜・推薦入試のインフラを作る会社：株式会社EQAO教育グループ　玉村ナオ





ーーーー


本機能は、小論文対策における



・インプット


・確認テスト


・アウトプット


・添削


・採点


・評価


・履歴管理


をすべて一元管理できる評価システムです。


2026年3月末の正式リリースを予定しています。





■ 開発背景｜小論文添削における最大の課題「評価の曖昧さ」と「管理の非効率」


総合型選抜において小論文は重要な評価対象ですが、



・採点基準が講師ごとに異なる


・評価が数値化されていない


・成長の可視化が困難


・提出・添削・管理が分散している


といった課題が存在していました。



AONAVIはこれらの課題を解決するため、


小論文の提出・添削・採点・評価・履歴管理を一体化した評価システムを開発しました。




■ 教育設計｜インプットから添削まで段階的に成長できる構造


本システムでは、以下のステップで小論文対策を進めます。



Step 1：基礎インプット（チェックリスト機能）

小論文作成に必要な基礎知識をチェックリスト形式で学習。


・構成方法


・論理展開


・表現方法


・評価基準


を段階的に理解できます。



Step 2：理解確認テスト

インプット後、確認テストを実施。


理解不足のままアウトプットに進むことを防ぎ、


小論文の基礎理解を定着させます。



Step 3：アウトプット（問題提出）

生徒は問題を選択し、小論文を作成・提出します。


問題は以下の分野別に用意されています：


・国際系


・社会系


・法律系


・福祉系


・その他分野


問題は随時追加・更新されます。





■ 講師側添削機能｜10項目採点基準による評価システム


講師側の添削画面では、



左側：生徒提出小論文


右側：採点・添削・コメント画面


が表示されます。



EQAO教育グループが独自に設計した



10項目の採点基準


に基づき、各項目を10段階で評価できます。



さらに、


・コメント入力


・カラーペン添削


・記号添削


・テキスト記録



が可能です。



■ 評価の可視化｜点数・グラフによる成長分析


採点結果は、


・数値評価


・円グラフチャート


として表示されます。


これにより生徒は、


・自分の弱点


・成長状況


・改善点


を視覚的に把握できます。





■ 提出・添削・履歴の完全管理


本システムでは、


・提出履歴


・添削履歴


・評価履歴


がすべて保存されます。


また講師は、


・合格


・再提出


の判定を行うことができ、生徒の成長段階に応じた指導が可能です。



■ 学校・塾・講師の管理業務を大幅に効率化


従来は、


・メール


・紙


・複数ツール


で分散していた管理を、


AONAVI上で一元管理できます。



これにより、


・添削管理の効率化


・評価基準の統一


・教育品質の向上


が実現されます。




■ 既にEQAOで実運用｜実際の教育現場で検証済み


本システムは、EQAO教育グループが運営する


総合型選抜専門塾EQAOにおいて、


既に実証運用されています。


教育現場の実データとフィードバックを基に開発されています。





総合型選抜・推薦入試のインフラを作る会社：株式会社EQAO教育グループ　玉村ナオ



■ 今後の展開


本機能は2026年3月末に正式リリース予定です。


EQAO教育グループは今後も、総合型選抜対策のDXを推進し、


教育の質向上と合格率向上に貢献してまいります。



■ 会社概要


会社名：株式会社EQAO教育グループ


代表者：代表取締役　玉村ナオ


所在地：東京都港区芝大門


事業内容：


・総合型選抜専門塾EQAO運営


・総合型選抜対策システムAONAVI開発


・教育支援事業


ホームページ：https://www.eqao.co.jp/home