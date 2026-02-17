【小論文対策ツール】小論文添削を完全可視化する評価システム「AONAVI」開発中採点基準10項目を数値化・グラフ化し、推薦対策の進捗と評価を一元管理　総合型選抜小論文対策ツール

株式会社EQAO教育グループ

株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）は、総合型選抜・学校推薦型選抜対策のための自学自習システム「AONAVI for Student」および「AONAVI for School」において、講師側 小論文添削評価システムを開発中であることを発表いたします。

本機能は、小論文対策における

・インプット

・確認テスト

・アウトプット

・添削

・採点

・評価

・履歴管理

をすべて一元管理できる評価システムです。

2026年3月末の正式リリースを予定しています。

■ 開発背景｜小論文添削における最大の課題「評価の曖昧さ」と「管理の非効率」

総合型選抜において小論文は重要な評価対象ですが、

・採点基準が講師ごとに異なる

・評価が数値化されていない

・成長の可視化が困難

・提出・添削・管理が分散している

といった課題が存在していました。

AONAVIはこれらの課題を解決するため、

小論文の提出・添削・採点・評価・履歴管理を一体化した評価システムを開発しました。

■ 教育設計｜インプットから添削まで段階的に成長できる構造

本システムでは、以下のステップで小論文対策を進めます。

Step 1：基礎インプット（チェックリスト機能）

小論文作成に必要な基礎知識をチェックリスト形式で学習。

・構成方法

・論理展開

・表現方法

・評価基準

を段階的に理解できます。

Step 2：理解確認テスト

インプット後、確認テストを実施。

理解不足のままアウトプットに進むことを防ぎ、

小論文の基礎理解を定着させます。

Step 3：アウトプット（問題提出）

生徒は問題を選択し、小論文を作成・提出します。

問題は以下の分野別に用意されています：

・国際系

・社会系

・法律系

・福祉系

・その他分野

問題は随時追加・更新されます。

■ 講師側添削機能｜10項目採点基準による評価システム

講師側の添削画面では、

左側：生徒提出小論文

右側：採点・添削・コメント画面

が表示されます。

EQAO教育グループが独自に設計した

10項目の採点基準

に基づき、各項目を10段階で評価できます。

さらに、

・コメント入力

・カラーペン添削

・記号添削

・テキスト記録

が可能です。

■ 評価の可視化｜点数・グラフによる成長分析

採点結果は、

・数値評価

・円グラフチャート

として表示されます。

これにより生徒は、

・自分の弱点

・成長状況

・改善点

を視覚的に把握できます。

■ 提出・添削・履歴の完全管理

本システムでは、

・提出履歴

・添削履歴

・評価履歴

がすべて保存されます。

また講師は、

・合格

・再提出

の判定を行うことができ、生徒の成長段階に応じた指導が可能です。

■ 学校・塾・講師の管理業務を大幅に効率化

従来は、

・メール

・紙

・複数ツール

で分散していた管理を、

AONAVI上で一元管理できます。

これにより、

・添削管理の効率化

・評価基準の統一

・教育品質の向上

が実現されます。

■ 既にEQAOで実運用｜実際の教育現場で検証済み

本システムは、EQAO教育グループが運営する

総合型選抜専門塾EQAOにおいて、

既に実証運用されています。

教育現場の実データとフィードバックを基に開発されています。

総合型選抜・推薦入試のインフラを作る会社：株式会社EQAO教育グループ 玉村ナオ

■ 今後の展開

本機能は2026年3月末に正式リリース予定です。

EQAO教育グループは今後も、総合型選抜対策のDXを推進し、

教育の質向上と合格率向上に貢献してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社EQAO教育グループ

代表者：代表取締役 玉村ナオ

所在地：東京都港区芝大門

事業内容：

・総合型選抜専門塾EQAO運営

・総合型選抜対策システムAONAVI開発

・教育支援事業

ホームページ：https://www.eqao.co.jp/home