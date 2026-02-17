食品小売業向けのスーパーショーケース「REプラスシリーズ」に、冷凍機内蔵形の「VIG省エネ扉搭載 冷凍リーチインショーケース」が登場

パナソニックグループ

パナソニック株式会社 コールドチェーンソリューションズ社（以下、パナソニック）は、食品小売業向けのスーパーショーケース「REプラスシリーズ（※1）」の新たなラインアップとして、2026年3月より、「VIG（※2）省エネ扉搭載 冷凍リーチインショーケース」冷凍機内蔵形4機種の販売を開始します。

本製品は、2024年9月に発売した「VIG省エネ扉搭載 冷凍リーチインショーケース」の冷凍機内蔵形モデルです。真空断熱ガラス（VIG）ともう一枚のガラスを複層化した独自構造のガラス扉を搭載し、優れた断熱性と高い省エネ性を実現しています。保冷効率が向上したほか、ガラス表面の結露防止用ヒーターの通電を抑制することで、REシリーズの冷凍機内蔵形モデルと比較して、さらに約24.5％（※3）の省エネを達成しました。また、冷媒には環境負荷が極めて低いCO2冷媒（R744）を使用しており、「フロン排出法」の適用対象外となる環境配慮型モデルでもあります。

近年、冷凍食品の需要拡大に伴い、店舗における冷食売場の拡張が進んでいます。さらに、電気代高騰を背景に、省エネ性の高い冷凍リーチインショーケースの導入が増加しています。加えて、改装やレイアウト変更時に柔軟性が高い冷凍機内蔵形ショーケースの採用も増えており、パナソニックではこうした市場ニーズに対応するため、冷凍ショーケースおよび内蔵形ショーケースのラインアップ強化を積極的に進めています。

パナソニックは今後も、食品小売業界が抱える課題や多様なニーズに応える製品・ソリューションの提供を通して、店舗運営の効率化に貢献していきます。

＜製品の特長＞

1. VIG省エネ扉搭載による優れた断熱性と高い省エネ性

2. 冷媒配管工事・排水工事不要で、設置やレイアウト変更が容易な冷凍機内蔵形

3. CO2冷媒を使用した環境配慮型

※1 REシリーズの標準モデルをベースに、トレンドや課題解決ソリューションを取り入れた高付加価値モデル

※2 Vacuum Insulated Glassの略、真空断熱ガラスのこと

※3 試算条件（無負荷サーモサイクルの場合）：REシリーズ冷凍機内蔵形標準扉モデルとの2枚扉機種比較、-18℃の消費電力量

＜関連情報＞

・[プレスリリース]スーパーショーケース「REシリーズ」に業界初のVIG省エネ扉搭載 冷凍リーチインショーケースが登場！（2024年7月18日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn240718-5