現場の無駄を無くす！実践的DX・AI活用セミナー！

新潟市

新潟市と新潟IPC財団が連携して運営するDXプラットフォーム（※）では、中小企業のDX推進をテーマにしたセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、DX開発と活用のプロが登壇し、「中小企業におけるDX推進のリアルと課題」をテーマとした基調講演のほか、開発企業によるソリューション事例紹介、個別の相談にも対応いたします。

「自社のDXをさらに進めたい」「初めの一歩を踏み出したい」とお考えの経営者・担当者の皆さま、ぜひこの機会にご参加ください。

（※）【DXプラットフォーム】

新潟市では、企業のDX推進に向けて、異分野・異業種の企業間共創を促進する「DXプラットフォーム」を運営しています。本プラットフォームでは、新たなビジネス機会の創出を目的に、会員企業がプラットフォーム内外で交流・連携を深める場を提供しています。

【本セミナー４つのポイント】

◇「人が採れない時代」を乗り切る！DX・AI活用の具体策が学べる実践セミナー

◇セミナー後は“無料個別相談”つき！自社の課題をその場でプロに相談できる

◇生成AIや映像解析などの開発企業によるソリューション紹介あり！

◇個別相談や交流会で、導入のヒントや新たな企業間のつながりを獲得できる！

【開催概要】

日時：令和8年2月27日（金曜）午後3時00分～午後5時15分（午後2時45分開場）

会場：NINNO3会議室RoomC（新潟市中央区天神1-1プラーカ3B1F）

※新潟駅南口付近の有料駐車場をご利用ください

参加費：無料

定員：30名

お申込：申込フォーム（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPKj0Ju9ufaGvAKBInnMepr7F5ciHtPfnDV_ecYOqH9K09zQ/viewform）よりお申込みください

【プログラム】

第1部：中小企業におけるDX推進のリアルと課題

プレゼンター：八田 元之 氏

グローカルマーケティング株式会社（https://glocal-marketing.jp/）

コンサルティング部長

DX化を行うべき業務課題の特定方法から、社内推進のカギを握る合意形成のポイントまで、中小企業の成功例や失敗例を交えながら解決策を提供します。

第2部：開発企業によるソリューション紹介

プレゼンター：矢野 裕史 氏

株式会社メビウス（https://www.mob.co.jp/）

ビジネスイノベーション本部生成AI推進室室長

生成AIを基幹として自社の既存システムと連動させた業務自動化ソリューションの事例（紙資料のデジタル化等）を紹介します。

プレゼンター：竹石 和広 氏

キヤノンイメージングシステムズ株式会社（https://imgsys.canon/ja/）

シニアプロジェクトマネージャー

映像を用いた人流解析や目視検査、技術継承等の実証事例、XRを活用した仮想空間上でのビジネス展開のデモンストレーション等を実施します。

第3部：プレゼンター3社による無料個別相談

プレゼンター3社それぞれが個別相談ブースを設けます。

各ブースではデモンストレーションもご用意しておりますので、普段目にすることができない技術や、なかなか聞くことができなかった質問を是非ぶつけていただければと思います。

第4部：参加者交流会（任意）

お時間の許す限り、名刺交換など交流の場としていただければと思います。

【お問い合わせ】

セミナーに関するお問い合わせ

グローカルマーケティング株式会社（https://glocal-marketing.jp/）

TEL：0258-89-6221 FAX：0258-89-6921

セミナー及びDXプラットフォームに関するお問い合わせ

DXプラットフォーム事務局（新潟IPC財団）（https://www.niigata-dxplatform.jp/）

TEL：025-226-1694 FAX：025-224-4347