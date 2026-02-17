ジザイエ、Japan Innovation Campus（JIC）第4期コワーキングメンバーに採択

株式会社ジザイエ

株式会社ジザイエ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：中川 純希、以下「ジザイエ」）は、このたび、経済産業省が設立し、森ビル株式会社（以下「森ビル」）が企画・運営するスタートアップ・イノベーション支援拠点「Japan Innovation Campus（JIC）」において、昨年度に続き、第4期コワーキングメンバーとして採択されたことをお知らせします。

Japan Innovation Campus（JIC）について

Japan Innovation Campusは、経済産業省が主催するシリコンバレーのイノベーション拠点です。日本政府が掲げる「スタートアップ育成5か年計画」の取り組みとして、森ビルが企画・運営をしています。起業家やスタートアップが、現地のアクセラレーター、ベンチャーキャピタル等の民間企業や、大学・学術機関、JETROをはじめとする行政機関と連携しながら、日米双方向のオープンイノベーションの創出を目指すコミュニティとして運営されています。

Japan Innovation Campus公式サイト

https://jp-innovation-campus.org/ja/

Japan Innovation Campus 第4期コワーキングメンバー採択発表

https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/JapanInnovationCampus/index_1.html

採択の背景と目的

ジザイエはこれまで、通信環境が不安定な現場や人の立ち入りが困難な環境においても、遠隔から安全かつ確実に作業を行えるよう、映像圧縮伝送技術を核とした遠隔就労ソリューションの社会実装に取り組んできました。遠隔点検・遠隔操作・遠隔臨場といった機能を、実際の業務で使われ続けるかたちで提供するため、現場ごとの課題に即したハードウェア開発と、ハードウェア・ソフトウェア・クラウドを一体で設計・制御する「現場OS構想」を推進しています。

建設・製造・インフラ・災害復旧など、アクセス制約や高い安全性が求められる現場では、単なるリモート化にとどまらず、現場の状況を的確に把握し、操作までを一貫して行える仕組みが不可欠です。ジザイエは、共同実証やパートナー企業との連携を通じて実用化を進めるとともに、AIによる操作支援や判断補助、触覚技術（ハプティクス）を取り入れた次世代の遠隔操作体験の検討にも取り組んできました。

一方で、人口減少や担い手不足といった構造的な課題は、日本国内に限らず世界共通の課題となりつつあります。こうした背景のもと、ジザイエは日本発の技術をグローバルに展開し、国や時間帯を越えて人がつながる新しい遠隔就労のかたちを実装していく必要があると考えてきました。

本採択は、ジザイエの技術的な強みとこれまでの社会実装の実績に加え、グローバル展開に向けた明確なビジョンと実行計画が評価されたものです。

今後の展望

ジザイエは、Japan Innovation Campus（JIC）を起点に、米国における事業パートナーの開拓やPoCの創出、ならびにグローバル投資家との関係構築を進めていきます。

あわせて、日本と海外の時差を活用し、国や時間帯を越えて人がつながる新しい遠隔就労のかたちを実装することで、日本の現場と海外拠点が連動するグローバルな運用モデルの構築に取り組みます。

これにより、技術検証・改善・運用を連続的に行う開発サイクルを確立し、遠隔就労の社会実装を一層加速させてまいります。

ジザイエは今後も、日本発の技術で産業現場が抱える構造的課題の解決に取り組み、持続可能な働き方と産業の未来づくりに貢献していきます。

ジザイエについて

ジザイエは、「すべての人が、時空を超えて働ける世界へ」をミッションに、遠隔業務に必要な映像・操作・制御を統合した「現場OS」を展開する東京大学稲見研究室発スタートアップです。独自の映像圧縮伝送技術により、通信環境が不安定な現場でも高精細・低遅延の映像伝送を実現。建設・製造・インフラ・災害復旧など、物理的制約の多い現場での遠隔操作や点検を可能にし、現場のDXを加速させています。

会社概要

会社名：株式会社ジザイエ

設 立：2022年11月

代表者：中川 純希

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル5F Inspired.Lab 569

公式サイト：https://jizaie.co.jp/

note：https://note.com/jizaie

X（旧：Twitter）：https://twitter.com/jizaie

コーポレートムービー：https://youtu.be/cnRYRXzXdWI

本件に関する問い合わせ先

担当：株式会社ジザイエ 広報

メール：pr@jizaie.co.jp