Appier (エイピア) 日本を代表する高成長企業で構成される「JPXスタートアップ急成長100指数」の構成銘柄に選定

Appier Group 株式会社

Appier Group 株式会社 (エイピアグループ、本社 : 東京都港区、代表取締役CEO : チハン・ユー、東証プライム : 4180、以下 Appier) は、株式会社日本取引所グループ (JPX) および株式会社東京証券取引所が2026年3月9日より算出・配信を開始する新指数「JPXスタートアップ急成長100指数」の構成銘柄に選定されましたことを、お知らせいたします。

■ 「JPXスタートアップ急成長100指数」選定の背景

本指数は、日本の産業競争力の強化を担う「高成長スタートアップ」企業を対象とした株価指数です。スタートアップ企業の成長性を測定する指標として、売上高成長率や時価総額成長率、流動性などの厳しい選定基準をクリアした100社で構成されています。

Appierは、東証プライム上場企業でありながら、スタートアップ特有の爆発的な成長力と革新性を維持し続けている点、および「エージェント型AI (自律型AI) 」を軸とした独自の技術優位性が、次世代市場を牽引する企業として、ご評価をいただいたと受け止めております。

■ 直近の業績ハイライトと今後の展望

直近の2025年度12月期通期決算において、以下の通り過去最高の業績を達成しております。

- 過去最高の売上収益： 前年同期比28%増 (為替影響除く32%増) の437億円で、2019年度比で6倍の急成長- 収益性の劇的な向上： 営業利益は前年同期比50%増の30億円 (為替影響除く38億円) に達し、強力な営業レバレッジを実現- 次世代AIへの移行： 「エージェント型AI (自律型AI) 」の駆動する自律的な運用体制への転換を支援し、Eコマースやオンライン旅行業界などの主要セクターで、圧倒的なROI向上を実現Appier Group (4180)

2026年度においても、売上収益540億円 (前年比24%増)、営業利益43億円 (同45%増)というさらなる高収益成長を見込んでおります。今回の指数選定を機に、日本およびグローバル市場におけるAIリーダーとしての地位をより強固なものにしてまいります。

(参考）

「JPXスタートアップ急成長100指数」の算出・公表開始について

https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0060/20260213-01.html

JPX スタートアップ急成長100指数構成銘柄 (2026年2月13日時点)

https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0060/t13vrt000000kj38-att/mei2_42_SU100.pdf

