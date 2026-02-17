香港ライブコマース3日間で総再生数約8万回・コメント約2.5万件の反響

一般社団法人国際ビジネス連結機構

日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する、一般社団法人 国際ビジネス連結機構（所在地：東京都港区、代表理事：松浦啓介）は、香港を拠点に活動する人気ライバー「babyshop」と、当機構会員企業によるライブコマースコラボレーションを、2026年1月26日・27日・31日の3日間にわたり実施しました。

本企画では、Facebookを中心としたライブ配信を通じて、日本企業の商品・サービスを香港市場に向けて発信。期間中の総再生数は約8万回、コメント数は約2.5万件に達し、現地視聴者との双方向コミュニケーションが活発に行われました。

今回のコラボレーションは、香港を拠点に活動する人気ライバー「babyshop」と、国際ビジネス連結機構の会員企業によるライブコマース企画です。

Facebookを中心としたライブ配信を通じて、日本企業の商品・サービスを香港市場に向けて発信しました。

ライブ配信では、商品の特徴や使用シーン、魅力をリアルタイムで紹介しながら、視聴者から寄せられるコメントや質問にその場で対応。

視聴者からは商品に関する具体的な質問やリアクションが数多く寄せられ、現地消費者との距離を縮める双方向コミュニケーションが活発に行われました。

リアルタイムでのやり取りを通じて、ブランドや商品の理解を深めると同時に、香港市場におけるブランド認知の拡大と購買意欲の喚起につながる取り組みとなりました。

3日間の配信期間を通じて、総再生数は約8万回、コメント数は約2.5万件に達し、香港市場における日本企業への高い関心がうかがえる結果となりました。

■「babyshop × 国際ビジネス連結機構 会員企業 コラボレーション」について

本コラボレーションは、香港で高い支持を集める人気ライバー「babyshop」と、国際ビジネス連結機構の会員企業による共同企画として実施されました。

ライブ配信を通じて、日本企業の商品・サービスを香港の消費者に向けて発信し、リアルタイムでの双方向コミュニケーションを通じた実践的なマーケティングの場を創出しました。

視聴者の反応やコメントをその場で確認できる環境により、日本企業にとっては、香港市場のリアルな反応を把握し、今後の海外展開に活かすための貴重な接点創出につながる取り組みとなっています。

■babyshopについて

babyshopは、香港を拠点に活動する人気ライバー・インフルエンサーです。

Facebookを中心に、ベビー・ファミリー向け商品やライフスタイル関連情報を発信し、親しみやすいトークとリアルな商品紹介で多くのフォロワーから高い支持を集めています。

ライブコマースを通じて、視聴者との距離が近い発信スタイルを強みとし、香港市場における高い影響力を持つライバーとして活躍しています。

babyshop Facebook：https://www.facebook.com/PureBabyShopHK

一般社団法人国際ビジネス連結機構について

当機構は、日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する組織です。情報提供に留まらず、ライブコマースや現地体験型販売、海外企業とのマッチング、セミナー・交流会などを通じ、企業が海外展開を実際に体験しながら挑戦できる場を提供しています。

提供サービス（一部）

RENKETSU LIVE（海外向けライブコマース支援） RENKETSU STORE（越境EC販売支援） 海外企業との交流会や提携 海外展開に関するセミナーや体験型ツアー

【法人概要】

名称：一般社団法人国際ビジネス連結機構 設立：2024年12月 代表理事：松浦啓介 本社：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F URL：https://kokusaibiz.org/ 事業内容：海外進出支援、ライブコマース支援、交流会・フォーラム運営など