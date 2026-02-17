REVIC様・関西電力グループ様・北洋銀行様・山陰合同銀行様の新規LP加入について

Frontier Innovations株式会社

Frontier Innovations株式会社（本社：東京都中央区日本橋室町、代表取締役社長：西村 竜彦、以下「当社」）は、当社が無限責任組合員として運営する Frontier Innovations 1号投資事業有限責任組合（以下「本ファンド」）の新規の有限責任組合員（以下「LP」）として、以下の4社にご加入いただきましたことをお知らせします。

- 株式会社地域経済活性化支援機構（本社：東京都千代田区大手町１丁目６番１号、代表取締役：渡邊 准）- 合同会社Ｋ４ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ¹（本社：大阪府大阪市北区中之島三丁目 6 番 16 号、代表職務執行者：浜田 誠一郎） （¹ 関西電力グループ様の CVC）- 株式会社北洋銀行（本社：北海道札幌市中央区大通西 3 丁目 7 番地、代表取締役：津山博恒）- 株式会社山陰合同銀行（本社：島根県松江市魚町 10 番地、取締役頭取：吉川 浩）

本ファンドは、日本政府全体の宇宙開発利用を技術で支える中核的実施機関である宇宙航空研究開発機構(以下「JAXA」)からのアンカーLP 出資を受ける初のファンドです。なお、国立研究開発法人から LP 出資を受ける日本初のファンドにもなります。

ファンド設立以降、投資活動も順調に進んでおり、宇宙・非宇宙のディープテックスタートアップの成功例創出と、エコシステムの創出・拡大を目指して邁進しております。

これまでに、以下のような日本を代表する機関投資家様・事業会社様等に本ファンドの取り組みにご賛同・ご期待いただき、LPとして参画いただいております。

引き続き、本ファンドの趣旨や活動にご賛同下さる皆さまとの連携やネットワーク等を拡大していく予定です。

- 当社・本ファンドについて

所在地 ： 東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー7F

代表者 ： 代表取締役社長 西村 竜彦

ウェブサイト ： https://www.frontier-innovations.jp/

ジェネラルパートナー ： 西村 竜彦、浜野 豊、湯田 聡

＜本件に関するお問い合わせ＞ Email： pr@frontier-innovations.jp