2/17「電子書籍の日」に出版社編集部が選書：季節の変わり目の体調を整える“呼吸・睡眠・食事”に特化した3冊を公開

株式会社22世紀アート

株式会社22世紀アート（本社：東京都中央）は、Bookliveサービス開始日である2月17日の「電子書籍の日」に合わせ、2月17日時点のAmazon.co.jp Kindleストア上の口コミ評価（星・レビュー数）等を基準に、「季節の変わり目に読みたい電子書籍3冊」を編集部選書として公開します。

左から『ぐっすり眠れる！超簡単呼吸法 薬を使わずに不眠を克服 ストレスを解消し、自然治癒力を高める『気功百会丹田呼吸』、『マインドフルネスを超えた呼吸法：心拍変動バイオフィードバック』、『気・血・水で気力充実──食の知恵で元気の素 五臓六腑がやっぱり肝腎』（22世紀アート）

【1】「心の不調」を、“仕組み”で捉え直す

『マインドフルネスを超えた呼吸法：心拍変動バイオフィードバック（22世紀アート）』

Amazon評価：4.4 / 5（評価数：34件）

マインドフルネスを超えた呼吸法：心拍変動バイオフィードバック（22世紀アート）

大脳生理学の研究に携わり、現在は精神科医として診療を行う著者・端谷毅先生が、長年の研究成果である「KT理論」をもとに、脳・自律神経・睡眠といった身体の働きから説明している一冊。

本書最大の特徴は 「今の自分にできること」へ落とし込んでいく、実践に強い内容です。自律神経の暴走や睡眠障害、呼吸・心拍変動など、現代人が崩しやすいポイントに真正面から向き合っています。

はじめてでも取り入れやすい実践アプローチ中心ですので、電子書籍から実践スタートもおすすめです。

【本書の読みどころ】

- 人はなぜ心の病気になるのかを解説- どうすれば改善の方向へ向かうのかのヒントが込められている

【こんな方におすすめ】

・運動や食事改善で挫折してしまった経験がある。

・疲れやストレスで、寝ても疲れが取れない。

・手軽な方法で体のコンディションと向き合いたい。

【書籍情報】

書籍名：マインドフルネスを超えた呼吸法：心拍変動バイオフィードバック（22世紀アート）

著者：端谷 毅

書籍形式：Kindle版（電子書籍）

販売価格：\1,155

販売URL：https://amzn.asia/d/05f2NxD3

【2】不眠症に悩むあなたへ、薬に頼る前の選択肢

『ぐっすり眠れる！超簡単呼吸法 薬を使わずに不眠を克服 ストレスを解消し、自然治癒力を高める『気功百会丹田呼吸』（22世紀アート）』

Amazon評価：4.1 / 5（評価数：11件）

ぐっすり眠れる！超簡単呼吸法 薬を使わずに不眠を克服 ストレスを解消し、自然治癒力を高める『気功百会丹田呼吸』（22世紀アート）

「寝つけない」「夜中に目が覚める」「朝早く起きてしまう」――。

寒さと年度末の忙しさが重なるこの時期は、生活リズムが乱れやすく、心身の緊張が抜けにくい季節でもあります。本書は40年にわたる不眠を克服した著者が実践した「無薬楽眠法（むやくらくみんほう）」を紹介しています。

不眠を「ストレスによって固定化された“脳（心身）の習慣”」として捉え直し、呼吸・集中・生活リズムの整え方まで、著者の体験から学べる一冊です。

【本書の読みどころ】

- 不眠のメカニズムを、生活・心理・身体の両面から整理- 入眠障害・中途覚醒など、体験者の言葉を収録し、原因別の対処イメージを持てる

【こんな方におすすめ】

・忙しさや不安などで、睡眠に悩みを抱えている方

・眠れない日が続き不安を感じる方

・睡眠について生活習慣から見直したい方

※本書は読者のセルフケアの視点を提供する内容です。治療中の方は医師等にご相談のうえでお読みください。服薬中の場合、自己判断での中断は避けてください。



【書籍情報】

書籍名：ぐっすり眠れる！超簡単呼吸法 薬を使わずに不眠を克服 ストレスを解消し、自然治癒力を高める『気功百会丹田呼吸』（22世紀アート）

著者：磯村 昭和

書籍形式：Kindle版（電子書籍）

販売価格：\800

販売URL：https://amzn.asia/d/0dNfHO8e

【3】電子書籍で便利、スマートフォンで見ながら使えるチェック表付き！

『気・血・水で気力充実──食の知恵で元気の素 五臓六腑がやっぱり肝腎（22世紀アート）』

Amazon評価：4.0 / 5（評価数：1件）

気・血・水で気力充実──食の知恵で元気の素 五臓六腑がやっぱり肝腎（22世紀アート）

中医学の考え方を手がかりに、体の不調を「気・血・水」の巡りやバランスの乱れとして捉え、日々の小さな心配りで健やかな毎日を目指すためのヒントをまとめた一冊。ストレスや忙しさで体調がゆらぎやすい時期に、「食」を“整える入口”として提案する薬膳生活の入門書で、今日から実践しやすい内容が詰まっています。

スマートフォンで見ながら使えるチェック表付きで、生活の中に無理なく取り入れられます。

【本書の読みどころ】- “気・血・水”で体調を整理し、自分に合った食材選びの参考として活用可能- 身近な食材＆チェック表で続けやすい【こんな方におすすめ】- 疲れや体調の不調を、食生活から見直したい人- 薬膳を手軽に初めてみたい人- 自分の体のサインに合わせた食事を知りたい人【書籍情報】

書籍名：気・血・水で気力充実──食の知恵で元気の素 五臓六腑がやっぱり肝腎（22世紀アート）

著者：園田 康子

書籍形式：Kindle版（電子書籍）

販売価格［電子書籍価格のみ］：\1,000

販売URL：https://amzn.asia/d/0bd1giec





電子書籍で後世に残す時代へ（株式会社22世紀アート 代表取締役社長向田翔一）

22世紀アートは2014年の創業当初より、電子書籍の出版事業を中心とした書籍出版を手がけてまいりました。これまでに6000冊を超える書籍の出版に携わり、作家様の「想いをカタチにする出版社」として、一冊一冊の背景にある声や経験を丁寧に世の中へ届けることを大切にしています。

現在は、2026年秋に向けて、昭和の時代を生きた著者による記録を後世へと伝える一大プロジェクト「昭和百年」の刊行に向けた制作を遂行中です。電子書籍を通じて“記録する”ことの価値を広げ、個人の言葉や体験が未来の社会に参照され続けるような形で残していきたいと考えています。22世紀アートは今後も、書籍を通じて世の中に役立つ情報を伝える出版社として、作家様の想いとともに、必要とする方のもとへ確かな言葉を届けてまいります。





会社情報・お問い合わせ先





会社名：株式会社22世紀アート

所在地：東京都中央区日本橋浜町3-23-1 ACN日本橋リバーサイドビル5階

代表者：向田翔一

事業内容：出版事業（電子書籍・POD・オーディオブック・英訳出版）、企画出版事業、

【お問い合わせ先】

22世紀アート広報課

TEL：03-5941-9774

mail：info_pr@22art.net

HP：https://www.22art.net/