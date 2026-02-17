舞鶴の未来を語る経済講演会。さくらインターネット田中氏らが登壇。

舞鶴市

舞鶴市産業支援プラットフォーム（舞鶴商工会議所・舞鶴市）は、令和8年2月27日（金）に舞鶴市商工観光センターにて「経済講演会」を開催します。さくらインターネット株式会社の代表取締役社長・田中邦裕氏による記念講演や、株式会社日本総合研究所の東博暢氏を交えたトークセッションを実施し、参加者を募集します。

舞鶴市産業支援プラットフォーム（舞鶴商工会議所・舞鶴市）では、地域の経済活性化および起業家精神の醸成を目的として「経済講演会」を開催いたします。

本講演会は２部構成となっており、第1部では、国立舞鶴工業高等専門学校在学中にさくらインターネットを創業した田中邦裕氏が登壇します。

まいづる親善大使の就任を記念し、「地域と未来を創るアントレプレナーシップ」と題して、自身の経験やこれからの時代に求められる姿勢について語ります。

第2部では、田中氏に加え、株式会社日本総合研究所のプリンシパルである東博暢氏を迎え、「これからの時代における舞鶴市の可能性」をテーマにトークセッションを行います 。オープンイノベーションやスタートアップ支援の知見を有する東氏とともに、舞鶴市の展望について議論を深めます。

【開催概要】

登壇者プロフィール

- 日時：令和8年2月27日（金）13:30～15:00- 会場：舞鶴市商工観光センター（京都府舞鶴市字浜66）- プログラム：第1部：まいづる親善大使就任記念講演「地域と未来を創るアントレプレナーシップ」第2部：トークセッション「これからの時代における舞鶴市の可能性」- 参加費：無料（事前申込制）- 定員：先着330人- 申込期限：令和8年2月25日（水）※定員になり次第終了- 申込方法：舞鶴商工会議所のホームページ、窓口、Fax、またはチラシ掲載の二次元コードから申し込み

田中 邦裕（たなか くにひろ）氏

さくらインターネット株式会社 代表取締役社長

1978年大阪府生まれ。

1996年に国立舞鶴工業高等専門学校在学中にさくらインターネットを創業し、インターネットの利用者が少ない当時では珍しかった共用レンタルサーバーサービス「さくらウェブ」の提供を開始。1999年、さくらインターネット株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。2005年、東証マザーズ（現在はプライム市場）に上場。2023年、国内事業者として初めてガバメントクラウド提供事業者に選定（一部条件付）。ソフトウェア協会会長や日本データセンター協会理事長、内閣府「AI戦略会議」構成員を務めるなど、インターネット業界発展のため、各種団体等に理事や委員などとして多数参画。

2025年10月、まいづる親善大使就任。

東 博暢（あずま ひろのぶ）氏

株式会社日本総合研究所 プリンシパル

1980年大阪府生まれ。

2006年日本総合研究所入社。2016年2月に、日本の成長戦略の基盤となる先進性の高い技術やビジネスアイデアの事業化を支援しイノベーションを推進する異業種連携の事業コンソーシアム 「Incubation & Innovation Initiative (III)」を組成し、全体統括を行う。オープンイノベーション推進、高専・大学改革、ディープテックスタートアップ支援を実施。その他、内閣府、国土交通省、総務省、経済産業省等の関連有識者委員会の委員を歴任、各自治体の首長のフェローも務める。