ヘッドウォータース、FDE（Forward Deployed Engineer）を中核に採用を強化

株式会社ヘッドウォータース

AIソリューション事業を手がける株式会社ヘッドウォータース（本社：東京都新宿区、代表取締役：篠田 庸介、以下「ヘッドウォータース」）は、AI活用を企業の現場へ定着させる体制拡大の一環として、全社横断で採用に取り組み、その中核として、FDE（Forward Deployed Engineer）の採用・育成を強化します。

AI導入が進む一方で、多くの企業がPoCから本番運用に移れない「実装の壁」に直面しています。業務要件に合わせた調整や、運用に耐える仕組みづくりを担う人材が不足しており、AIを現場に定着させる役割が求められています。こうした中、顧客現場に入り込み実装と改善を一体で進めるFDE型の職種が世界的に注目されており、海外メディアではFDEの求人が前年比約10倍と報じられています（※1）。

海外のAI企業でも現場配備型エンジニアを採用する動きが広がり、「Year of the FDE（※2）」と呼ばれるほど市場ニーズが高まっています。AI技術の高度化に対し、企業の導入能力が追いつかない構造的背景から、FDEの必要性が急速に高まっています。FDEは、顧客の現場に入り込み、業務と技術の境界で実装と改善を一体で推進する「現場配備型」エンジニアリング職です。利用シーンの特定から要件整理、AIエージェントの調整・実装、「壊れない運用」を前提にした運用設計までを担い、判断の履歴を体系的にまとめ、業務に活かせるノウハウとして整備します。技術そのものではなく、特定のツールに依存せず、目的に応じて技術を横断的に活用するX-Techアプローチで、導入の「PoC止まり」を解消し、企業内定着（内製化）まで伴走する役割を担います。

今回の採用強化は、当社が12月24日に発表したプレスリリース「X‑Tech FDE」モデルの本格展開を実現するための組織拡大施策です。



＜注釈＞

※1 The Economic Times「What are the hottest jobs within AI? Hiring up 800% this year」(https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/what-are-the-hottest-jobs-within-ai-hiring-up-800-this-year/articleshow/125036908.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst)

Bloomberry「What I learned analyzing 1K forward deployed engineer jobs」(https://bloomberry.com/blog/i-analyzed-1000-forward-deployed-engineer-jobs-what-i-learned/)

※2 Crunchbase News「2025: The Year Of The Forward-Deployed Software Engineer」(https://news.crunchbase.com/ai/forward-deployed-software-engineer-sales-team-coker-felicis/)

- FDE組織拡大のポイント1.採用ポートフォリオを拡充全社の採用強化計画の中で、FDEを中核に生成AIエンジニア／AIデータ・プラットフォームエンジニア／Azureエンジニア／フルスタックエンジニア／PM・PLなど、実装・デリバリーに関わる職種の採用もあわせて拡大し、体制の強化を図ります。2.業界別ニーズに即したFDEの配置と伴走支援中でも自動車・モビリティ・運送／産業・製造／金融を重点領域とし、FDEが現場要件に即した実装と運用設計を主導します。運行やオペレーションの最適化、製造現場の予兆保全・品質検査の自動化、金融業務の判断支援など、成果に直結する局面にFDEを配備し、本番定着まで伴走します。3.一気通貫の実装運用（内製化まで伴走）利用シーンの探索、要件整理、AIエージェントの調整・実装に加え、運用設計と判断ログの資産化、顧客側の内製化支援までを一体で推進。特定製品に依存しないX-Techアプローチで企業内定着を加速します。- 募集情報FDE求人（HERP：募集詳細）https://herp.careers/v1/headwaters/Rn2FYGgOXX4Sヘッドウォータース採用サイトhttps://recruit.headwaters.co.jp/- 今後についてヘッドウォータースでは今後、業界別にFDEの配置を積極的に進め、物流・製造・小売など、IoTやエッジAIと親和性の高い現場領域においても、「現場で動き、価値を生み出すAIエージェント」を実装できるエンジニアが活躍できる場を次々と創出していきます。デジタルにとどまらず、実際の業務・現場にAIを定着させ、価値創出までやり切るーそんなヘッドウォータースならではの挑戦ができるフィールドが、今まさに広がっています。生成AI市場は急速に拡大し、企業からのニーズも確実に高まっています。そこには、技術を社会実装し、使われ続ける仕組みをつくるエンジニア・FDEが必要とされています。ヘッドウォータースは、実装力を武器に企業変革を支えてきた仲間とともに、これからも新たな活躍の場を切り拓いていきます。以上- 参考情報・AI実装の世界的潮流「フォワードデプロイエンジニアリング（FDE）」と「X-Tech」を融合し、AIプロジェクトのROI最大化を目指す「X-Tech FDE」を独自展開https://www.headwaters.co.jp/news/x-tech_fde.html- 商標について記載されているサービス名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。- 会社情報会社名：株式会社ヘッドウォータース所在地：〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー４階代表者：代表取締役 篠田 庸介設 立：2005年11月URL ：https://www.headwaters.co.jp/