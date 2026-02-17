オンライン家庭教師「メガスタ」運営会社の破産報道を受け、スクールIE onlineが緊急支援制度を開始。転塾後の2ヶ月間、授業料やiPadレンタル料を含む諸費用を完全無料化。

株式会社やる気スイッチグループ

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司）が展開する個別指導塾「スクールIE(R)」(https://www.schoolie-net.jp/)のオンライン個別指導塾・オンライン家庭教師の「スクールIE online」(https://www.schoolie-net.jp/ieonline/)では、オンライン家庭教師サービス「メガスタ」運営会社の破産手続き開始に際し、学習環境の継続を希望する生徒を対象とした緊急支援施策を2026年5月31日まで実施します。

本制度では、転塾後の2ヶ月間、授業料やiPadレンタル料を含む諸費用を完全無料化し、受験や進級を控えた重要な時期にお子さまの学びを止めないための環境を提供します。

突然の事態により学習の場を失ったお子さまと保護者さまの不安を解消するため、今回の緊急支援を決定いたしました。スクールIE onlineは、独自の診断に基づき相性に合う講師が1対1または1対2で指導を行う、完全オンライン型の個別指導塾・オンライン家庭教師サービスです。スクールIE onlineでは塾の移籍に伴う経済的負担を最小限に抑え、速やかな学習機会の提供に努めます。

支援制度の詳細

スクールIE onlineへ移籍される方を対象に、入会から2ヶ月間の諸費用（詳細は下記）をすべて無料といたします。

・入会金：無料

・授業料：無料（最大週2回分の授業×2か月分）

・システム利用料：無料

・基礎教材費：無料

・iPadレンタル料：無料

対象：メガスタ、一橋セイシン会に在籍し、スクールIE onlineへ転塾される生徒

期間：2026年5月31日（日）まで

申込方法：TEL:0120-546-561 Mail：iehome@ysg.co.jp （受付時間：月～土14:00～22:00）

諸注意：

・1対1または1対2の個別授業が対象

・授業は1コマ90分

・最大週2回分の授業×2か月分

・5月31日（日）までの申込が対象

・その他キャンペーンとの併用不可

環境が変わっても、学びを継続できる安心のサポート体制

オンライン個別指導塾・オンライン家庭教師のスクールIE onlineは、単なるビデオ通話による指導ではありません。お子さまが自宅にいながら、教室に通うのと同等以上の成果を得られるよう、以下の独自システムを導入しています。

全国の優秀な講師陣による授業

東京大学大学院や京都大学をはじめとする難関大学の現役生や、オンライン授業の経験豊富なベテラン講師が多数在籍しています。全国どこからでも、優秀な講師陣による指導を受けることが可能です。さらに、独自の性格診断に基づき、お子さまと相性ぴったりの講師から授業が受けられるため、画面越しでも信頼関係を築きながら充実した授業を受けられます。

1対2の効率的な個別指導体制

講師1人に対して生徒は最大2人までの個別指導を行います。オンライン上の個別ブースを使用するため、もう一人の生徒と顔を合わせたり音声が混ざったりすることはありません。一方への解説と、もう一方への演習を交互に繰り返すことで、理解と定着を同時に図る無駄のない効率的な学習を実現します。

担任制による信頼関係の構築

相性を重視した完全担任制を採用。画面越しでもお子さまの表情や反応を細やかに汲み取り、やる気を引き出す声かけを行います

スタディプランナーによる個別の学習計画

スタディプランナーが、お子さまの目標と現在の学力を独自の診断テストで分析し、最適な学習プランを個別に立案します。計画の遂行から状況に応じた修正までプランナーが伴走し、目標達成まで着実に導きます。

全国1,200教室※以上の情報力を活かした個別対策

2025年2月末時点で国内外に1,200教室以上を展開するスクールIEならではの圧倒的な情報力を活用します。志望校別や地域別の傾向を捉えた画一的ではない個別対策により、志望校合格に向けた最適なルートを提示します。

※2025年2月末時点



万全の自習・受験サポート体制

家庭学習を強化するため、大学・高校・中学受験の全教科に対応したプロ講師による映像授業が月額220円（税込）で見放題となります。また、受講日時は部活や習い事のスケジュールに合わせて自由に選択できるため、塾への移動時間を短縮しつつ、忙しい時期でも無理なく学習を継続できる環境を整えています。

スクール IE online 担当者からのメッセージ

「2020年、コロナ禍によって学校や塾が休校となった際、私たちは「子どもの学びを止めないプロジェクト」を立ち上げ、集団授業動画を無償で公開しました。

「どんな時でも、子どもたちの学びを止めてはならない」

あの日、画面越しに必死に学ぶ子どもたちの姿を見て、私たちはこの想いを強く刻みました。そして今、再び困難な状況によって学びの場を失いかけている子どもたちがいます。

今、私たちにできることは何か。その答えとして、やる気スイッチグループが展開する、オンライン個別指導塾・オンライン家庭教師「スクールIE online」の無償提供を決定しました。」



スクールIEが提供する価値

スクールIEは、独自の個性診断テスト「ETS」と学力診断テスト「PCS」を用い、一人ひとりの性格や習慣、現在の理解度を徹底的に分析します。



＜個性診断テスト（ETS）＞

スクールIEが独自開発した個性診断テスト（ETS）は、200問の設問に回答することで子どもの学習習慣や生活習慣だけではなく、強みや能力、自己表現の仕方などといった子どもの個性まで細かく分析します。分析結果をもとに一人ひとりに合わせた最適な勉強方法、努力の仕方を提案します。

＜学力診断テスト（PCS）＞

学力診断テスト（PCS）は子どもの学力を客観的に把握し、効果的な個別のカリキュラムを作成するためのシステムです。学習内容の各項目の理解度を●△×で表示し、どの部分でつまずきが生じているかを明確にします。また、単元の関連性が分かる系統図で、どこまでさかのぼって復習すればいいかを見つけ、この結果をもとにカリキュラムを作成します。

スクールIE(R)(https://www.schoolie-net.jp/)

国内外で1,200以上※の教室を展開するスクールIEは、生徒一人ひとりに合わせたオーダーメイドの個別指導塾。独自の個性診断テスト（ETS）と学力診断テスト（PCS）をもとに、生徒一人ひとりの個性や学習習慣・生活習慣目標に合わせた、講師・教材・カリキュラムで苦手克服や志望校合格、そしてその先の夢の実現をサポートします。

さらにお子さまの成長を実感していただけるよう、保護者さまには定期連絡や個別指導報告書を通じて学習状況、目標への進捗をお伝えしていきます。

※2025年2月末時点

公式サイトURL：https://www.schoolie-net.jp

株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス企業として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万5千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。また、やる気スイッチグループは英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されております。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

※2025年2月末時点

