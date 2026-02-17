【3/10（火）締切】三菱家電ファンサイト会員限定！おかず作りに大活躍♪「桃屋人気商品セット」をプレゼント！

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）は、料理メディアNadia内の三菱家電ファンサイト会員限定キャンペーンとして、桃屋人気商品セットが抽選で当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

三菱家電ファンサイトとは

私たちの暮らしに欠かすことのできないキッチン家電。ファンサイト内では、IHクッキングヒーター、レンジグリル、ジャー炊飯器、ブレッドオーブンなどの製品を紹介しています。

Nadiaが三菱電機との対話を重ねるうちに知った、「使う人にとことん向き合い、使う人の毎日に喜びや感動をもたらす製品を作りたい」という熱い想い。4名のNadia Artistがアンバサダーとなり、三菱電機のものづくりのこだわりがたくさん詰まった製品を使ったレシピやコラムなどのコンテンツを毎月更新していきます。

ファンサイト内コンテンツ

ファンサイトはこちら :https://oceans-nadia.com/fans/mitsubishielectric

さまざまなキッチン家電の機能を活かしたレシピを毎月公開するほか、アンバサダーのレシピをまとめたコラム、またファン限定のプレゼントキャンペーンや限定イベントへの応募ができるキャンペーンを実施しています。

キャンペーン概要

今回は、桃屋の人気商品3点セット（「きざみにんにく」「きざみしょうが」「食べるねぎ油」）を、抽選で30名様にプレゼント！ たったひとさじで味が決まるので、家族のおかわりがとまらない絶品おかずが誰でも簡単に作れます。 そんなやみつきおかずをさらに美味しく楽しむなら、ふっくらご飯が味わえる三菱電機のジャー炊飯器「本炭釜 紬（つむぎ）」がおすすめ。お米の芯まで熱を伝える「本炭釜」によって、一粒一粒ふっくらと炊き上げ、お米本来のうま味を極限まで引き出します。 炊きたてのふっくらご飯に、やみつきおかずをのせて、贅沢なひとときをお楽しみください。

プレゼント内容

・桃屋 きざみにんにく

・桃屋 きざみしょうが

・桃屋 揚げ葱がザクッと香ばしい食べるねぎ油

各1点

応募期間

2026年3月10日（火）15時00分まで

応募条件

応募にはNadiaおよびNadia内三菱家電ファンサイトへの会員登録が必要です（いずれも登録無料）。

ご応募はこちらから :https://oceans-nadia.com/fans/mitsubishielectric/present#type1127Nadia内キャンペーンページに遷移します。

当選発表方法

当選者の方のみ2026年4月17日（金）までに会員登録のメールアドレス宛にNadiaキャンペーン窓口から当選通知をお送りいたします。当選通知内の回答フォームに期日までに必要事項をご登録いただくと「当選確定」となります。

みなさまからのご応募をお待ちしております！

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家の美味しいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,000名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」と呼ばれる方たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

なお、Nadia Artistの総フォロワー数は2026年2月時点で合計7,000万人にのぼり、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。

ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。



＜Nadia株式会社について＞

会社名： Nadia株式会社

設立：2012年7月5日

代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL：https://nadia-corp.co.jp/

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業

＜お問い合わせ＞

contact@nadia-corp.co.jp