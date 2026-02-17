九州大学公開講座Kyushu University Open Explorations 100 受講者募集開始について

国立大学法人九州大学

九州大学の持つ研究・教育の「総合知」を、多くの人々に“わかりやすく”かつ“楽しく”体験していただくことを目的として、誰もが参加できる「総合知」の見える化・体感のための「Kyushu University Open Explorations 100 -「総合知」探究-」（略称Q.O.E.100）を開催します。

Q.O.E.100は、本学研究者が担当する各プログラムに賛同いただいた企業等のご寄附・ご支援により実施する新しい取り組みです。研究者、企業、市民、学生が知識を共有し、つながることで、将来の共同研究や新たな価値創出につながる「総合知」の創造を目指します。

8日間連続で、90プログラムを開講します。伊都キャンパスでの対面受講のほか、オンラインでの受講も可能です。どなたでも受講可能となっています。ぜひご参加ください。

【実施期間】2026年3月14日（土）～ 3月21日（土）の8日間 ※1プログラム50分で開講

【会 場】九州大学伊都キャンパス（福岡市西区元岡744）

【参加方法】事前申込制（5プログラムまで登録できます。参加料は無料です。）

【登録方法】専用フォームからオンライン登録

詳細は以下Q.O.E.100webサイトをご確認ください。

https://in2fs.kyushu-u.ac.jp/qoe/

【登録期限】2026年3月12日（木）17時まで

（定員になり次第締切）

受講プログラムの選び方

Q.O.E.100は受講者が自分に合ったプログラムを選びやすいよう、選び方のヒントを2つ用意しています。プログラムを選ぶ際の参考としてご活用ください。

選び方１.

90のプログラムを「分野・テーマ」、「技術・研究の切り口」、「研究ステージ」の3次元で整理し、マッピングしています。

受講者は自らの期待や興味・関心に応じて、プログラムを選択し受講します。

選び方２.

90のプログラムの「分野・テーマ」を横断し、5つの大テーマ、19の小テーマにマッピングしています。

受講者は「関心のあるテーマ」や「解決したい課題」などに応じて、その中に配置されたプログラムを選択し受講します。

Q.O.E.100の開催に関する最新情報や登録方法、受講プログラムの選び方の詳細は、上記webサイトをご確認ください。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

