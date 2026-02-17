SBI舞花火in千葉・稲毛海浜公園（いなげの浜）feat. SKY ORCHESTRA イベント内容、チケット情報についてのお知らせ

株式会社SBI MUSIC CIRCUS

株式会社SBI MUSIC CIRCUS（本社：東京都港区、代表取締役社長：大付楽洋、以下 当社）は、2026年5月30日（土）、千葉県・稲毛海浜公園（いなげの浜）にて、「SBI舞花火 in 千葉・稲毛海浜公園（いなげの浜）feat. SKY ORCHESTRA」を開催いたします。本公演はSBI舞花火としていなげの浜で初開催となる花火大会です。

当社は、「エンタテインメントの力で、世界一笑顔を届ける」をミッションに、日本全国で若者を中心に熱狂的な支持を集める国内最大級の音楽フェスティバル「SBI MUSIC CIRCUS」や、音楽とシンクロした花火大会である「SBI舞花火」等を手掛けています。単なるイベント運営会社に留まらず、企画から制作、運営までを一気通貫で手掛けることで、唯一無二の熱狂的な体験を創出しています。

■コンセプト

音楽と花火が完全に重なる、50周年の節目に開催される一夜限りの花火エンタテインメント。

■見どころ（花火演出）

本公演の総合演目は、花火エンタテインメントSKY ORCHESTRAです。花火・音楽・演出・演者が一体となって構成される本演目は、オープニングライブショーとメインショーの二部構成で展開されます。



オープニングライブショー「LOVE & YELL」では、アーティストの生歌と花火がシンクロする演出を展開。続くメインショー「SKY ORCHESTRA ～日本最高峰の花火集団による超演舞～」では、空間全体を使ったスケールで展開されるストーリー型の花火演出を体験できます。



全国から約20社の花火制作チームが参加し、国内最高水準の共同制作体制により花火が構成されています。最大10号玉（尺玉）を含む日本国内製を中心とした花火を使用し、各演出は音楽と1/30秒単位で精密に同期します。連続性・構成美・演出密度を重視した設計により、観覧体験全体としての完成度を追求しています。

■第一部：LIVE×花火「LOVE＆YELL」

アーティストの歌声と花火が重なり合うスペシャルライブを展開。音楽、歌詞、花火、照明が一体となり、LIVEと花火が融合した体験を創出します。

May J. 楽曲【Let It Go】

圧倒的な歌唱力と前向きなメッセージで幅広い世代に支持され、「アナと雪の女王」主題歌を担当し紅白初出場を果たしました。カバーアルバムは累計100万枚超、現在も多彩なフィールドで活動を広げています。

TEE 楽曲【Baby I Love You】

広島県出身のシンガーソングライター。2010年メジャーデビュー、代表曲「Baby I Love You」は、ストレートな愛情表現と温かいメロディで大ヒットを記録。世代を超えて愛されるラブソングとして、今なお高い支持を集めています。

HIPPY 楽曲【君に捧げる応援歌】

日本最大級のデカメンと、見た目からは想像できない歌唱力を武器に活動するミュージシャンです。代表曲「君に捧げる応援歌」は、プロ野球8球団の選手が登場曲に使用するなど、多くのアスリートや、困難に立ち向かう人々、すべての夢追い人へエールを届け続けています。

■第二部：メインショー「SKY ORCHESTRA - 日本最高峰の花火集団による超演舞 -」

花火が描く“世界観”そのものを最大化するストーリー型のショー。空をキャンバスに物語の起承転結を描き、緻密さとダイナミズムで常識を超える表現を連ね、空の可能性を解放するような没入体験へ導きます。

■チケット情報

2026年2月20日（金）10:00よりチケットぴあの先行販売を開始いたします。

※本公演は花火演出を中心とした構成です。一部席種ではライブステージが見えにくい場合がございます。なお、ソファー席・SS席・撮影席・車椅子席（および介助者席）ではライブステージをご覧いただけます。花火および空間演出はすべての席種でお楽しみいただけます。

【SPECIAL LOUNGE】

SPECIAL LOUNGE 440,000円 （定員4名） 駐車場1台付 BBQ付

画像はイメージです

海へと突き出した桟橋に設置された、本イベント最高峰の特別ラウンジ。打ち上げエリアを正面に捉え、海上から見上げる花火と演出の競演を圧倒的な臨場感で体感いただけます。開演前のサンセットを愉しめるラウンジ内フリードリンクに加え、稲毛海浜公園内「small planet CAMP & GRILL」でのBBQ（飲み放題付）もインクルード。専用駐車券1枚も付帯した、贅を尽くしたオールインクルーシブプランです。

【ソファーVIP席】

ソファーVIP席 (ソファー席) 250,000円 （定員10名） 駐車場2台付 ドリンクチケット20枚付き

ソファーVIP席 (ソファー席) 135,000円 （定員5名） 駐車場1台付 ドリンクチケット10枚付き

画像はイメージです

ステージ正面の前方エリアに位置し、アーティストのパフォーマンスと花火の競演を至近距離で同時に楽しめるラグジュアリーなソファー席。専用カウンターで利用可能なドリンクチケットが付帯します。5名席・10名席の2タイプをご用意しており、グループで贅沢に過ごす特別な夜に最適です。

【PREMIUM席】

PREMIUM席（一般） 75,000円 5名入場可 ドリンクチケット5枚付き

PREMIUM席（一般早割） 70,000円 5名入場可 ドリンクチケット5枚付き

画像はイメージです

波打ち際の前方に配置された、5名掛けのガーデンテーブル席。潮風を感じながら、ダイナミックな花火と空間演出を落ち着いた環境で堪能いただけます。5名分のドリンクチケット付。

【パイプ椅子席】

画像はイメージです

・パイプ椅子SS席

パイプ椅子SS（一般） 12,000円 ドリンクチケット1枚付き

パイプ椅子SS（一般早割） 11,000円

パイプ椅子SS（小中） 6,000円

パイプ椅子SS（U25割） 60,000円 6名入場可 ドリンクチケット6枚付き

打ち上げエリアに近く、ライブパフォーマンスの熱量とメインショーの迫力をバランスよく楽しめる中央エリアのパイプ椅子席。音と光が織りなす一体感をダイレクトに体感できます。ドリンクチケット1枚付。

・パイプ椅子Ｓ席

パイプ椅子S（一般） 9,000円

パイプ椅子S（一般早割） 8,000円

パイプ椅子S（小中） 4,500円

パイプ椅子S（U25割） 45,000円 6名入場可

空いっぱいに広がる花火のスケール感と音響の調和をバランスよく楽しめるパイプ椅子席。少し距離を置くことで、花火の広がりをワイドに体感できる視界の開けたエリアです。

・パイプ椅子Ａ席

パイプ椅子A（一般） 7,000円

パイプ椅子A（一般早割） 6,000円

パイプ椅子A（小中） 3,500円

パイプ椅子A（U25割） 35,000円 6名入場可

花火が弧を描いて広がる演出の流れを、全体像としてしっかり体感できるパイプ椅子席。演出の全貌を俯瞰しやすく、落ち着いてショーを鑑賞したい方に適した観覧エリアです。

【自由席】

自由席 4,400円

砂浜エリアの開放的な空間で、お好きな場所にクッションマットを敷いて観覧いただけます。

※特典のクッションマットはお持ち帰りいただけます。

※エリアの特性上、会場音楽が聞こえにくい場合がございます。

【撮影席】

撮影席 11,000円

画像はイメージです

花火を正面から捉えることができる撮影特化エリア。ライブステージと花火が重なる構図で、三脚を使用したこだわりの撮影が可能です。

※三脚の使用は本エリア内のみに限ります。

【車椅子席】

車椅子席（一般） 8,800円

車椅子席（小中） 4,400円

介助者席（一般） 8,800円

介助者席（小中） 4,400円

車椅子をご利用の方も安心してお楽しみいただける、段差のないフラットな動線を確保した専用エリアです。ステージや花火の演出を見やすい位置で鑑賞できる環境を整えています。

※介助者は最大3名まで同伴可能（別途チケット要）

■各種割引

早期購入でお得になる「早割」に加え、25歳以下限定で5名分のチケット代金で6名が鑑賞可能となる「U25割」、さらにファミリーでご来場いただきやすい「小中学生割」をご用意しています。

また、美浜区・稲毛区にお住まいの方を対象に、先着2,000名様限定で、イベント当日に会場インフォメーションにて場内で使用可能な1,000円分の金券を進呈する「地元割」を実施いたします。

幅広い世代の皆さまに本イベントをお楽しみいただけるよう、各種特典をご用意しております。ぜひご活用ください。

※小中学生割、U25割、地元割をご利用のお客様は、顔写真付き身分証明書のご提示が必須となります。身分証明書はコピーでのご提示も可能です。

※地元割は対象地域在住確認のため、住所が確認できる身分証明書をご提示ください。

【有効な身分証明書】

・マイナンバーカード

・運転免許証

・学生証

・住民基本台帳カード

・在留カード／特別永住者証明書

・身体障害者手帳

※SPECIAL LOUNGE、ソファーVIP、PREMIUM席、U25割は地元割の対象外となります。

※地元割は、SS席、S席、A席、自由席、撮影席、車椅子席および介助者席に適用されます。早割および小中学生割との併用が可能です。

※U25割は他の割引との併用はできません。

※未就学児について、購入チケット1枚につき、未就学児１名まで無料でご入場いただけます。お膝の上でご観賞ください。お2人目からは、有料席チケットが必要です。

各券種の早期購入割引は、2026年2月20日（金）10:00よりチケットぴあ独占販売にて開始いたします。予定枚数に達し次第終了となります。

なお、2026年3月26日（木）0:00より各種プレイガイドにて一般販売を開始いたします。

詳細は公式サイトおよび公式SNSにて順次発表いたします。

公式サイト：https://sbimusiccircus.co.jp/sbimaihanabi/inage/

X：https://x.com/sbimaihanabi

Instagram：https://www.instagram.com/sbimaihanabi

■参加花火制作チーム（順不同）

北日本花火興業（秋田県）

小松煙火工業（秋田県）

和火屋（秋田県）

響屋大曲煙火（秋田県）

片貝煙火工業（新潟県）

新潟煙火工業（新潟県）

伊那火工堀内煙火店（長野県）

信州煙火工業（長野県）

齊木煙火本店（山梨県）

三遠煙火（静岡県）

ワキノアートファクトリー（福岡県）

…他随時発表



■開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/147733/table/69_1_3c790617a193a1b5d23346c8d715c042.jpg?v=202602170951 ]

■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/147733/table/69_2_e7edc0e529692bfdcd21f01a646e27b5.jpg?v=202602170951 ]

■パートナーについて

グレートスカイアートは北海道札幌市を拠点に全国各地で花火大会の企画制作・運営・演出を手がけるHANABIコレクティブ。

代表作である「芸術花火」は、日本最高峰の花火師オールスターチームでつくるノンストップ花火エンタテインメント。日本を代表する音楽花火イベントとして国内外から高く評価されています。会場や地域性を活かした大胆な構成と高度な技術力は、訪れる人々に忘れられない体験を届けます。

（株式会社グレートスカイアートホームページ：https://www.great-sky-art.com/）

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社SBI MUSIC CIRCUS pr_sbimc@sbimusiccircus.co.jp 03-6850-7891