【生活の木×ロゼット】コラボセミナー開催レポート～肌と気分がゆらぎやすい花粉の時期に！ 洗顔と香りで心地よい毎日を～

ロゼット株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：藤井 敬二、以下「ロゼット」）は、2026年2月7日（土）に株式会社生活の木（本社：東京都渋谷区、代表取締役：重永 忠、以下「生活の木」）と共同で、生活の木 原宿表参道店にて、『肌と気分がゆらぎやすい花粉の時期に！ 洗顔と香りで心地よい毎日を』と題したコラボセミナーを開催しました。当日の様子をご紹介いたします。

コラボセミナー実施背景

春は、環境の変化が多く花粉などの影響も重なって、肌も気分もゆらぎやすい季節です。こうした“肌と気分の二方向のゆらぎ”に対し、近年、日常の中で無理なく取り入れられるセルフケアへの関心が高まっている背景を受け、自然の香りで心と身体のバランスを整える「生活の木」と肌悩みに寄り添う化粧品メーカー「ロゼット」は、肌と気分のゆらぎを整えるための正しい知識をお届けする本セミナーの共同開催に至りました。

当日の様子

セミナープログラムは4部構成で実施しました。

第1部

第1部では、ロゼット研究開発員より「春のゆらぎ肌レクチャー」をテーマに講義を実施。肌の基本構造や肌トラブルの要因、その対策といった基礎知識から、春特有の“ゆらぎ肌”へのアプローチ、正しい洗顔方法について解説しました。参加者は熱心にメモを取りながら耳を傾け、関心の高さがうかがえました。

第2部

第2部では、ご自身の肌状態を知っていただくための肌測定を実施。測定後はロゼット社員が個別に結果をフィードバックし、測定データに基づいたスキンケアや生活習慣のアドバイスを行いました。

参加者からは「フィードバックを踏まえて、これからのお手入れを見直したい」「思っていた肌状態と違うことに気づけた」などの声が寄せられ、春に向けて日々のケアを振り返る良いきっかけとなった様子でした。

第3部

後半は、体験を取り入れたワークショップ形式のプログラムを展開しました。

第3部では、生活の木よりアロマテラピーの基礎講座を実施。アロマテラピーの目的や特徴、香りが心身に働きかけるメカニズム、エッセンシャルオイルの楽しみ方などについて紹介しました。ワークショップでは「香りで整えるアロマスプレー作り」を実施し、参加者は好みの香りを選びながら自分だけのブレンドを体験。「精油を自分でブレンドするのは初めてでわくわくした」などの声が寄せられ、スプレー作りを楽しんでいる様子でした。

第4部

最後の第4部では、ロゼットによる洗顔料の泡立て体験を実施。正しい泡立ての手順に沿って実践した参加者からは、「こんなに泡立ったのは初めて」「泡の感触の違いを実感できた」といった声が寄せられ、泡立てや洗顔の大切さを改めて感じていただく時間となりました。

本セミナーを通じて、春先のゆらぎに寄り添う“肌と心のケア”を体験いただきました。日々のお手入れやセルフケアを見直すきっかけとして、少しでもお役に立てましたら幸いです。

生活の木とロゼットは、これからもお客さまに寄り添い、心地よい毎日をサポートする情報発信を続けてまいります。

社名 ：株式会社生活の木

代表者 ：代表取締役 重永 忠

所在地 ：東京都渋谷区神宮前 6丁目3番8号（本社）

URL ：https://corp.treeoflife.co.jp/

社名 ：ロゼット株式会社

代表者 ：代表取締役社長 藤井 敬二

所在地 ：東京都品川区東品川3丁目26番10号（本社）

URL ：https://corporate.rosette.jp/