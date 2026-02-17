【サフィールホテル稚内】3月限定ホテルオリジナル 「クッキー缶」予約受付スタート！

写真拡大 (全3枚)

明海グループ株式会社

サフィールホテル稚内（北海道・稚内市）では、2026年3月1日（日）から3月31日（火）までの期間限定で、ホテルオリジナルの「クッキー缶」を販売いたします。



本商品は、素材の味わいを大切にした、やさしい甘さの手づくりクッキー10種類を缶に詰め込んだ、贈り物にもぴったりな特製ギフトです。


3月の販売期間中は、ホテル1階「カフェレストラン マリーヌ」にて店頭販売も行います。



タテ約12cm × ヨコ約12cm × 高さ約4cmの缶に詰め合わせた華やかなセットで、ご自宅用にはもちろん、ホワイトデーやお祝い事など大切な方への贈り物としてもおすすめです。





ホテルオリジナル「クッキー缶」　\2,500（税込）



クッキー10種

以下の10種類の焼き菓子をお楽しみいただけます。


１.メレンゲクッキー


２.チョコクッキー


３.プレーンクッキー


４.苺チョコサンドクッキー


５.ハート型苺ビスケット


６.ハート型クッキー


７.桜型クッキー


８.紅茶ビスケット


９.ハニービスケット


１０.ゼーブル






■開催概要


・ 期間 ： 2026年3月1日（日）～2026年3月31日（火）


・ 場所 ： サフィールホテル稚内　1階「カフェレストラン マリーヌ」


・ 販売方法 ： 事前予約および店頭販売（3月）


・ 商品名 ： クッキー缶


・ 本体サイズ ： タテ約12cm ｘ ヨコ約12cm ｘ 高さ約4cm


・ 料金 ： 2,500円（税込）



■ご予約・お問い合わせ


サフィールホテル稚内


・ TEL ： 0162-23-8161(10 : 00～)


・ 公式サイト ： https://www.surfeel-wakkanai.com