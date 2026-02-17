【サフィールホテル稚内】3月限定ホテルオリジナル 「クッキー缶」予約受付スタート！

明海グループ株式会社

サフィールホテル稚内（北海道・稚内市）では、2026年3月1日（日）から3月31日（火）までの期間限定で、ホテルオリジナルの「クッキー缶」を販売いたします。

本商品は、素材の味わいを大切にした、やさしい甘さの手づくりクッキー10種類を缶に詰め込んだ、贈り物にもぴったりな特製ギフトです。

3月の販売期間中は、ホテル1階「カフェレストラン マリーヌ」にて店頭販売も行います。



タテ約12cm × ヨコ約12cm × 高さ約4cmの缶に詰め合わせた華やかなセットで、ご自宅用にはもちろん、ホワイトデーやお祝い事など大切な方への贈り物としてもおすすめです。

ホテルオリジナル「クッキー缶」 \2,500（税込）

クッキー10種

以下の10種類の焼き菓子をお楽しみいただけます。

１.メレンゲクッキー

２.チョコクッキー

３.プレーンクッキー

４.苺チョコサンドクッキー

５.ハート型苺ビスケット

６.ハート型クッキー

７.桜型クッキー

８.紅茶ビスケット

９.ハニービスケット

１０.ゼーブル

■開催概要

・ 期間 ： 2026年3月1日（日）～2026年3月31日（火）

・ 場所 ： サフィールホテル稚内 1階「カフェレストラン マリーヌ」

・ 販売方法 ： 事前予約および店頭販売（3月）

・ 商品名 ： クッキー缶

・ 本体サイズ ： タテ約12cm ｘ ヨコ約12cm ｘ 高さ約4cm

・ 料金 ： 2,500円（税込）

■ご予約・お問い合わせ

サフィールホテル稚内

・ TEL ： 0162-23-8161(10 : 00～)

・ 公式サイト ： https://www.surfeel-wakkanai.com