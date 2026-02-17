山下美月　大人な黒オフショルで色気も気品も欲張り見せ(ハート) 『CanCam』“きれいめお姉さん”特集号表紙に登場!!

“きれいめお姉さん”は美月がお手本！

株式会社小学館『CanCam』4月号 通常版

ライフステージが変わる春は、おしゃれもメイクも欲張りにバージョンアップ(ハート) 2月20日（金）発売の『CanCam』4月号では「春こそ、きれいめお姉さんに転生するチャンス！」と題し、大人っぽくて女っぷりもいい“新しいワタシ”に出会える大特集をお届けします。

通常版の表紙を飾るのは、専属モデルの山下美月。デコルテラインがまばゆい黒のオフショルを身にまとい、大人の色気と気品にあふれる美麗ショットを披露してくれました。エレガントなブラックコーデに効かせた、トレンドのきれいめピンクメイクとゴールドのジュエリーにも注目です。洗練された佇まいと、凛とした眼差しで魅了する美月の姿はまさに憧れの“きれいめお姉さん”！ ぜひ本誌を手に取ってご覧ください。

カバーガール特集では、昨年免許を取得しドライブに夢中だという美月と一緒に、最旬トレンドを巡る春のドライブへ。 王道のトレンチコートをレディにまとったり、カジュアル×きちんと感が楽しいデニムのビスチェとパンツをセットアップで着こなしたりと、春の日差しに映えるコーデで誌面を彩ります。

さらに、最近車でお出かけしたスポットや車内でよく聴くお気に入りの一曲など、リアルなドライブ事情もたっぷり披露。「助手席に乗る人に求めるのは、私を信じる気持ちです（笑）」という美月、その心は・・・？ 大特集のテーマにちなんだ「もし転生できるなら〇〇になりたい！」というお題にも回答してくれましたので、お楽しみに！

着れば即“新しいワタシ”(ハート) 春の「6つの転生アイテム」とは!?

全40ページでお届けする大特集では、この春に取り入れたい、イイ女オーラが全開の転生アイテムにフィーチャー。「きれいめトレンチ」と「お姉さんツイード」の最強アウター対決に始まり、上品な色気が宿る「程甘レース」の着こなし術など、どのページを開いても「これ着たい！」が止まりません(ハート) 中でも注目は、スタイルを自動補正してくれる（!?）その名も“AIシルエット”の「ミディ丈スカート」。AラインやIラインを意識して着こなせば、360°どこから見ても完璧なお姉さんに！

ほかにも、履くだけでスタイルよく見える「美脚パンツ」や、ハッピーオーラをまとう「うす盛りピンクメイク」など、ファッションからビューティまで、きれいめお姉さんへの近道を徹底ナビ。SNSでも話題の美女・中野恵那さん他、元アイドルが実体験を明かす、リアルな転生ストーリーも必見です。

これからの自分をもっと好きになれる、春の転生バイブルをぜひチェックしてください。

『CanCam』4月号通常版（990円・税込）は2月20日（金）発売。通常版にのみ、『CanCam』初登場のグローバルボーイズグループNEXZの「おかえり」&「おやすみ」両面ビジュカード付録が付いてきます！

⚫『CanCam』4月号 通常版

発売日:2月20日（金）

価格:990円（税込）

発行:小学館

公式サイト:CanCam.jp(https://cancam.jp/)

予約・購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/CanCam-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3-2026%E5%B9%B44%E6%9C%88%E5%8F%B7-%E9%80%9A%E5%B8%B8%E7%89%88%E3%80%90%E8%A1%A8%E7%B4%99%EF%BC%9A%E5%B1%B1%E4%B8%8B%E7%BE%8E%E6%9C%88%E3%80%91-%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E9%A4%A8/dp/B0GHMSS8VJ