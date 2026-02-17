【キャンドゥ】パステルカラーで彩られたディズニープリンセスの商品が登場！

イオン株式会社

株式会社キャンドゥ（本社：東京都新宿区／代表取締役社長　城戸一弥）は、ディズニープリンセス「シンデレラ」「ラプンツェル」「アリエル」「オーロラ姫」「ジャスミン」の5人が描かれた商品を、2026年2月19日（木）から順次発売いたします。




可憐な雰囲気の中にどんな時も夢を諦めない強い心を持つディズニープリンセスたちは、時代を超えて愛される存在です。そんなプリンセスたちの魅力を、宝石イメージのデザインで優美に表現。今回は「オーロラ姫」が新たに登場。ピンクやブルーのドレスを身にまとう姿は妖精たちによってドレスの色が次々と変わるコミカルで可愛らしいシーンを思い起こさせます。



「シンデレラ」

「ラプンツェル」

「アリエル」


「オーロラ姫」

「ジャスミン」


キラキラのストーンシールのほか、箔押しのプリンセスたちのサインが華やかなブラインド仕様のクリアステッカーや罫線入りで使いやすいメモにはシークレットデザインも。プリンセスをイメージしたモチーフ付きのアクリルキーホルダーなど、毎日をプリンセスと共に過ごせる全39品番をラインナップ。



ストーンシール　110円（税込）

クリアステッカー　各110円（税込）　　　　　　　　　　　　※ブラインド商品


メモ帳　各110円（税込）　　　　　　　　　　　　　　　※ブラインド商品

ジッパーバッグ　3P　　　　　　　　　　　　　　　　　　横長ポーチ　各110円（税込）


アクリルキーホルダー　各220円（税込）

エコバッグ　各550円（税込）

キャンドゥであなただけの“きらめく物語”を見つけてみませんか？



【販売スケジュール】


　2026/2/19（木）から順次発売


　全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く)　


　Can★Doネットショップ　https://netshop.cando-web.co.jp/



【会社概要】


　株式会社キャンドゥは、すべてのお客さまの暮らしに発見と感動を届け、


　よりよい毎日の提供をめざしてまいります。


　会社名：株式会社キャンドゥ


　所在地：東京都新宿区北新宿2丁目21番1号　新宿フロントタワー　33階


　代表者：代表取締役社長　城戸　一弥


　URL：https://www.cando-web.co.jp/