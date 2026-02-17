【動画番組】配信開始に関するお知らせ

株式会社オーネット

結婚相手紹介サービスを提供するオーネット（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小濱直人、以下オーネット）は、吉本興業と共同で、婚活リアリティショー番組

「愛方を探せ！よしもとガチ婚部 presented by O-net」 を制作し、2026年2月19日（木）17時より配信開始予定であることをお知らせいたします。

本番組は、婚活に関心はあるものの一歩踏み出せない方に向けて、結婚相談所オーネットの提供するサポートの「中身」をエンターテインメントとして体感いただく、全12回のリアリティショー番組です。吉本芸人たちが実際の婚活に挑む姿を通じて、相談所の役割・価値を伝えてまいります。

＜動画配信の背景＞

昨今の婚活市場では、結婚相談所への参加を検討する人が増える一方で、「相談所ってどんなところ？」という理解不足が、婚活のハードルになっている側面があります。

オーネットはこうした課題に向き合い、より多くの方に婚活のリアルとサポートの価値を伝える取り組みとして、本番組企画に取り組みました。

また、吉本興業とのコラボレーションによって、エンタメ性とともに婚活の本質が伝わるコンテンツ設計を目指しています。

＜番組概要＞

● 番組名：愛方を探せ！よしもとガチ婚部 presented by O-net

● 配信開始日：2026年2月19日（木）17時～

● 構成：全12回（隔週配信予定）※公開情報は特設サイト(https://onet.co.jp/gachikon/)をご確認ください

● 形式：婚活リアリティショー

● 出演：吉本興業所属芸人、オーネット婚活アドバイザー ほか

● 企画・プロデュース：HareHale Inc.

本番組では、芸人メンバーがオーネットの実際の婚活サポートを体験しながらパートナー探しに挑戦。日々の活動と振り返りを通して、婚活の課題や楽しさを等身大で描きます。

＜番組MC紹介＞

マユリカ

番組の進行およびスタジオトークを担当。持ち前の観察眼と共感力で、婚活メンバーの心情や行動を丁寧に引き出しながら番組を盛り上げます。

【プロフィール】

3歳からの幼なじみ。2011年にデビュー。2023年4月に活動拠点を大阪から東京に移した。ラジオ関西のポッドキャスト「マユリカのうなげろりん!!」が人気。

阪本（さかもと）

性別：男性

生年月日：1990年01月07日

身長/体重：175cm /60kg

血液型：A型

出身地：兵庫県 神戸市

趣味：映画鑑賞/ギャンブル/お酒

特技：遠投

出身/入社/入門：2010年 NSC大阪校 33期生

中谷（なかたに）

性別：男性

生年月日：1989年10月23日

身長/体重：171cm /75kg

血液型：A型

出身地：兵庫県 神戸市

趣味：絵を描く事(イラスト、マンガ、似顔絵)

特技：絵を描く事(イラスト、マンガ、似顔絵)/口笛/バク転/バク宙/ブラインドタッチ

出身/入社/入門：2010年 NSC大阪校 33期生

＜マユリカさんからのコメント＞

「ガチで結婚したい芸人さん達を候補生みたいな感じで集めて、婚活アドバイザーさんが指導していく番組です！MCとして、実際のデートの映像とかも見たんですけど、応援したくなる反面、見ててハラハラしますね（笑）。未婚の方は、勉強しようという視点で見ることができるし、芸人さんそれぞれが見所も伸びしろもあるので、彼らが結婚まで行けたらみんなの希望にもなると思います。半年間の婚活を応援する立場で最後まで追い続けていきます！『婚活リアリティショー 愛方を探せ！よしもとガチ婚部 presented by O-net』ぜひご覧ください！」

＜番組配信チャネルとティザー動画について＞

本番組は、オーネットの公式YouTubeチャンネルにて随時公開をいたします。

チャンネル名：【公式】結婚相談所オーネット

URL：http://www.youtube.com/@onet_jp

また、本編配信に先立ちマユリカのインタビューを中心としたティザー動画を公開

特設サイト：https://onet.co.jp/gachikon/

オーネットでは、本番組を通じて結婚相談所のサポート内容や活動のリアルを広く知っていただくとともに、婚活に前向きな一歩を踏み出すきっかけづくりを提供してまいります。

