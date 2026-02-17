【長野県東御市】「東御市クリエイター塾成果報告会開催」ー映像を通して地元の魅力を全国に発信できる市民クリエイター育成事業ー

東御市

長野県東御市は、地元の魅力を全国へ発信する市民クリエイターを育成する事業「東御市クリエイター塾」の成果報告会を、2026年2月23日（月・祝）午後1時より開催します。

クリエイター塾とは

クリエイター塾は、市民自らが地域の魅力を発信できる人材を育てることを目的とした取組で、2015年に熊本県合志市でスタートしました。11年目を迎えた今年度は、全国14地域で開催されています。

東御市では昨年度に続き2年目の開催となります。

今年度は、「やってみたい」「何かを表現してみたい」という思いを持つ60名以上が参加。オンライン講座と実地講座を組み合わせた全12レッスンで、企画立案から撮影、編集、発信までを実践的に学びました。

参加者の半数以上は映像制作未経験者。自身の商品のPRや撮影・編集スキルの向上などを目的に、学生、主婦、企業の広報担当者など、年代も職種も異なるメンバーがともに学び合いました。

講座では、AIを活用した映像表現、スマートフォンでの撮影・編集、縦型動画（TikTok）や横型動画など、時代に即した多様な表現手法にも挑戦。コピーライターや映像編集者、企業の企画担当者など第一線で活躍するプロフェッショナルから直接指導を受けながら、「伝わる映像とは何か」を軸に学びを深めました。

76作品が完成

講座後半では、受講生を8グループに分け、「東御市の魅力」をテーマに映像制作を実施。

何気ない風景や人の営みを題材に、同じまちを舞台としながらも、それぞれ異なる視点で表現。完成した作品はどれ一つとして同じものはなく、市民クリエイターならではの“東御市らしさ”が詰まっています。

今年度制作された作品は、

個人制作の縦型動画：68本

チーム制作動画：8本

合計76作品

成果報告会では、これらの作品の中から上映を行い、制作者の思いや制作背景もあわせて紹介します。

なお、今年制作された作品の一部は東御市公式ホームページでも公開しています。

https://www.city.tomi.nagano.jp/category/tomisicreatorjuku/185377.html

市民が主役となる地域発信の取り組みを、ぜひ会場でご体感ください。

東御市クリエイター塾成果報告会

■日時：2月23日（月・祝）午後1時～午後2時

■会場：東御市中央公民館 2階講義室

■申込：不要・入場無料

お問い合わせ先

東御市 企画振興課

移住定住・シティプロモーション係

TEL：0268-64-5893

Email：iju@city.tomi.nagano.jp