【JAF広島】オタフクソース株式会社×株式会社やまだ屋×JAFが初コラボ

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）広島支部（支部長 古谷英明）は、3月28日（土）にオタフクソース株式会社および株式会社やまだ屋とタッグを組み、広島を代表するご当地グルメ「お好み焼」と「もみじ饅頭」を一度に体験できる食文化イベントを、やまだ屋 おおのファクトリー（広島県廿日市市）にて初めて開催します。

本イベントは「広島県の食文化を学ぶ」をテーマに、ご当地グルメを“つくる・知る・味わう”体験を通じて、その魅力を再発見していただく内容です。通常の体験イベントは別々で開催されますが、今回のコラボレーションにより、お好み焼ともみじ饅頭の手作り体験を一度に楽しめる点が特徴です。

当日は、手作り体験に加え、広島の食文化を楽しみながら学べるクイズ大会やお土産など、本イベントならではの特別なプログラムをご用意しています。

【イベント概要】

- 開催日時：3月28日（土）11:00～14:00- 会場：やまだ屋 おおのファクトリー（廿日市市沖塩屋2-10-52）- 定員／対象：18名／小学5年生以上 ※応募多数の場合は抽選- 申込：下記「イベント詳細、申し込みはこちら」ボタンよりお申し込みください- 主催・共催：JAF広島支部／オタフクソース株式会社／株式会社やまだ屋

【イベント内容】

- お好み焼教室- もみじ饅頭手作り体験- コラボデザート試食会- 広島の食文化を学ぶクイズ大会※オタフクソース&やまだ屋の商品詰合せお土産付イベント詳細、申し込みはこちら :https://jaf.link/4kqwtxp