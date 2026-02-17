2025年 radikoで1番聴かれた番組は？ラジオ番組・ポッドキャスト・音楽などの年間ランキングを発表！

株式会社radiko

スマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料サービス「radiko（ラジコ）」を提供する株式会社radiko（代表取締役社長：池田 卓生、所在地：東京都港区）は、2025年radikoで聴かれたラジオ番組・音楽を振り返る年間ランキングを発表しました。

【2025年】radikoで聴かれた在京在阪中部エリアのラジオ番組をランキング形式で発表

radikoは、ラジオ番組やポッドキャストというオーディオコンテンツとユーザーとの出会いの場を広げ、新たな音声コンテンツのファン創出とラジオ業界の発展を目指すため、2025年1月～12月にradikoで聴かれたラジオ番組・ポッドキャスト・音楽を振り返るランキングを発表しました。

ランキングでは、スポーツ・お笑い・アイドル・ニュース・音楽など様々なジャンルの番組がランクインしており、各エリア別、各性年代別に特徴的な結果となりました。

radikoで聴かれた在京在阪中部のラジオ番組ランキング

※集計方法：2025年1月1日～12月31日の期間に、radikoで聴かれた各番組全放送回の聴取者数(ライブ・タイムフリー・タイムフリー30・エリアフリー合算)をランキング化しています

※【在京エリア対象局】1都6県全域を無料配信エリアとする民放ラジオ局(11局)

TBSラジオ、文化放送、ニッポン放送、interfm、TOKYO FM、J-WAVE、ラジオ日本、BAYFM78 、NACK5 、ＦＭヨコハマ、LuckyFM 茨城放送

※【在阪エリア対象局】2府4県全域を無料配信エリアとする民放ラジオ局(9局)

ABCラジオ、 MBSラジオ、OBCラジオ大阪、FM COCOLO 、 FM802、 FM大阪、ラジオ関西、 Kiss FM KOBE、KBS京都ラジオ

※【中部エリア対象局】愛知県・岐阜県・三重県を無料配信エリアとする民放ラジオ局（7局）

CBCラジオ、TOKAI RADIO、ぎふチャン、ZIP-FM、FM AICHI、FM GIFU、レディオキューブFM三重

2025年にradikoで1番聴かれたラジオ番組は、在京エリアは「安住紳一郎の日曜天国」（TBSラジオ）、在阪エリアでは「on-air with TACTY IN THE MORNING」（FM802）、中部エリアでは「ガッツナイター」（TOKAI RADIO）が最も聴かれた番組となりました。

10代に1番聴かれたラジオ番組20代に1番聴かれたラジオ番組30代に1番聴かれたラジオ番組40代に1番聴かれたラジオ番組50代に1番聴かれたラジオ番組60代に1番聴かれたラジオ番組

性年代別のランキングでは、10代～30代の男性は「オードリーのオールナイトニッポン」、女性は「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」が1位を飾りました。また、40代～50代の男性と40代～60代の女性は「安住紳一郎の日曜天国」が1位、60代の男性は「垣花正あなたとハッピー！」が1位を飾るという、年代・性別によって特徴的な結果となりました。

radikoでシェアされたラジオ番組ランキング

radikoで番組をシェアする機能「シェアラジコ」を使って、シェアされた番組は10代～30代女性に人気を集めた「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」が1位を飾りました。

フォローされた番組ランキング

番組開始の通知を受け取ったり、過去の放送回や放送予定の番組情報を確認することができるradikoの「フォロー機能」でフォローされたのは「安住紳一郎の日曜天国」が1位でした。

radikoで聴かれたポッドキャストランキング

※2025年1月1日～12月31日の期間に、radikoで配信されているチャンネル（全99チャンネル）で聴かれた各番組全配信回の聴取者数をランキング化しています

radikoで聴かれたポッドキャストランキングは2024年に引き続き「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」が1位となりました。ベスト10には、ポッドキャストオリジナル番組が多数ランクインしました。

radikoで聴かれた楽曲ランキング

※radikoへ楽曲情報提供のある放送局(全65局)での述べ聴取回数をランキング化しています

2025年2月20日リリースのサカナクションの「怪獣」（アニメ『チ。―地球の運動について―』主題歌）が1位となりました。藤井風、米津玄師、星野源の楽曲がベスト10に複数曲ランクインしました。

■radikoとは

radiko（https://radiko.jp/）はスマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービスです。過去7日以内に放送されたラジオ番組をさかのぼって聴ける「タイムフリー」機能（無料）や、エリアを越えて全国のラジオ番組を楽しめる「エリアフリー」機能（月額385円/税込※1）、時間制限なく過去30日以内のラジオ番組が聴ける「タイムフリー30」（月額480円/税込※2）機能などを通じて、家の中はもちろん、通勤通学などの移動時にも、時間や場所を選ばず、どなたでも手軽に音声コンテンツを楽しんでいただくことができます。

2025年12月に15周年を迎え、「FIND YOUR VOICE.」をスローガンとして掲げ、音声聴取体験を拡張させ、よりユーザーと強く繋がり、新しい楽しみ方を提供する存在へと成長・進化すべく、爆笑問題・太田光をradiko15周年PR大使に迎え、オリジナルポッドキャスト番組を制作・配信するほか、木戸大聖出演、Saucy Dog音楽担当のブランドムービーの発表、公式キャラクター「ラジまる」、各種キャンペーンなど様々な周年企画を実施しています。

【radiko15周年特設サイト】 https://15th.radiko.jp/

ラジコ参加局：民放ラジオ全99局・NHK（ラジオ第1、NHK-FM）

※1）App Store, Google Play から登録の場合は月額480円/税込

※2）App Store, Google Playから登録の場合は月額620円/税込