桜と東京タワーの絶景を満喫できる「さくらめぐり 2026」を開催【東京プリンスホテル】
さくらめぐり ランチブッフェ（ブッフェダイニング ポルト）
東京プリンスホテル（所在地：東京都港区芝公園3-3-1 総支配人：池田智）は、桜をテーマにしたお食事をお楽しみいただける「さくらめぐり 2026」を、2026年3月7日（土）から4月12日（日）まで開催いたします。
当ホテルが位置する芝公園エリアは、東京のシンボルである東京タワーを眺めながら桜散策をお楽しみいただけるスポットが随所に点在しております。春の訪れを感じながら、桜の美しさを満喫いただけるよう、桜をテーマにしたメニューを各レストランでご用意いたしました。
「ブッフェダイニング ポルト」では桜味噌と糀でマリネしたローストビーフや桜色のモンブランなど春爛漫なメニューが並びます。「中国料理 満楼日園」のランチタイムでは、海老と烏賊を桜海老のXO醤で合わせた炒め料理や筍と鶏肉の蒸し物などが楽しめる桜華ランチをご用意。風味豊かに仕上げております。「和食 清水」のディナータイムでは桜豆腐や甘鯛の道明寺包み蒸しなど春を感じる料理を盛り込んだ「夜桜会席」をご堪能いただけます。
芝公園で美しく咲き誇る桜と東京タワーの絶景、そして春の訪れを感じる色鮮やかなメニューとともに、春うららかなホテルでのお花見をお楽しみいただけます。
さくらめぐり ディナーブッフェ
さくらめぐり オードブルイメージ
さくらめぐり デザートイメージ
SAKURA MAP
ホテル周辺のSAKURA MAP
１. カフェ＆バー タワービューテラス
２. 和食 清水
３. 中国料理 満楼日園
４. プリンス芝公園
５. 芝東照宮
６. 増上寺
７. 芝大神宮
８. 東京タワー
「さくらめぐり2026」 概要
【期間】2026年2026年3月7日（土）～4月12日（日）
【実施店舗】 ブッフェダイニング ポルト、和食 清水、中国料理 満楼日園、ティーサロン ピカケ、メインバー ウインザー
【Webサイト】https://www.princehotels.co.jp/tokyo/contents/sakura/
【ご予約・お問合せ】TEL：03-3432-1140（レストラン予約係） 10:00A.M.～5:00P.M.
お花見気分を盛り上げる春のメニュー
◆ブッフェダイニング ポルト
桜味噌と糀でマリネしたローストビーフや桜の葉の香りが楽しめる国産豚のロースト、さくらビーフのミートソースなど春爛漫のメニューが並びます。桜アイスや桜色のモンブランなどデザートも充実した春のブッフェです。
【メニュー】
さくらめぐり ランチブッフェ ディナーブッフェ
【時間】
ランチ 11:30A.M.～3:00P.M.
ディナー 5:30P.M.～9:30P.M.
※4月4日より土休日は5:00P.M.～9:30P.M.
【料金】
1名さま ランチ 平日\5,500/土休日\6,500
ディナー 平日\7,500/土休日\8,500
店内からの景観（ブッフェダイニング ポルト）
ディナーブッフェ（ブッフェダイニング ポルト）
◆中国料理 満楼日園
春の訪れを感じる華やかなランチは前菜からはじまり海老と烏賊の桜海老XO醤炒めなど春の彩りを盛り込んだコース料理をご用意いたしました。
桜を眺めながら王道の中国料理をお召しあがりいただけます。
【メニュー・料金】
ランチ 桜華ランチ 1名さま\6,500
ディナー SAKURA採譜 1名さま\15,000
【時間】
ランチ 11:30A.M.～3:00P.M.
ディナー 5:00P.M.～ 9:30P.M.
店内からの景観（中国料理 満楼日園）
桜華ランチ（中国料理 満楼日園）
◆和食 清水
春の色合いで華やかなランチ会席。やさしい味わいのうす葛仕立てのお椀や筍饅頭などお花見気分を味わえるメニューをご用意しております。大きな窓から降り注ぐ春の心地よい木漏れ日を感じながらお食事をご堪能いただけます。
【メニュー・料金】
ランチ 美桜会席 1名さま\8,000
ディナー 夜桜会席 1名さま\16,000
【時間】
ランチ 11:30A.M.～3:00P.M.
ディナー 5:00P.M.～9:30P.M.
店内からの景観（和食 清水）
美桜会席（和食 清水）
◆メインバー ウインザー
落ち着いた雰囲気のメインバーで桜香るジン「六 ROKU」を使用しアレンジした春らしい3種のカクテルをお楽しみいただけます。
【メニュー】春風モヒート、桜六トニック、桜花マティーニ
【料金】各 \2,200
【時間】5:00P.M.～11:00P.M.
※定休日：日曜日
左：春風モヒート/中央：桜六トニック/右：桜花マティーニ (メインバー ウインザー）
◆ティーサロン ピカケ
サクサクとした桜海老をたっぷりと使用した食感も楽しめるクリームパスタです。
【メニュー】桜海老としらすのクリームパスタ
【料金】\2,500
【時間】11:00A.M.～6:00P.M.
桜海老としらすのクリームパスタ（ティーサロン ピカケ）
その他の春のプラン 「TOKYO BLOOM PICNIC」
桜を目の前に春爛漫のピクニックが楽しめる「TOKYO BLOOM PICNIC」をカフェ＆バー タワービューテラスで実施。東京タワーの絶景を間近に、昼は心地よい日差しのもとでくつろぐ「昼ピク」、夜はプロジェクションマッピングと彩り豊かな料理が織りなす春の宵を感じる「夜ピク」をお楽しみいただけます。
【期間】2026年3月7日（土）～5月31日（日）
【場所】カフェ＆バー タワービューテラス
カフェ＆バー タワービューテラス
TOKYO BLOOM PICNIC イメージ
TOKYO BLOOM PICNIC イメージ
TOKYO BLOOM PICNIC イメージ
※表記料金には、消費税が含まれております。別途、会計時にサービス料（13％）を加算させていただきます。
※仕入れ状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。
※写真はイメージです。
※当社のレストラン等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。
※上記内容はリリース時点（2月17日）の情報であり、変更になる場合がございます。