「うえだしんや界隈」初のファンミーティング『うえだしんや界隈ファン界隈』開催決定！えなりかずき・片寄涼太など豪華キャストの出演発表！オリジナルグッズも一挙公開！本日よりグッズ予約受付開始！

SNS（TikTok/YouTube/Instagram）で平日毎日投稿を実施し、累計再生数3億回を突破するなど、縦型ショートコント界隈で異例の快進撃を続けるプロジェクト『うえだしんや界隈』が、初のファンミーティングを開催。


『うえだしんや界隈ファン界隈』と題し、2026年3月23日、なかのZERO大ホールにて、上田晋也（くりぃむしちゅー）が自ら企画・監督・出演を務めるファンミーティング『うえだしんや界隈ファン界隈』の開催が決定しました。


予約は2026年2月19日（木）PM12:00より、ローソンチケットにて開始いたします。



出演には、上田と親交の深いえなりかずき、片寄涼太（GENERATIONS）に加え、今最も勢いのある芸人・ひょうろく、次世代を担う長浜広奈、瀬川陽菜乃、ひまひま等、まさにジャンルを超えた「界隈」メンバーが集結します。



また、本公演の開催を記念し、2026年2月17日（火）本日より、HMV&BOOKS online（https://www.hmv.co.jp/news/article/260209116/）にてオリジナルグッズの先行予約受付を開始いたします。ドラマの世界観を日常でも楽しめる、こだわりのオリジナルグッズが登場。Tシャツなど、公演当日に身に付けたいアイテムも揃えています。



「豪華タレント×若手キャスト」という唯一無二の組み合わせが、公開直後からSNSで大きな話題を呼びました。スマートフォンの縦画面の中で展開されていたテンポの良いコントが、今回、なかのZERO大ホールという広大な空間へ。画面の枠を超えた「リアルの熱量」を提供します。



■『うえだしんや界隈』について

2025年12月1日より始動した『うえだしんや界隈』は、上田晋也（くりぃむしちゅー）が「縦型ショート」に初挑戦し、企画・監督・出演の三役を務める自身発の新企画。長年書き溜めてきたネタや構想を「映像作品として発信したい」という思いから立ち上げた、新時代のコントシリーズです。


配信では平日週5本、12月～2月の3カ月で全60本を公開予定。縦型映像ならではのテンポ感で視聴者を一瞬で惹き込む短尺コントの面白さを最大限に追求しています。舞台は、病院・学校・家庭など誰もが知る日常のシチュエーション＝界隈。医師、刑事、父親など、思わずツッコミたくなるキャラが登場し、濃密な掛け合いを繰り広げます。


■公演詳細

＜公演スケジュール＞


日時：2026年3月23日(月)　


1部　開場：14:30～　開演：15:00～


2部　開場：18:00～　開演：18:30～


会場：なかのZERO 大ホール


住所：東京都中野区中野2-9-7


出演：上田晋也、えなりかずき、片寄涼太、瀬川 陽菜乃、長浜広奈、ひまひま、ひょうろく



＜チケット詳細＞


先行販売：2026年2月19日(木)12:00～2026年2月23日(月・祝) 23:59　　


先行抽選発表：2026年2月25日(水) 15:00


一般発売日：2026年2月28日(土) 10:00～


料金：先行8,800円（税込）　一般9,900円（税込）



チケット販売サイト：ローソンチケット（https://l-tike.com/uedakaiwai/）


※予約ページは19日12:00以降にアクセスが可能です。ページが更新されない場合は、ブラウザのキャッシュクリアをお試しください。


・チケットに関するお問い合わせ：


ローソンチケット　0570-000-777(10:00～20:00)　https://faq.l-tike.com/



■舞台『うえだしんや界隈ファン界隈』


公演日時：2026年3月23日


　　　　１部　開場：14:30　開演：15:00　２部　開場：18:00　開演：18:30


公演場所：なかのZERO大ホール


出演：上田晋也、えなりかずき、片寄涼太、瀬川 陽菜乃、長浜広奈、ひまひま、ひょうろく


主催： au(KDDI株式会社)・ 株式会社QREATION


制作：株式会社アイ・エヌ・ジー


公式X：https://x.com/uedakaiwai


公式Instagram：https://www.instagram.com/ueda.kaiwai/


公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ueda.kaiwai


公式YouTube：https://www.youtube.com/@ueda.kaiwai



■グッズ情報

〇オンライン販売


〈先行予約〉


予約期間：2026年2月17日(火)12:00～ 2月28日(土)23:59　※3月20日(金)より順次お届け


〈販売サイト〉


HMV&BOOKS online：https://www.hmv.co.jp/news/article/260209116/


〈会場販売〉


2026年3月23日(月)


場所：なかのZERO大ホール　物販エリア


■グッズ詳細


「うえだしんや界隈」ファミリー大集合 -証明写真-　\1,200（税込）

「うえだしんや界隈」ファミリーが大集合した証明写真。


記念にこのまま飾ってもよし、お好きに切り取ってスマホ裏に挟んでうえだしんや界隈を身近に感じてもよし。



サイズはA5規格です。







「うえだしんや界隈」ホログラムロゴステッカー　\350（税込）

光が七色に反射し、立体的な3次元の輝きを放つ、ファン界隈必須のホログラムステッカー。



サイズは50mm×50mmです。







「うえだしんや界隈」ビジュアルクリアファイル　\600（税込）

あのキービジュアルがそのままクリアファイルになって登場。


手にした瞬間、作品の世界観がよみがえる一点。



サイズはA4規格です。








「うえだしんや界隈」ブラッドリンクスバンドTシャツ　\4,500（税込）

人気コント「死に際に衝撃発言界隈」から、亀梨和也・片寄涼太・ひょうろくが結成するバンド「ブラッドリンクス」の待望のバンドTが登場。着用すればあなたも”血の繋がり”に(ハート)


サイズはS・ M・L・XL の4サイズ展開です。（※S・XLはオンライン限定）






■出演者コメント


企画・監督・出演　上田晋也コメント

インフルエンサーの上田です。３か月間「うえだしんや界隈」を見てくださってありがとうございました。総再生数も３億回を超えて、今後は僕のことをUEKINやうえだしゃちょーと呼んでもらっても構わないです。もはや縦型の申し子です。



感謝の意味を込めてイベントをやることになりました。昼公演と夜公演で大半の内容を変えようと思っています。ぜひ２回来れる人は２回来ていただきたいです。しかもあんな人もそんな人もこんな人も出てくれる！まさかハリウッドからあの人も来るなんて！もちろん来ないかもしれません。でも来てね。







えなりかずき　コメント

編集された映像とはまた別の、現場で繰り広げられていたお芝居が本当に舞台のようだなと思っていたので、今回生で見ていただける機会があって本当に嬉しいです！






片寄涼太（GENERATIONS）　コメント

うえだしんや界隈の世界をイベントで直接感じて頂ける！？


どんな時間になるのか自分も楽しみです。


一緒に体感しに来て下さい！！







瀬川 陽菜乃　コメント

皆さん！3/23にうえだしんや界隈初のオフラインイベントが開催されます！


なんとここでしか見れない生コントや、みんなで作品をみたりグッズ販売があったり本当に盛りだくさんだから皆んな来てね！







長浜広奈　コメント

初めてファンの皆さんの前でお芝居をするのでとても緊張しています！


私の監督作品もみんなを笑顔にできるような作品になったので楽しみにしておいてください(ハート)








ひまひま　コメント

うえだんしんや界隈での念願のイベント、、！


スペシャルな時間になる予感しかしなくて、今からドキドキ楽しみにしています⟡.・


本当に暖かくて楽しい現場の雰囲気をリアルに皆さんにお伝えできることがとても嬉しいです！


会場で皆さんにお会い出来ることを楽しみにしています(ハート)







ひょうろく　コメント

どんなイベントになるのか僕も全く想像つきませんが凄く楽しそうな会になるんじゃないかなぁと思っております


上田さんの人望で集まった色んなジャンルの方々を是非一緒に生で楽しんでください ！