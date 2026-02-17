UP-Tから繰り返し使えるエコなUSBカイロが新登場！

丸井織物株式会社

オリジナルプリントのUP-Tから「スクエアUSBエコカイロ（MARKLESS STYLE）」が新登場しました。

コロンとしたフォルムがかわいらしい、充電式のエコカイロ。使い捨てではなく繰り返し使えるため、環境にもやさしいアイテムです。

温度は**45℃（低温）／55℃（高温）**の2段階調節が可能。両面がしっかり温まる仕様で、寒い日の通勤・通学や屋外イベントでも心強い味方になります。連続使用時間は約1～2時間（※使用環境により異なります）。Type-Cコード付属で、約3時間で充電完了。ストラップ付きなので持ち運びにも便利です。

カラーはオフホワイト、サックスブルー、チャコールブラックの全3色。シンプルなスクエアデザインに、お好きなロゴやイラスト、写真をプリントしてオリジナル仕様に仕上げることができます。企業ノベルティや冬季キャンペーングッズ、ライブ・イベント物販にもおすすめです。

◆商品ページ◆

https://up-t.jp/item-detail/%E9%9B%91%E8%B2%A8/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E9%9B%91%E8%B2%A8/IT2830



カラー：全3色（オフホワイト／サックスブルー／チャコールブラック）

素材：ABS 他

サイズ：本体 約W75.0mm×H75.0mm×D38.0mm／印刷サイズ 約W40.0mm×H40.0mm

通常価格：2,288円（税込）※プリント代込み

「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

■丸井織物について

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作