長崎西センターが全車両の電気自動車化を実現

一般社団法人グリーンコープ共同体

西日本を中心に16の生協で構成されている一般社団法人グリーンコープ共同体（本部：福岡市博多区、代表理事：日高 容子、以下「グリーンコープ」）所属のグリーンコープ生活協同組合（長崎）（以下、グリーンコープ生協（長崎））は、長崎西センターで利用している全車両21台を電気自動車（以下、EV）へ移行完了したことを記念して、環境や食について家族で楽しみながら学べる「食とみどりの感謝祭」を2月21日（土）に開催します。

長崎西センター

当日は、グリーンコープメーカーや生産者が集まり、安全・安心で美味しい食べものの試食と購入ができます。出店者たちと気軽に交流でき、楽しみながら「食」や「環境」について学べる機会をつくります。

体験コーナーでは、EVの配送用トラック「日野デュトロ Z EV」を展示します。実際にEVの運転席に座れるほか、内部の見学や写真撮影ができます。その他、家族で楽しめる体験イベントとして「食べる醤油作り」「栄養士が教える離乳食講座」「グリーンコープの配達体験」を実施します。

グリーンコープの組合員はもちろんのこと、組合員ではない方も自由に来場いただけます。

イベントを通じ、安心・安全、そして環境にこだわったグリーンコープの商品やカーボンニュートラルへの取り組みについて理解を深めていただきたいと考えています。

■長崎西センターのEV導入について

配送用トラック16台、営業や小規模配達に使用している車両5台をEVに転換し、全車両21台のEV化が完了しました。グリーンコープ全体では、2022年度より「全車両のEV化」に向け動き出しており、全車両1,333台のうち、2025年度末までに合計613台（約46％）のEV化を行う予定です。

【導入車両（全21台）】

・日野自動車「日野デュトロ Z EV」11台

・フォロフライ「F1 TRUCK」5台

・三菱自動車「ミニキャブEV」５台

■グリーンコープの脱炭素社会実現への取り組み「カーボンニュートラルコープ」

グリーンコープでEVを導入している支部では、一般社団法人グリーンコープでんき（以下「グリーンコープでんき」）の「CO2ゼロエミッションプラン」を採用しています。発電時はもちろん、非化石証書を購入することで地球温暖化対策推進法に基づく電気事業者別排出係数においても二酸化炭素排出ゼロを達成（※1）しており、EVから排出される二酸化炭素は動力源の電気も含め、「完全にゼロ」を実現しました。

また、グリーンコープの各事業所では、グリーンコープでんきが供給する電力を最大限利用しています。この電力は、バイオマス・太陽光・小水力・地熱などの自然エネルギーを利用した、化石燃料に頼らない発電方法で作られています。

グリーンコープはEV導入のほかにも脱炭素社会実現に向けた取り組みを推進しており、「ドライアイス使用の削減」「リユース・リサイクルの推進」「国産品の充実による、輸送時に発生する温室効果ガスの削減」などに取り組んでいます。

※1：電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)-R6年度実績- R8.1.9 環境省・経済産業省公表

A0295 一般社団法人グリーンコープでんき メニューA調整後排出係数0.000000(t-CO2/kWh)

■参考資料（プレスリリース）

2025年度のEV導入計画について

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000158.000123722.html

グリーンコープでんき、全ての低圧電力プランで「原発フリー × CO2排出ゼロ」を実現！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000157.000123722.html

■開催概要

日程：2026年2月21日(土)

時間：10：00～15：00

場所：長崎西センター（西彼杵郡時津町野田郷947-17）

参加費：入場無料（申込不要）

■組織概要

グリーンコープ生活協同組合（長崎）

長崎市中里町1704番地

理事長：石原 久美子

https://greencoop-nagasaki.jp/

一般社団法人グリーンコープ共同体

福岡市博多区博多駅前一丁目５番１号 博多大博通ビルディング4階

代表理事：日高 容子

https://www.greencoop.or.jp/

2018年、グリーンコープ生活協同組合連合会や、社会福祉法人グリーンコープ、労働協同組合など、九州（福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島）、近畿（大阪、兵庫、滋賀）、中国（鳥取、岡山、島根、広島、山口）、そして福島の16の生協、各種団体とともに「一般社団法人グリーンコープ共同体」を設立。ひとつのグリーンコープのように持てるものを共有・連帯しながら、それぞれの地域に根ざした生活協同組合として活動してきました。「安心・安全な食べものを子どもたちに食べさせたい」という母親の想いからはじまって、それぞれの地域を豊かにしていくことを目指しています。