東京ディズニーシー（R）25周年“スパークリング・ジュビリー”ジュビリーブルーが特徴的な25周年のスペシャルメニューなどをご紹介！

2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、みんなで一緒にお祝いするアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」が始まります。4月15日からスタートするイベントに先立ちスペシャルメニューの数々が販売開始になります。今回は、イベントのテーマカラー、ジュビリーブルーで彩られたメニューをはじめ、25周年を記念したさまざまなメニューの中から、一部をピックアップしてご紹介します。

◆手軽に食べることができるメニュー

アメリカンウォーターフロントに25周年限定のフードワゴン「スパークリング・ジュビリーワゴン」が登場します。こちらの店舗では、ジュビリーブルーが鮮やかなミッキーシェイプのマカロンを販売します。スミレの香りを入れた、ホワイトチョコベースのクリームがサンドされたスウィーツです。また、定番のチュロスは、25周年限定のフレーバー、ミッキーチュロス（クッキー＆クリーム）として登場。どれも手軽に食べることができ、東京ディズニーシー25周年の雰囲気を感じながら、お楽しみいただけるメニューです。その他、さまざまなメニューにトッピングして新しい味を楽しむことができる、ガーリック・トリュフのフレーバーのシーズニングも登場します。

◆祝祭感にひたりながらお食事を楽しむことができるレストラン

ポートディスカバリーの「ホライズンベイ・レストラン」とメディテレーニアンハーバーの「カフェ・ポルトフィーノ」には、25周年のデコレーションが施され、店内でも祝祭感にひたりながらお食事を楽しむことができます。「ホライズンベイ・レストラン」では、ブーケをイメージした彩りよい野菜とマッシュポテトが飾られたハンバーグと青いレモン風味のソースを添えたデザートが華やかなスペシャルセットが登場します。「カフェ・ポルトフィーノ」では、魚介類をふんだんに使った地中海風のシーフードサラダや、メインのローストビーフが満足感たっぷりのスペシャルセットを販売します。

◆カウンターサービスのレストランでお楽しみいただけるスペシャルメニュー

カウンターサービスのレストランでも25周年を記念したスペシャルメニューが多数登場します。「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」では、トリュフの香りが広がる、アサリ、エビなどのシーフードが入ったカルボナーラと25周年の包材を使用したマルゲリータがセットになったメニューが登場します。また、ブルーシロップ、パイナップル果汁、キウイとライムなど、甘さと酸味のバランスがよいスペシャルスパークリングドリンク（キウイ＆ライム）も登場します。ジュビリーブルーカラーのドリンクで、混ぜるとラメがキラキラと舞う様子をお楽しみいただけます。「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」では、サルサソースにシーフードを加え、彩りのよい野菜やワカモレのトッピングでお祝いの華やかさを感じられるライスボウルのスペシャルセットを販売します。「カスバ・フードコート」で販売するのは、スパイスをまぶしたベジタブルとナンをトッピングした、ボリュームのあるカリーライスです。柔らかく煮込んだビーフのカリーと表面をカリッと焼いたチキンのカリーをコンビネーションでお楽しみいただけます。マンゴー、ブルーゼリーなどにキラキラしたラメを合わせ、お祝いの華やかさを表現したスペシャルラッシー（マンゴー＆ブルーゼリー）と合わせてお楽しみください。

◆ジュビリーブルーが鮮やかなフードスーベニア

25周年ならではの、ジュビリーブルーが鮮やかなフードスーベニアが登場します。キラキラとジュビリーブルーが輝くポップコーンバケットやミニスナックケースは、祝祭感あふれるパーク内で身につけることもできます。カラビナが特徴的なシーズニングの持ち運びにぴったりなスーベニアケースや、マカロンをモチーフにしたジュビリーブルーのスーベニアケースは、スペシャルメニューとの相性ぴったりなアイテムです。スーベニアランチケースとスーベニアタンブラーなど定番のフードスーベニアも、ミッキーマウスと仲間たちが描かれたこの時期だけのデザインで登場します。

◆「S.S.コロンビア号」での特別なひととき

アメリカンウォーターフロントの豪華客船「S.S.コロンビア号」では、4月15日（水）から6月30日（火）の期間、「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」を実施します。特別なデコレーションで彩られた船内は、参加するゲストのみの貸し切りとなり、「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」で提供されるスペシャルメニューをはじめ、参加するゲストにのみお渡しするスペシャルグッズや「テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ」でのドリンクのフリー・リフィル、船内での記念撮影などをお楽しみいただけます。

※本コンテンツは別途料金（スペシャルグッズの料金を含む）が発生します。

※本コンテンツは予約が必要です。詳細は今後お知らせします。

※貸し切り営業にアトラクション「タートル・トーク」の体験は含まれません。

※キャラクターの出演はありません。

※「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」と「テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ」はキリンホールディングス株式会社が提供しています

4 月15 日（水）からスタートする「東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー”」。祝祭感あふれるフードメニューを味わい、最高なひとときをお楽しみください。

※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により 、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合があります。

※メニューの詳細は、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」特設サイトでご確認いただけます。

https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/tds25th/#specialMenu

2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催します。さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」に包まれ、お祝いの気持ちが高まり、笑顔が広がっていく25周年の東京ディズニーシーで、心きらめく祝祭をめぐる旅をご体験ください。

https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/tds25th/