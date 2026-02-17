【ホテルニューグランド】風味豊かな粒あんとデニッシュ生地が奏でる和洋折衷な味わい「あんデニッシュ」　S.Weil by HOTEL NEW GRAND

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年3月1日（日）より、ホテル直営ショップS.Weil by HOTEL NEW GRAND本店限定の新商品「あんデニッシュ」の販売を開始します。

日本中で親しまれている“あんぱん”を、エスワイルならではのアレンジでお届けするベーカリー工房の新作商品です。サクサク食感のデニッシュ生地に、北海道十勝産のコクと風味のバランスの良い粒あんをたっぷり包みました。バターの香りとやさしい甘さの粒あんが奏でる美味しさのハーモニーはもちろんのこと、丁寧に幾重にも織り重ねることで生まれる表面の緩やかな曲線模様や、貝殻のような可愛らしい形にもこだわりました。朝食やおやつ、軽食にもおすすめの和洋折衷な味わいは、幅広い年代の方にお楽しみいただける一品です。この機会にぜひ、お召し上がりください。

販売開始 2026年3月1日（日）より

価格 あんデニッシュ （1個） \480（税込）

ベーカリーシェフ 河口 誠 / Makoto Kawaguchi

1969年11月25日生まれ。神奈川県出身。

1992年に日本へフランスパンを伝承したフィリップ・ビゴ氏のフランス製パン技術を学んだところからベーカリーシェフとしてのキャリアをスタートし、製パン業界において約 30年のキャリアをもつ。複数のホテルやベーカリーで腕を振るい、商品開発や監修など多岐にわたるベーカリー業務の経験を積み、2024年にホテルニューグランドに入社。“美味しいものは美しい”をモットーに、芸術的な感性と美食体験の追求を大切に、日々商品開発に励む。

1927年、横浜に開業した「ホテルニューグランド」の初代総料理長サリー・ワイル。

日本に西洋料理の自由と革新をもたらし、明るくモダンなフレンチ・スタイルの料理で、あまたの美食家から愛されました。そんな“やわらかな正統派”として、氏の功績と技を受け継ぎながら、今の時代によりそう食とライフスタイルを提案するホテルショップです。クラシカルな洋食を自宅でたのしめる冷凍食品やレトルト商品、パンや焼き菓子のほか、S.Weilブランドとして、モカルーロやオリジナルコーヒー、ブリオッシュなど様々に取り揃えています。なおブランド名は、サリー・ワイルの弟子が作った洋菓子の名店「エスワイル」を受け継いでいます。

営業時間 10：00～19：00

場所 グランドメゾン山下公園1階（横浜市中区山下町31番地7）

お問合せ S.Weil by HOTEL NEW GRAND 045-681-1841（代表）

https://www.hotel-newgrand.co.jp/s_weil/

ホテルニューグランド

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



HP：https://www.hotel-newgrand.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelnewgrand/

Instagram：https://www.instagram.com/hotelnewgrand/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/HotelNewGrand_