クラウドサーカスの『BowNow』、 ITreview Grid Award 2026 Winterで「MAツール総合部門3期連続」「中小企業部門4期連続」Leader賞を受賞

スターティアホールディングス株式会社

スターティアホールディングス株式会社（本社：東京都、代表取締役：本郷秀之、証券コード：3393）は、連結子会社のデジタルマーケティング事業を手掛けるクラウドサーカス株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：金井章浩）が提供するMA（マーケティングオートメーション）ツール『BowNow（バウナウ）』において、アイティクラウド株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：黒野源太）が主催する「ITreview Grid Award 2026 Winter」にて、MAツール総合部門で3期連続Leader賞、中小企業部門で4期連続Leader賞をダブル受賞いたしましたことをお知らせします。

■ITreview Grid Award 2026 Winter 受賞概要

受賞部門：

・MAツール 総合部門 3期連続 Leader賞

・MAツール 中小企業部門 4期連続 Leader賞

■ITreview Grid Awardとは

「ITreview Grid Award」は、アイティクラウド株式会社が提供するビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」に投稿されたレビューをもとに、四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰する場です。「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、2025年12月までに掲載されたレビューの集計結果をもとに、顧客満足度と認知度の両面で高い評価を得た製品が、「Leader」として発表されます。

ITreview Grid Award 2026 Winter 公式サイト：

https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

■受賞の背景：中小企業に寄り添う「使いやすさ」が高評価

本受賞は、BowNowを実際にご利用いただいているお客様からの高い満足度評価によるものです。特に以下の3点が評価されました。

1. シンプルで使いやすい操作性

専門知識がなくても直感的に操作できるUI/UXにより、マーケティング初心者でもすぐに活用できる点が支持されています。複雑な設定を必要とせず、導入後すぐにリード管理や行動分析を開始できます。

2. 中小企業に最適な価格設定

月額3.6万円台から始められる手頃な価格帯でありながら、必要十分な機能を提供。大企業向けMAツールと比較して導入ハードルが低く、費用対効果が高いと評価されています。

3. 充実したサポート体制

導入から運用まで専任チームがサポート。オンボーディング支援、定期的な活用セミナー、個別相談など、お客様の成功を伴走支援する体制が「安心して使える」との声を多数いただいています。

BowNowのユーザーレビューや詳細な評価は、以下よりご覧いただけます。

https://www.itreview.jp/products/bownow/reviews

■『BowNow（バウナウ）』について

BowNow（バウナウ）のコンセプトは、「シンプル」「低コスト」「使いこなせる」です。高機能すぎない本当に必要な機能だけに絞り、専門知識不要でマーケティング初心者や中小企業でも手軽に導入・運用でき、即座に商談創出（ホットリード抽出）に繋げられる国産のMAツールとして設計されています。Webサイト訪問者の行動分析、リード管理、メール配信、フォーム作成など、デジタルマーケティングに必要な機能をワンストップで提供します。

BowNowの特徴：

・無料プランから始められる：初期費用0円、月額0円のフリープランで手軽にスタート可能

・直感的な操作画面：専門知識不要で、誰でもすぐに使いこなせるシンプル設計

・充実の分析機能：企業単位・個人単位での行動履歴追跡、ホットリード自動抽出

・柔軟な連携機能：名刺管理ツールやSFA/CRMとのデータ連携で営業活動を効率化

・MAツール×インサイドセールス代行：アポ獲得代行まで行うサービスの提供を強化

・導入実績： 16,000社（2025年12月末時点）

BowNow公式サイト：https://bow-now.jp/

無料から登録可能： https://bow-now.jp/free_form/

__________________________________________________________________________

MAツールBowNow 事業部長 本郷翔太 コメント

「この度、ITreview Grid Award 2026 Winterにて、総合部門3期連続、中小企業部門4期連続でLeader賞を受賞できましたこと、大変光栄に存じます。これも日々BowNowをご活用いただいているお客様からの貴重なフィードバックと、ご支援の賜物です。

中小企業のデジタルマーケティングには、『難しそう』『コストが高い』『使いこなせない』といった課題が存在します。BowNowはこれらの壁を取り払い、誰もが気軽にマーケティングオートメーションを活用できる世界を目指して開発してまいりました。

今回の受賞を励みに、今後もお客様の声に真摯に耳を傾け、より使いやすく、より効果的なツールへと進化させてまいります。『働くに楽を。』というミッションのもと、中小企業のビジネス成長を支援し続けることをお約束いたします」

__________________________________________________________________________

■クラウドサーカスについて

ミッションとして「働くに楽を。」を掲げるクラウドサーカスは、デジタルマーケティングSaaSである『Cloud CIRCUS』の開発・提供を主力事業として展開しています。中小企業を中心に67,000件以上導入頂き(2025年12月末時点)、日本そしてアジアのサステナブルなビジネス環境を創造していきます。

【会社概要】

会社名：クラウドサーカス株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿２-３-１ 新宿モノリス21階

代表者：代表取締役社長 金井章浩

資本金：150,000千円

設立：2009年4月1日

事業内容：デジタルマーケティングSaaS『Cloud CIRCUS』の開発・販売及び、

デジタルマーケティングに関するコンサルティング・受託業務

HP：https://cloudcircus.jp/company/

■スターティアホールディングスについて

スターティアホールディングスグループは、DXソリューション(事業会社:クラウドサーカス株式会社)とITインフラ(事業会社:スターティア株式会社等)を通じ、中小企業のデジタルシフトを進めていきます。「最先端を、人間らしく。」をコーポレートスローガンに、デジタル技術やサービスを、分かりやすく寄り添って提供します。

会社名：スターティアホールディングス株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿２-３-１ 新宿モノリス19階

代表者：代表取締役社長 本郷秀之

資本金：824,315千円

設立：1996年2月21日

上場取引所：東京証券取引所 プライム市場（証券コード：3393）

事業内容：グループ会社の経営管理等

HP：https://www.startiaholdings.com/