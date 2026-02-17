建設業向け人手不足解消に向けた個別相談会の開催について

横浜信用金庫

当日の相談会の様子

横浜信用金庫（横浜市中区 理事長 春日 隆）は、保土ヶ谷支店及び藤棚支店合同で、建設業を営む事業者さまを対象とした「建設業向け人手不足解消に向けた個別相談会」を、2026年2月13日（金）に保土ヶ谷支店で開催いたしました。

なお、本相談会は当金庫が提携している株式会社助太刀の協力のもと、信用金庫の営業店として単独で開催した相談会としては全国初の取り組みです。

当日は、10社の建設業者さまにご参加いただき、提携先である株式会社助太刀と連携して各社が抱える人材確保・採用に関する課題について個別にご相談をいただきました。参加企業からは、自社の課題を具体的に整理できたとの声も寄せられました。なかには、規定の相談時間45分では足らず、延長して熱心に話し合う参加者の方もいらっしゃいました。

当金庫では、今後もお客さまの本業支援および経営課題の解決に向けた取組みを積極的に行い、地域の皆さまとともに歩んでまいります。