当社グループのM&A事例（株式会社MeTa）が紹介されました

テクノホライゾン株式会社（STANDARD：証券コード6629） （本社：名古屋市南区千竃通二丁目13番地1 代表取締役社長：野村 拡伸）は、YouTubeチャンネル「M&A総合研究所チャンネル」において、当社が子会社化した株式会社MeTa（以下、MeTa）および同社創業者の春日 幹雄氏を取材したドキュメンタリー形式の動画が公開されたことをお知らせします。

本動画では、20代で会社譲渡（M&A）を経験した若手経営者である春日氏の「M&A後のリアルな1日」に密着し、M&Aを意思決定した背景、準備の要諦、買い手企業との関係性、PMI（統合プロセス）における実感などが、関係者インタビューとともに紹介されています。

【1日密着】上場企業に会社を譲渡した若き経営者に密着｜M&A後のリアルな1日に迫る

リンク：https://youtu.be/8h4t5Lc2JA8?si=TIHk6fFKrwv9wBXq(https://youtu.be/8h4t5Lc2JA8?si=TIHk6fFKrwv9wBXq)

■ 動画の概要

公開媒体：YouTube「M&A総合研究所チャンネル」

動画タイトル：【1日密着】上場企業に会社を譲渡した若き経営者に密着｜M&A後のリアルな1日に迫る

内容：春日氏（MeTa創業者）のM&A後の働き方や、M&Aの意思決定・準備・PMIに関する示唆を、ドキュメンタリー形式で紹介

■ 動画内で紹介されている主なポイント（当社に関する言及）

■ 当社のM&Aに対する基本姿勢

- 子会社の事業運営において「フラットな関係性」である点- 役員・社員の人柄やコミュニケーションのしやすさ- 譲渡企業を単なる買収対象としてではなく、対等で平等な仲間として尊重し、同じ目線で対話しながら将来構想を描く姿勢が印象的だった点- M&Aが「会社の切り売り」ではなく「事業成長と次の挑戦のための前向きな戦略」として語られている点

当社は、M&Aを「成長戦略の一環」と位置づけるとともに、グループに加わる企業・経営陣・社員を、対等で平等な仲間として迎え入れることを大切にしています。PMI（統合プロセス）においても、譲渡企業の強み・文化・スピードを尊重し、現場の意思決定が滞らない体制づくりを重視しています。

また当社は、グループに参画した人材が、実力と意欲に応じて活躍領域を広げられる環境づくりを推進しています。所属会社の枠にとらわれず、グループ横断のプロジェクトや新規事業、既存事業の変革に関与し、成果を出した人がさらに挑戦機会を得られる仕組みを整えることで、双方の成長につなげてまいります。

当社グループは「映像＆IT」「ロボティクス」を軸に、教育ICTを含む各領域で製品・サービス・ソリューションを提供しています。MeTaの学習サービスと当社の教育ICTの知見・リソースを掛け合わせることで、教育領域における価値提供を一層強化してまいります。

■ 株式会社MeTaの子会社化について（参考）

当社は2025年10月3日付で、MeTaの全株式を取得し子会社化しております。

MeTaは、高校生を対象とした「数学特化」オンライン進学塾を運営しています。

■ リンク

- MeTaホームページ：https://metajuku.com/- YouTube動画：https://youtu.be/8h4t5Lc2JA8?si=TIHk6fFKrwv9wBXq

