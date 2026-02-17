松江市の起業家らによるトークセッションを開催

開催趣旨

MATSUE起業エコシステムコンソーシアム2/24(火) MATSUE起業エコシステム特別イベント「地域の未来を創る挑戦」

「MATSUE起業エコシステムコンソーシアム」設立から3年、松江で起業や新しいビジネスに挑戦する方々を、産学官金がオール松江で一体となって支援してきました。起業家向けコミュニティ「MIX」を中心に、起業した方、新規事業開発に挑んでいる地元企業の経営者、学校を飛び出して挑戦する学生など、多くのチャレンジが生まれています。

今回は、その「MIX」に関わっていただきご活躍中の起業家をゲストとしてお招きし、「地域の未来を創る挑戦」をテーマにトークセッションを開催します。

松江から全国へ羽ばたこうとする起業家たちのリアルな挑戦や想いに耳を傾けながら、新たな気づきや次の一歩につながるきっかけを見つけていきたいと考えています。

開催概要

日時 令和8年2月24日(火) 14:15～16:00（13:45開場）

会場 enun 3F (島根県松江市西茶町40-1)

定員 20名

登壇者

パネラー

松江市長 上定昭仁氏

インキュベイトファンド 代表パートナー 赤浦徹氏

株式会社ゲームガム 代表取締役CEO 黒田隆史氏

株式会社フジイコーポレーション 代表取締役 藤井寛幸氏

モデレーター

株式会社graphs 代表取締役 藤村一行氏

イベント詳細・お申し込みはこちらから :https://mix-matsue.jp/events/%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e3%81%ae%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%82%92%e5%89%b5%e3%82%8b%e6%8c%91%e6%88%a6/公式Webサイト・イベントページ

MATSUE起業エコシステムについて

MATSUE起業エコシステムは、松江を舞台に新たな挑戦をする人々を「オール松江」で応援する仕組みです。具体的には、起業支援、新規事業開発支援、経営支援、および起業家教育に関わる様々な主体が連携してサポートを提供します。

MATSUE起業エコシステムコンソーシアム概要

設立: 2023年1月31日

会長: 松江市長 上定昭仁

副会長: 松江商工会議所

顧問: インキュベイトファンド代表パートナー 赤浦徹 氏

正会員: 松江商工会議所、まつえ北商工会、まつえ南商工会、東出雲町商工会、国立大学法人島根大学、公立大学法人島根県立大学、松江工業高等専門学校、日本政策投資銀行松江事務所、日本政策金融公庫松江支店、山陰合同銀行、ごうぎんキャピタル株式会社、島根銀行、しまね信用金庫、島根県信用保証協会、島根県、公益財団法人しまね産業振興財団、島根県教育委員会、松江市教育委員会、松江市（事務局）

団体概要

関連プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000101124.html2023.1.18【産学官金連携で起業支援】島根県松江市で「MATSUE起業エコシステムコンソーシアム」設立

団体名：MATSUE起業エコシステムコンソーシアム

会長：松江市長 上定昭仁

顧問：インキュベイトファンド 代表パートナー 赤浦徹

所在地：島根県松江市末次町86番地 松江市産業経済部新産業創造課内

設立：2023年1月

正会員：松江商工会議所、まつえ北商工会、まつえ南商工会、東出雲町商工会、国立大学法人島根大学、公立大学法人島根県立大学、松江工業高等専門学校、株式会社日本政策投資銀行松江事務所、日本政策金融公庫松江支店、株式会社山陰合同銀行、ごうぎんキャピタル株式会社、株式会社島根銀行、しまね信用金庫、島根県信用保証協会、公益財団法人しまね産業振興財団、島根県、島根県教育委員会、松江市教育委員会、松江市（事務局） (2024年1月1日時点)

Webサイト:https://mix-matsue.jp/matsue-business-ecosystem/