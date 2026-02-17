【つま恋リゾート彩の郷】つま恋に春の訪れを告げる～春爛漫ピクニック気分のごちそうバイキング～3月より開催

つま恋リゾート彩の郷（静岡県掛川市）では、まもなく春を迎える3月1日（日）より、”春爛漫ピクニック気分のごちそうバイキング”を開催いたします。パスタやピザなどの洋風メニューから和風・中華やスイーツまで約60種の春のつま恋特別メニューをご用意しております。




春爛漫ピクニック気分のごちそうバイキング


会期：2026年3月1日（日）～2026年5月31日（日）


　　　18：00～21：00　（最終入場：20：00）


会場：ホテルメインロビーB1F　


　　　レストラン ビュッフェテラス



料金：大人：6,600円（税込）　※ご夕食のみのご利用可　※ご予約をおすすめします。


　　　小学生：4,620円（税込）、幼児（3才以上）3,300円（税込）




　　　　　　　　春爛漫ピクニック気分のごちそうバイキング特別メニュ一



花と緑に囲まれるつま恋の春のごちそう時間。旬の食材が奏でる彩り豊かな料理を、そよ風とともに味わうピクニック気分のバイキングをお楽しみください。




★ 洋風 メニュー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



かつおの『タタパッチョ』


桜風味とお茶風味の2種類の味付けをした旨みたっぷりの鰹のたたきのカルパッチョを日替わりでご提供いたします。







シラウオと筍のペペロンチーノ


春に旬を迎えるシラウオの優しい旨みとシャキッとした筍の歯ごたえが楽しめるパスタです。







新たまねぎリングフライ


遠州地方で栽培が盛んな新たまねぎは春が旬。美味しい栄養をぎゅつと蓄えた『新たまねぎ』をリングフライでご提供いたします。







春色フラン


香ばしいえびの風味がふんわり広がる、なめらかな洋風茶碗蒸しです。







菜の花としらすのピッツァ


菜の花の風味としらすの優しい塩味が相性抜群。チーズのほどよい香りが食欲をそそる春だけの彩りピザです。







春キャベツのナポリ風ピッツァ


柔らかく甘味たっぷりの春キャベツを乗せた香ばしいナポリ風ピザです。






★ 和風 メニュー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




春のお寿司 稲荷ずしの春便り


いなり寿司に桜えびとしらすを贅沢にトッピング。春の訪れを感じる1品です。







焼津黒はんぺんフライ


静岡が誇るソウルフードです。焼津港で水揚げされた新鮮な魚を丸ごとすり身にした黒はんぺんをサクッとフライにしてご提供。地元民熱愛の1品です。







筍の天麩羅


旬のたけのこの穂先の部分をサックリ衣の天麩羅でご提供いたします。特製抹茶塩をかけてお召し上がりください。









富士山サーモンのお刺身


富士山の湧水で育まれた新鮮なサーモンをお刺身で。きめ細やかでしっとりとした脂の乗った身質は絶品の味です。







菜の花のツナ和え


春先が最も食べ頃の菜の花とツナをだし醤油で和えました。お酒との相性も良い和風前菜です。



※わけぎの酢味噌和えとの日替わり







わけぎの酢味噌和え


歯触りの良い新鮮なわけぎを甘めの酢味噌ダレで和えた、さっぱりとした春の和風前菜です。きりっと冷えた日本酒に合わせても◎。



※菜の花のツナ和えとの日替わり






★ 中華風 メニュー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




若鶏の春山賊焼き


香ばしく焼きあげたチキンに春野菜を添えてボリュームたっぷりに仕上げました。ジューシーなお肉と旬の彩り食欲をそそります。



※旬菜と鶏肉のポムプルコギとの日替わり







旬菜と鶏肉のポムプルコギ


春の新鮮な野菜とやわらかな鶏肉を甘辛い韓国風タレでじっくり焼き上げました。ご飯がすすむ一品です。



※若鶏の春山賊焼きとの日替わり







春野菜と豚肉の中華炒め


香り豊かな春野菜とジューシーな豚肉を香ばしく炒めた1品。



※春の3色チリソース炒めとの日替わり







春の3色チリソース炒め


海老・玉子・じゃがいもを使った『プリっ・ほく・ふわ』の違う食感が楽しめるオリジナルメニューです。



※春野菜と豚肉の中華炒めとの日替わり







春仕立て鰆のハーブパン粉焼き


春が旬の鰆を香り豊かなハーブとサクサクのパン粉にまとわせ、春野菜と共に彩り豊かに仕上げました。



※アサリと鰆の新玉ホイル包み焼きとの日替わり







アサリと鰆の新玉ホイル包み焼き


うまみたっぷりのアサリとやわらかな鰆を新たまねぎと共にホイルでふっくら蒸し焼きしました。レモンバター醤油がアクセントです。



※春仕立て鰆のハーブパン粉焼きとの日替わり








★デザートメニュー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


デザートも充実！日替わりにてご提供します。※日により、ご提供メニューが異なります。



★静岡苺のクリーム大福　※プチプランタンとの日替わり


静岡県産苺を使用したフレッシュクリームと地元掛川市の製餡所から届く出来立ての白餡をなめらかな求肥で優しく包みました。



★プチプランタン”苺と桜と抹茶のプチパフェ”　※静岡苺のクリーム大福との日替わり


抹茶スポンジ・苺クリーム・桜ゼリーの3種の味をプチパフェスタイルにしました。春の香りいっぱいのデザートです。



静岡苺のクリーム大福

プチプランタン”苺と桜と抹茶のプチパフェ”　


★オリジナル掛川深蒸し茶プリン　※桜風味のクリーミーパンナコッタとの日替わり


地元掛川特産の『深蒸し茶』のミルクプリンです。深蒸し茶特有の香りをじっくり抽出して香り豊かに仕上げました。。



★桜風味のクリーミーパンナコッタ　※オリジナル掛川深蒸し茶プリンとの日替わり


滑らかで濃厚なパンナコッタの上に淡いピンク色の桜風味ソースをかけて春らしく仕上げました。




オリジナル掛川深蒸し茶プリン

桜風味のクリーミーパンナコッタ


苺クリームショートケーキ


★苺クリームショートケーキ　


※特定の日：月・水・金 提供の日替わりメニュー


しっとりふわふわのスポンジケーキにいちごクリームをサンドした。春らしい淡いピンク色のショートケーキです。







ご夕食のみのご利用はご予約をおすすめします。


ご予約はお電話にてお申し込みください。



レストラン ビュッフェテラス


TEL.0537-24-1111（代）


※受付時間：9:00～18:00





レストラン ビュッフェテラス


　　　　　　　　　春爛漫ピクニック気分のごちそうバイキングご紹介ページは


こちら :
https://hmihotelgroup.com/sainosato/restaurant/buffetterrace.html?active-tab=tab-2&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=sainosato_spring_picnic_buffet_2026&utm_id=20260209&utm_content=foodfair15_intro#foodfair15



春爛漫ピクニック気分のごちそうバイキング付


ご宿泊プラン


つま恋のバイキングを楽しみご宿泊できる


各種宿泊プランもご用意しております。



※開催期間


　2026年3月1日（日）～ 5月31日（日）の


　ご夕食付プランをご予約ください。







ご宿泊客室の一例：デラックスルーム


　　　　　　　　　　　　　　　　 ご宿泊プランのご予約はこちら


こちら :
https://hmihotelgroup.com/sainosato/reservation/index.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=sainosato_spring_picnic_buffet_2026&utm_id=20260209&utm_content=stayplan_booking




＜つま恋リゾート彩の郷＞


つま恋リゾート 彩の郷140ha（140万平方メートル ）の壮大な自然環境の中にあり、各種スポーツ、会議研修、音楽施設をはじめとし、つま恋温泉館「森林の湯」と2つのホテルを有する、四季を通じて楽しめる総合リゾート施設。


所在地：〒436-0011 静岡県掛川市満水2000
電話番号：0537-24-1111
https://hmihotelgroup.com/sainosato/





つま恋リゾート彩の郷 ホテル棟エリア