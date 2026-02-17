パナソニック ホールディングスが「サステナブル・ブランド国際会議 2026」に出展 ～サーキュラーエコノミーの推進から再エネセキュリティまで、登壇イベントも実施～

パナソニックグループ

パナソニック ホールディングス株式会社（以下、パナソニックHD）は、2026年2月18日（水）～19日（木）に開催される「サステナブル・ブランド国際会議 2026（Sustainable Brands 2026）」に出展し、循環型社会に向けた最新の取り組みを紹介します。会期中には循環型モノづくり、サイバーセキュリティ、知的財産の観点からサーキュラーエコノミーの実現に向けた課題と解決策について、各領域の現場担当者が講演します。

■サステナブル・ブランド国際会議 2026 概要

【会期】2026年2月18日（水）～19日（木）

【会場】東京・丸の内 東京国際フォーラム

【公式サイト】 https://sb-tokyo.com/2026/about/

※本会議への参加はチケットが必要です（有料・事前登録制）

■出展内容

パナソニックHDは、プラチナスポンサーとして協賛します。ブース出展ならびに、基調講演やブレイクアウト・セッションへスピーカーとして登壇するほか、BoFにて来場者の皆様とのネットワーキングの場をご用意しています。

【展示概要】

・Design for Circular Economy（DfCE）

製品をつくる段階から、「使い終えたあと」の分解・再利用・再資源化まで考え設計する循環型ものづくりのアプローチを紹介します。

・再生可能エネルギー向けのサイバーセキュリティ監視サービス

再生可能エネルギーの導入拡大に伴い重要性が増す系統蓄電所を例に、制御系設備が直面するサイバーリスクと、それに対する取り組みを紹介します。

・無形資産による社会的価値の創出

資源循環社会の実現に向けて、無形資産を社会に巡らせCO2削減に貢献する知的財産の新しい活動の形や、健全な循環を阻む模倣品の撲滅に向けた取り組みを紹介します。

【登壇情報】

2026年2月18日

・テーマ「私たちが目指す循環型社会の姿（基調講演）」

登壇者：西川 英信（MI本部 マニュファクチャリングソリューションセンター 所長）

・テーマ「サーキュラーは可能か？真の循環する経済を目指して」

登壇者：酒井 壮士（知的財産本部 課長／弁理士）

2026年2月19日

・テーマ「業界を超えて循環させる - 日本型サーキュラーエコノミーの挑戦」

登壇者：松田 源一郎（MI本部 マニュファクチャリングソリューションセンター 課長）

・テーマ「再生可能エネルギーの信頼性をどう守るか - 系統蓄電所におけるサイバーセキュリティの役割」

登壇者：山口 高弘（DX・CPS本部 デジタル・AI技術センター シニアリードエンジニア）

【BoF（Birds Of A Feather）】

『みんなで語ろう、サーキュラーエコノミー』～語るだけでは終わらない、仲間づくりの第一歩～

2026年2月19日（木）19:00からパパミラノ 東京国際フォーラム店にて、共通の興味・関心を持つ方々があつまりネットワーキングができるイベントを実施します。（整理券制、定員50名）

参加希望の方は、2026年2月19日12:45から東京国際フォーラム Activation Hubで配布される整理券を事前に取得してご参加ください。

パナソニックHDは、サーキュラーエコノミーの実現に向け、パナソニックグループが掲げる「Maximizing（価値の最大化）」「Minimizing（資源の最小化）」「Partnering（協働）」の3つの原則に基づき、製品の長寿命設計、再生材活用、循環型ビジネスの創出に取り組んでいます。パートナーの皆様とともにサーキュラーエコノミーの推進に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献していきます。