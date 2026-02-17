人気No.1の生ラムが半額以下！「錦糸町ジンギスカン オクノ羊ヤ、ミナミ」1周年の感謝を込めてミナミ価格373円にてご提供

株式会社アクセット

東京都墨田区と茨城県守谷市を主な拠点に、不動産業を軸として、障がい福祉や在宅医療、飲食店事業を展開する株式会社アクセット（代表：椎名健仁）は、「錦糸町ジンギスカン オクノ羊ヤ、ミナミ」のオープン1周年を記念して、人気No.1のメニュー「生ラム」を通常863円のところ、半額以下のミナミ価格373円（いずれも税抜）にてご提供する特別キャンペーンを開催します。

錦糸町駅北口にある本店に続き、南口から徒歩4分の場所に2025年2月オープンした2号店「オクノ羊ヤ、ミナミ」。たくさんのお客様にご来店いただいた感謝を込めて、生ラムをお得にお楽しみいただける特別キャンペーンをご用意しました。

「オクノ羊ヤ、」では、地域に根付いた誰もが気軽に通えるお店を目指して、お名前を覚えて会話を交わす接客や、初めてご来店の方には焼き方のレクチャーをするなど、お客様に寄り添ったおもてなしをモットーとしています。3店舗目以降のオープンを見据えながら、さらに多くの方にジンギスカンの魅力を伝え、「錦糸町といえばオクノ羊ヤ、」と言っていただける存在になれるよう、2年目も心を込めたサービスをお届けしていきます。

また、同じく錦糸町で運営する「大人洋食Bistro1996,」「錦糸町カフェ＆ベーグル ロジコーヒー、」「大人の寄り道 コミュニティスタンドウラロジ」「錦糸町〇〇倶楽部」「鮨奥ノ｜江戸前育成寿司」とともに、飲食店から錦糸町のにぎわいを創出し、地域のさらなる活性化に取り組みます。

キャンペーン概要

・期間：2026年3月1日（日）～３月31日（火）

・対象メニュー：生ラム

肉の繊維を壊す冷凍処理を一切せず、空輸のチルド環境で仕入れる最高品質の生ラムは、しっとり柔らくジューシーな食感と羊肉本来の旨味が特徴。臭みが少なく、ラム初心者の方にも安心してお楽しみいただける人気No.1メニューです。

・価格：通常863円→キャンペーン価格 373円（税抜）

※ファーストオーダーで「羊ヤ、セット」をご注文の方のみキャンペーンを適応いたします。その後の生ラム注文は何皿でもキャンペーン価格となります。

店舗概要

錦糸町の夜に輝くネオンサインWeb予約限定コースも3種ご用意スパークリングワイン付きの飲み放題もあり[表: https://prtimes.jp/data/corp/141366/table/16_1_a81140e75d28b43c750f4ec662cf55df.jpg?v=202602170451 ]

※「オクノ羊ヤ、」「オクノ羊ヤ、ミナミ」では、現在スタッフを募集中です

Web予約はこちら :https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014116801/34418

「錦糸町ジンギスカン オクノ羊ヤ、」とは

羊肉本来の旨味にこだわったおしゃれなジンギスカンのお店として、株式会社アクセット飲食店事業の1店舗目として、2022年7月に本店を開業。日本独自に発展したジンギスカンという文化を広め、羊肉のネガティブな概念を変えるべく立ち上げました。店名につけた「、」には、「未だにお店は完成せず」「このお店で満足することなく、次に続いていく」という向上心の意味を込めています。

本店は錦糸町駅から徒歩9分。2号店である「オクノ羊ヤ、ミナミ」と同じ羊のネオンサインが目印

■会社概要

株式会社アクセット

不動産業を軸として、障がい福祉や在宅医療、飲食などのサービスを展開し、地域に根付き地域をリノベートする会社です。

https://www.acsset.co.jp

不動産「東京下町賃貸管理」「コワーキングスペース錦糸町」／障がい者福祉「わおんグループホーム守谷」／在宅医療「ひばり訪問看護ステーションもりや」／飲食店「錦糸町ジンギスカン オクノ羊ヤ、」「錦糸町ジンギスカン オクノ羊ヤ、ミナミ」 「大人洋食 Bistro1996,」「錦糸町カフェ&ベーグル ロジコーヒー、」「大人の寄り道 コミュニティスタンドウラロジ」「鮨奥ノ |江戸前育成寿司」「錦糸町〇〇倶楽部」

プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社アクセット 広報担当

MAIL：info@acsset.co.jp TEL：03-4400-6639 FAX：03-6700-7958