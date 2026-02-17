実施報告｜親子で学ぶ「紫外線と肌」特別講座を2/11（祝）に実施（主催：焼津市立焼津図書館／講師協力：日興製薬株式会社）

日興製薬株式会社

・親子参加型で理解を促進--紫外線と肌の基礎＋日焼け止め実習を実施

・“大人だけでも聞きたい”の声も--親子・学生に加え、公的団体（図書館等）向けにも対象や実習内容を調整して展開予定

・“数値は高いほど長持ち？”“メイク中の塗り直しは？”--形状（スティック等）や落とし方も含め、日常の疑問を具体策として整理

日焼け止めの塗布を体験する親子光老化の影響について説明する皮膚科医の講義美顔師による塗布方法の実習

日興製薬株式会社は、焼津市立焼津図書館が主催した親子向け講座「紫外線が肌に与えるダメージとその防ぎ方（知っていますか？光老化）」に、講師協力として参画しました。講座では、親子でクイズに取り組み、腕への日焼け止め塗布を実際に体験しながら、紫外線の基礎知識から日常生活で実践できる対策（塗り直し・落とし方等）までを、実習とQ&Aを交えて学びました。

■開催の背景

健康や美容に関する情報が多様化する中、子どもたちが日常生活で実践できる予防行動（紫外線対策など）を、根拠に基づいて理解する機会が求められています。

焼津市立焼津図書館では、親子で一緒に学び、家庭での会話や日々の生活習慣につなげることを目的に、本講座を企画しました。

■授業内容（抜粋）

・紫外線の基礎（UVA/UVB、季節・生活シーンでの注意点）

・光老化とは（“見た目の変化”との関係をやさしく整理）

・親子○×クイズ／ミニワーク（塗り残しやすい部位、適量の考え方 など）

・今日からできる対策（帽子・衣類・日陰・塗り直しの考え方) 等

■当日のトピック

・関心が高かったテーマ（実習）：

日焼け止めの必要量と、腕への適量塗布の手順

塗り直しの考え方と、生活シーン別の工夫（外出時／メイク時 など）

・家庭で実践できるポイント：

「冬でも日焼け止めは必要か？」を、紫外線の特性から整理

窓ガラスを通過するUVAの影響と対策

・Q&A：

「数値（SPF/PA等）が高いものを使えば長時間効くのか？」

「スティックタイプなど、形状で違いはあるのか？」

「化粧をしているときの日焼け止めの塗り直しはどうするのか？」

「体に塗った日焼け止めは、どう落とすのがよいのか？」

■実施概要

講座名：紫外線が肌に与えるダメージとその防ぎ方（知っていますか？光老化）

日時：2026年2月11日（祝）14:00-15:00

会場：焼津小泉八雲記念館 多目的室

対象：小学生（保護者同伴必須）

主催：焼津市立焼津図書館

協力：日興製薬株式会社（講師協力）

参加費：無料

詳細：焼津市立図書館Webサイト（焼津図書館のイベントページ）

https://toshokan-yaizu.jp/event/e-6896/

■今後の展開

主に小学校高学年～高校生を対象とした出前授業を中心に、教職員研修や保護者向けプログラムにも対応します。教育目的に沿った中立的な情報提供を継続し、学校・教育委員会・自治体・公的施設（図書館等）・PTAからのご相談を受け付けています（内容・実施条件はご要望に応じて調整します）。