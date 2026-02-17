「ザ・ワーフハウス 山下公園」で3月1日（日）より「BBQテラス」が期間限定オープン！自分でつくる肉厚ハンバーガーやタコスなど、個性豊かな3つのコースが登場！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、飲食事業、公園再生事業などを展開する株式会社ゼットン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長:菊地大輔）が運営する「ザ・ワーフハウス山下公園」では、「BBQテラス」を3月1日（日）より期間限定オープンいたします。また、横浜のローカルビアカンパニー「株式会社横浜ビール」とコラボレーションし、「ザ・ワーフハウス山下公園オリジナルラベル 横浜ラガー」を2026年2月17日（火）より販売いたします。

横浜の代表的な観光スポット・山下公園内に位置する「ザ・ワーフハウス山下公園」は、カフェ＆レストランをはじめ、足湯、ピクニック、横浜土産やオリジナルグッズを取り揃えたショップなど、公園で過ごすひとときを豊かに彩る多彩なコンテンツを備えた複合施設です。期間限定のBBQでは、横浜港を臨むテラス席で、Weber（ウェーバー）グリルを使用し塊肉を豪快に焼き上げる本格的なスタイルを楽しめます。食材から調理器具、ドリンクまで全て揃っているため、手ぶらで利用できます。

お好みのスタイルが選べる3種類のBBQコースをご用意

【アメリカンBBQコース】120分飲み放題付 5,900円（税込）アメリカンBBQコース

ふんわりバンズに、焼き上げた肉厚ハンバーグを挟んで楽しむ、手作りハンバーガー体験が魅力のコース！

＜内容＞手作りハンバーガーセット/ビーフペッパーリブフィンガー/ジャークチキン/骨付きソーセージ/焼き野菜/ポップコーン/フライドポテト/えだまめ/かき氷

【メキシカンBBQコース】120分飲み放題付 6,900円（税込）メキシカンBBQコース

トルティーヤに焼き上げたお肉とお好みのトッピングをのせて楽しむ、にぎやかなパーティースタイルコース！

<内容>タコスセット/ビーフペッパーリブフィンガー/ジャークチキン/骨付きソーセージ/焼き野菜/コーンチップス/ポップコーン/えだまめ/かき氷

【プレミアムBBQコース】120分飲み放題付 8,000円（税込）プレミアムBBQコース

お肉もシーフードもハンバーガーも楽しめる！全てを味わい尽くす贅沢なプレミアムコース！

<内容>手作りハンバーガーセット/ビーフペッパーリブフィンガー/ジャークチキン/骨付きソーセージ/ホタテ/マグロホホ肉/ケイジャンシュリンプ/焼き野菜/ポップコーン/フライドポテト/えだまめ/かき氷

【BBQご予約特典】

2月1日～3月31日までにご予約をいただいたお客さまを対象に、2つの特典をご用意しました！

＜特典1＞「オリジナルラベル 横浜ラガー」をお一人さま1本プレゼント

＜特典2＞通常2時間飲み放題→3時間飲み放題へ延長

卓上コンロで1名さまから手軽に楽しめる「ランチBBQ」セットも登場

【ランチBBQセット】1,900円

自分のペースで焼き上げる、満足感たっぷりのBBQランチ。ちょっとしたご褒美にもおすすめです。

＜セット内容＞

牛タン/牛バラ肉/豚バラ肉/鶏モモ肉/焼き野菜/もやしナムル/白菜キムチ/ライス

【新発売】横浜ビールとコラボした「オリジナルラベル 横浜ラガー」販売開始

ザ・ワーフハウス山下公園は、横浜市内で最も長い歴史を持つローカルビアカンパニー「横浜ビール」のクラフトビールを、オープン以来80,000杯以上販売・提供してきました。多くのお客さまにご好評いただいたこの味わいを、さらに幅広く届けたいという思いから、「オリジナルラベル 横浜ラガー」が誕生しました。ラベルデザインは、横浜ビールの「めぐりあいシリーズ」を手がけるアーティストに依頼し、ワーフハウスらしい港の空気感を表現した、特別な一本が完成しました。ワーフハウスショップでは、「オリジナルラベル 横浜ラガー」をはじめ、横浜ビールの定番クラフトビールを横浜土産として購入できます。

・オリジナルラベル 横浜ラガー 800円（税込）

・横浜ビールギフトセット（3本セット）2,400円（税込）

・横浜ビールギフトセット（6本セット）4,800円（税込）

オリジナルラベル デザイン｜14product（イチヨンプロダクト）

「横浜の港の風景やビール文化を、やわらかな色彩と線で再解釈し描きました。山下公園からTHE WHARF HOUSE側を望むと、みなとみらいや大さん橋、赤レンガ倉庫などの名所が連なり、春には花が綺麗に咲いています。公園をゆっくり散歩するように、この場所を訪れた人がビールを味わい、港の景色や風、時間とともに楽しめる、そんな記憶に残る体験の場になってほしいという思いを込めています。（14product）」

＜URL＞https://14product.jp/about/

＜店舗情報＞

・店名：THE WHARF HOUSE YAMASHITA KOEN（ザ・ワーフハウス ヤマシタコウエン）

・住所：神奈川県横浜市中区山下町279 産業貿易センター前

・電話：045-228-7737

・営業時間：［カフェ］9:00～17:00［レストラン］17:00～22:00［BBQ］11:00～22:00（3～11月）［足湯テラス］10:00～21:00［ショップ］10:00～19:00

＜公式HP＞https://wharfhouse-yokohama.zetton.co.jp/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/the_wharf_house_yamashita_koen/

■株式会社ゼットンについて

株式会社ゼットン(代表取締役社長：菊地大輔)は、「店づくりは、人づくり。店づくりは、街づくり」の企業理念のもと、人気のハワイアン・カフェ＆ダイニング「アロハテーブル」を核に、多様な業態を展開するダイニング事業、公共施設を活用したブライダル事業などを展開しています。2019年より公園プロジェクトにも着手し、街の特性に合わせた飲食店経営及びプロデュースを行っています。

＜所在地＞〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目10-9 MIYAMASU TOWER 9階

＜URL＞https://www.zetton.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/andSTHD_official/