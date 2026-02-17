50年の時を経て復活した滝本洋子、魂の救済曲『かたくりの花が咲く』を携え、2026年2月より全国ラジオ出演が続々決定！

有限会社サーフ・プロジェクト

1970年代初め、フォーク歌手・中村洋子としてメジャーデビューし、南こうせつらと共に当時の音楽シーンを歩んだ一人が、50年の時を経て「滝本洋子」として音楽活動を本格的に再開しました。

TBSドラマの主題歌歌唱やラジオのレギュラー出演や著書の執筆、講演、我書アート個展など、多方面でその才能を発揮した彼女が、自らの過酷な体験を乗り越え、命の尊さを歌い上げた新曲『かたくりの花が咲く』をリリース。本作は、深い悲しみの中にいる方々の心にそっと寄り添い、明日への光を灯す『愛と希望の贈りもの』として、今、静かに、そして温かく多くの方の心に届いています。

フォークシーンからドラマ主題歌、作詞まで。多才な活動を経ての復活！

滝本洋子

滝本洋子は1970年初め、中村洋子の名でクラウンパナムレコードよりデビューしました。

第2回中津川フォークジャンボリーへの出演や、TBSテレビドラマ『赤い靴』の主題歌、ワイドショー『3時にあいましょう』のエンディングテーマ「午後のささやき」を歌唱するなど、当時のメディアで幅広く活躍。

また、ラジオ番組のレギュラーや、坂本九が歌う「独り暮らし」の作詞を手がけるなど、その表現力は高く評価されていました。

1977年の結婚を機に一度は活動を停止しましたが、2016年の復活コンサートを経て、2025年ついに50数年ぶりとなる新曲のリリースに至りました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=da1ROpOIt48 ]

ラジオ番組への出演やライブ活動を通じ、命の尊さを歌う「かたくりの花が咲く」のメッセージを精力的に発信していきます。

自らの過酷な体験を希望へと変え、大切な人を亡くした人々に寄り添う活動を本格化させている彼女が、2026年2月より、全国のラジオ番組へ出演することが決定しています。

今回の出演では、自身の経験から生まれた「愛と希望の応援歌」である楽曲『かたくりの花が咲く』に込めた想いや、音楽を通じて伝えたい「魂の救済」というメッセージを、全国のリスナーへ直接お届けします。

■ラジオゲスト出演（2026年2月）

ラジオ関西制作の30分番組『明日への扉』にゲスト出演が決定（収録済み）。

作品に込めた想いを深く語ります。

<放送局>ラジオ日本（関東エリア）/ラジオ関西/KBS京都/栃木放送/FM三重/宮崎放送/山陽放送/九州朝日放送ほか

radikoでのタイムフリー聴取に加え、後日YouTubeおよびPodcastにてアーカイブ配信予定。

■番組内楽曲ピックアップ（2026年2月中旬）

FMラジオ歌謡番組『夜ドン！』にて、楽曲とともに作品に込めたメッセージが紹介されます。

■CD発売記念ライブ（2026年秋）

東京にて「CD発売記念ライブ」の開催を予定しています。

内容が確定次第公式サイトでお知らせいたします。

「愛は枯れない！」悲しみを光へと変える、魂の楽曲

本作の核となるのは、自身の我が子を亡くしたという壮絶な自死体験から生まれた、魂の物語。物語に寄り添うほど「闇の中で咲く、希望と言う名の花」が静かに胸の奥で花開く感覚に包まれるでしょう。

「かたくりの花が咲く」：厳しい冬を越えて美しく咲く「かたくりの花」に、人の魂が巡り続ける様子を重ねてこの曲は作られました。

神山純一さんが八ヶ岳の森で採取した、清らかな水滴の音色で幕を開け、宇戸俊秀さんのアレンジがその世界を優しく彩ります。

命についての深い物語をテーマにしながらも、誰もが親しめるような優しい言葉で綴られたこの歌は、時を超えて長く歌い継がれていく、かけがえのない「命の唄」として人々の心に寄り添います。

「雲のすきまから」：悲しみを光へと導く、9分超の壮大なバラード。

まるで一つの壮大な映画を見ているかのように、聴く人の心にどこまでも優しく寄り添う、とても美しくゆったりとしたバラードに仕上がっています。

実際に曲を聴いた方からは、「その世界観にぐっと引き込まれて、思わず涙が溢れてしまった」と心を揺さぶられる声が寄せられており、悲しい気持ちをそっと明るい光で包み込むような歌声が、多くの方の心に深い感動を届けています。

かたくりの花が咲く CDジャケット

好評発売中！！

発売日：2025年11月19日（水）

価格：1,800円（税込）

品番：PURES-0001

収録内容

1.かたくりの花が咲く

2.かたくりの花が咲く（カラオケ）

3.雲のすきまから（※世界配信中）

4.雲のすきまから（カラオケ）

※このCDの大きな特徴である16ページの「小さな絵本」仕様のブックレットは、従来の歌詞カードを超え、悲しみに沈む人々に寄り添う内容となっています。読む人の心に小さな希望の光を灯す、そんな絵本のような作品です。

《商品購入リンク》

タワーレコード(https://tower.jp/item/7165896)

Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FS16T4Z6)

オフィシャル ウェブサイト(http://pureyoko.com)

オフィシャル X(https://x.com/yoko9313ok)

《滝本洋子 公式ウェブサイト》

公式 ウェブサイト(http://pureyoko.com)

公式 X(https://x.com/yoko9313ok)

《滝本洋子 関連サイト》

我書アート ウェブサイト(http://washoart.com/)

滝本洋子自伝小説(http://yokotakimoto.blog.fc2.com/) ライフイズビューティフル～愛は死なない～

