日やけ止め市場5年連続売上No.1*1ブランド「ビオレUV」が子どもの紫外線対策啓発を強化「おでかけ太陽の教室」をアジアで拡大*2

花王株式会社

花王株式会社のスキンケアブランド「ビオレ」は、グローバル・シャープトップ戦略の中核を担う「ビオレUV」において、子どもの紫外線対策に関する啓発活動として、リアル体験型イベント「おでかけ太陽の教室」の開催を、日本をはじめ、アジアで拡大*2してまいります。あわせて、子ども向けの日やけ止め『ビオレ キッズスタンプUV』を、2026年3月7日より、日本および香港の一部販売店ならびにオンラインにて先行発売いたします。

本取り組みを通じて、太陽と共に健やかに笑顔で生きるためのかけがえのない価値を次世代へとつなぎ、「ビオレUV」のさらなるグローバル成長をめざします。

*1 インテージSRI＋(R)日焼け止め市場 2020年8月～2025年7月 累計販売金額＆数量

*2 日本・香港を皮切りに、以降アジア各国へ順次展開を予定

取り組みの背景

「ビオレUV」は、1996年の誕生以来、商品や啓発活動を通じてお客さまの日やけ止め習慣を提案し、日やけ止め市場5年連続売上No.1*1を堅持し、市場を牽引し続けています。

「太陽と共に健やかに笑顔で過ごせる社会へ」というパーパスのもと、2021年からは「SUN&SMILES ACTION」を推進しています。同アクションの一環として、おうち時間が増え、日差しを感じる機会が減少した生活環境の中でも、紫外線対策の重要性を身近に感じてほしいという想いから、楽しく学べるWeb授業型コンテンツ「太陽の教室」を発信してきました。

その後、外出機会が増加する中、特に子どもは、外遊びや散歩などで紫外線を浴びる機会が多い一方、日やけ止めの使用率が低い*3という実態があります。また、大人に比べて身長が低く地面に近いため、照り返しの影響を受けやすくなっています。

こうした背景を受け、2025年には、ファミリー層に向けて正しい紫外線対策習慣を育むことを目的とした、リアル体験型イベント「おでかけ 太陽の教室」へと取り組みを進化させました。

本イベントは、小さなお子さまや家族が集う全国の動物園、遊園地、ショッピングモールなどで展開し、多くの好評の声をいただいています。

そして2026年からは、「おでかけ太陽の教室」の開催を、アジアで拡大*2。日やけ止め市場5年連続売上No.1*1ブランドとして国境を越え、子どもへの紫外線対策の習慣化を提唱していきます。

さらに2026年3月7日には、日やけ止めを塗ることを嫌がりがちな子どもが、少しでも笑顔で楽しく使用できることをめざし、子ども向け日やけ止め『ビオレ キッズスタンプUV』を、日本および香港の一部販売店ならびにオンラインにて先行発売します。「おでかけ太陽の教室」とあわせて、「ビオレUV」の価値伝達を一層強化してまいります。

*3 花王調べ 2024年10月 お子さまを持つ女性 1,400名

今後も「ビオレUV」は、「太陽と共に健やかに笑顔で過ごせる社会へ」というパーパスのもと、商品を通じて、紫外線による日やけから素肌を守り、お客さまが快適で楽しい日常を過ごせるような暮らしづくりに貢献し、グローバルでの存在感を高めてまいります。

「おでかけ太陽の教室」概要

2026年3月20日より全国の動物園・遊園地・ショッピングモールで開催します。

１.オドロキのUVカメラ体験コーナー

目に見えないUV塗膜を可視化させた花王独自のUVカメラを使って塗りムラを確認することができます。顔や腕、首まわりなど、気になる部分をチェックできます。

２.新しい子ども用の日やけ止めで「ぺたぽん」体験してみよう！キッズスタンプUV体験コーナー

子どもが自分で塗りたくなる、「ぺたぽん」！と肉球の形で出てくるスタンプ型の日やけ止め「キッズスタンプUV」のこだわりを知り、試せる体感ブースです。子どもが日やけ止めを塗ることを楽しんで学べる体験型ゲームも設置します。

３.自分にぴったりの日やけ止めを見つけよう！ビオレUVお試しコーナー

さまざまなニーズに対応する商品を、実際にお試しいただけるコーナーを設置します。

香港、その他アジア各国でも同様の内容を実施する予定です。

『ビオレ キッズスタンプUV』 商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/625_1_0b2197dbff8257326003e7d0e61702d2.jpg?v=202602170451 ]

*4 花王調べ 2025年7月2～9歳のお子さまがいる女性30名

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

【SPF・PA表示について】

SPFとは紫外線B波から肌を守る効果を示す指数、PAとは紫外線A波から肌を守る効果を示す分類です。SPF、PA表示は国際的な基準で1平方センチメートルあたり2mg塗布して測定した値です。製品選択時の目安とお考えください。

『ビオレ キッズスタンプUV』発売日／地域／取扱店

2026年3月7日／イオン、ツルハ、ウエルシアなどの店舗

2026年4月1日以降順次／イオンストアーズ香港の一部店舗において販売予定。

※展開企業によって発売日が異なる可能性があります。

※一部店舗では取り扱いがない場合があります。

関連情報

■バーチャルテスター(https://www.kao.co.jp/bioreuv/tester/)

実際の使用感を動画で確認いただきながら、 「ビオレUV」の各商品を比較していただけます。

■ビオレ キッズスタンプUV ブランドサイト

https://www.kao.co.jp/bioreuv/kidsstamp/

■ビオレ 社会とつながるアクション

https://www.kao.co.jp/biore/about/action/2025/

