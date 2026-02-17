うるおいととのう瞳 『PureNaturalPLUS ピュアナチュラルプラス』2week新登場

粧美堂株式会社

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寺田正秀、以下 粧美堂）は、クリアコンタクトレンズブランド「PureNaturalPLUS」より2weekタイプを発売いたしました。

【公式ブランドページ】 粧美堂公式コーポレートサイト内にブランド紹介ページを開設いたしました。 https://www.shobido-corp.co.jp/product/contact-lens/purenatural/

〈商品特徴〉

■一日の終わりまで安定した装用感

レンズが乾きにくく時間がたっても、うるおいをキープし、涙の成分に似た保湿成分がレンズ表面のうるおい保持に優れています。※装用感には個人差があります。

■お手入れしやすいレンズ

2week レンズは一日装用した後は、きちんと洗って汚れをリセットする事が必要です。汚れがつきにくく、清潔さを保ちやすい非イオン性レンズを採用しています。また低含水38％のレンズは形状保持性が高く、レンズ強度が高いため、毎日のこすり洗い、ケアに向いています。毎日ケアをしっかりする事で、最初の装用感に近い状態を保ちやすいレンズです。

■２週間しっかり使って「高コスパ」を実現

2week レンズは毎日正しいケアをして使う事で、経済的メリットを手に入れられます。

〈販売店情報〉

【発売日】2026 年 2 月 17 日（火）

【販売経路】WEB 店舗

■粧美堂 ONLINE STORE：https://www.sho-bionlinestore.jp/c/contact/PUNA14405/

その他、楽天モール、Yahooモール、Amazonモール、Qoo10モールでも販売

〈スペック詳細〉

再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57928/table/348_1_b09801b18aa8e449ff4d808c56cf3f04.jpg?v=202602170451 ]

コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・指導を受けてお求めください。

ご使用前に必ず添付文書をよく読み、正しくお使いください。

【大切な瞳のために特にご注意いただきたいこと】

１．装用時間を必ず守ってください。

２．使用期間を必ず守ってください。

３．取り扱い方法を守って正しくお使いください。

４．異常がなくても眼科医の指示に従い、定期的に検査を受けてください。

５．少しでも異常を感じたら、直ちに眼科医の検査をうけてください。

６．破損等の不具合のあるレンズは絶対に使用しないでください。

粧美堂株式会社

粧美堂は、世界中の様々な個人の「心と体の美と健康をサポートする」ことを使命とし、自社ブランド及びOEMで、化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨、キャラクター雑貨及びコンタクトレンズ関連等の商品を幅広く取扱う総合企画メーカーです。企画・生産から販売（小売店及びEコマース市場向け）までを自社で完結できることが強み。また販売先は、ドラッグストア、ディスカウントストア、均一ショップ、バラエティストア、総合スーパー、ネット通販など多岐にわたります。2013年4月からコンタクトレンズ事業を開始。加えて、2025年1月に化粧品のＯＥＭ製造受託業務を行っている株式会社ピコモンテ・ジャパンを傘下に入れ、OEM事業の拡大に乗り出しています。