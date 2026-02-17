「がんばらないポイ活」はじめよう。完全放置で貯まる「LINE ポイ活チョッキンズ」登場

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社が展開するゲームプラットフォーム「LINEポイゲ」において、新作育成ゲーム「LINE ポイ活チョッキンズ」を2026年2月16日（月）に配信します。

「LINE ポイ活チョッキンズ」は、「ポイ活はしたい。でも正直、がんばりたくない…」そんな声にお応えする、完全放置×育成×ポイ活ゲームです。移動なし・位置情報不要で、放置していても進む。スマホに負担をかけない、ゆるいポイ活アプリです。アキンド星の住人である「ペソ」や「チョッキンズ」たちを育てながら、「がんばらないポイ活」を始めませんか？

■移動なし／ノルマなし／面倒な操作なし。「がんばらないポイ活」の始め方

ゲーム内ではごはんやお風呂、おもちゃなどのお世話を通じて「チョッキンズ」を育成します。育成した「チョッキンズ」たちは、放置するだけで自動的に貯金箱にコインを貯めていきます。仕事中も、寝ている間も、「チョッキンズ」があなたの代わりに働いてくれます。一定時間が経過するとコインを回収でき、集めたコインは LINEポイントに交換可能です。「チョッキンズ」を育てる事で、より効率よくコインが貯まるようになります。

■「LINEポイゲ」を遊んで、育成をもっと効率化

「LINE ポイ活チョッキンズ」をインストールした状態で「LINEポイゲ」のゲームをプレイすると、 育成に必要な「どんぐり」が追加で獲得でき、「チョッキンズ」の育成効率がアップします。

「LINE ポイ活チョッキンズ」概要

■LINE ポイ活チョッキンズ

対応端末：iPhone／Android

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2026年2月16日

価格：無料

開発：株式会社SoWhat

運営：LINEヤフー株式会社

著作権表記：(C)LY Corporation (C)SoWhat, Inc.

▼App Store

https://apps.apple.com/app/id6741314792

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGSPS20

