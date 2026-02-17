【2/26（木）開催】「MicroED結晶構造解析の基礎と応用パート3 ～ニトロソアミン類、特に近年製薬業界で問題視される″NDSRIs″の構造決定におけるMicroEDの有用性～」ウェビナー開催

アステナホールディングス株式会社

スペラファーマ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：岩城 慶太郎）は、2026年2月26日（木）に「MicroED結晶構造解析の基礎と応用パート3 ～ニトロソアミン類、特に近年製薬業界で問題視される"NDSRIs"の構造決定におけるMicroEDの有用性～」ウェビナーを開催します。

■本ウェビナーについて

2024年4月より、スペラファーマ株式会社は3D ED/MicroED微結晶構造解析の受託サービスを開始し、これまでに「MicroED結晶構造解析の基礎と応用」シリーズPart1・Part2を開催してまいりました。どちらも大変ご好評をいただき、このたびシリーズPart3を開催する運びとなりました。

今回のテーマは、「ニトロソアミン類、特に近年製薬業界で問題視される"NDSRIs"の構造決定におけるMicroEDの有用性」です。最新の研究実績を交えて解説します。



医薬品に対する"NDSRIs（Nitrosamine Drug Substance-Related Impurities）"混入のリスクアセスメントにおいて、「リスクあり」と判定された場合には、当該物質を自社で合成する、もしくは市販標品を購入し、分析法開発に供する必要があります。

しかし、以下の課題があり、合成現場ではMSを基盤とした"推定"の判断をせざるを得ない状況が続いています。

- 市販標品であっても、実はニトロソ基の位置異性体である場合がある- 独自に合成した場合、ニトロソ基はNとOのみで構成されるため、ルーティンで使用する¹H-NMR、若しくは¹³C-NMRでは直接的な構造決定が不可能- 高含窒素医薬品に由来する"NDSRIs"では、どの窒素がニトロソ化されたのかをHMBCスペクトルから判断するのが極めて難しい

さて、MicroEDには以下のような分析上の利点があります。

１. ナノメートル厚の微小結晶でも容易に測定可能

２. 制限視野電子回折により、結晶性混合物の中から目的結晶のみを選択して測定可能

３. 電子線と結晶の強い相互作用により、測定が高速

本ウェビナーでは、特に３.の「圧倒的な測定速度」を最大限に活かし、従来はNMRやMSによる"推定"に依存していた"NDSRIs"の構造を短時間で決定した事例をご紹介します。さらに、反応液を直接解析する、多成分の一挙構造解析についてもご紹介します。合成化学者にとっても非常に興味深い内容となっておりますので、ぜひウェビナーへご参加ください。

こんな方におすすめ！

- ニトロソアミン類（特に"NDSRIs"）のリスクアセスメント関連業務において課題がある（プロジェクトが前に進まない）研究者・品質担当者- 創薬・原薬プロセス開発の構造評価を担当し、構造決定の難航により次の実験へ進めず課題を抱えている研究者- 極微量成分や混合物の構造決定に悩んでいる研究者- 結晶多形制御など、選択的晶析法の開発に日々従事されている研究者- 天然物の構造決定に取り組む研究者で、結晶サイズが小さい・微量のためX線回折では構造決定できず悩んでいる方（いわゆる「モノ取り屋」と呼ばれる方）■開催概要

タイトル：MicroED結晶構造解析の基礎と応用パート3

～ニトロソアミン類、特に近年製薬業界で問題視される"NDSRIs"の構造決定における

MicroEDの有用性～

開催日時：2026年2月26日（木）11:00～11:45

開催形式：オンライン（Microsoft Teamsによるウェビナー）

参 加 費 ：無料

お申込み :https://www.spera-pharma.co.jp/news/p12948/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=webinar260226■登壇者プロフィール

中井 啓陽

スペラファーマ株式会社

大阪研究センター 製薬研究所 サイエンティスト

2015年 明治薬科大学大学院薬学研究科博士後期課程修了後、北興化学工業株式会社に入社。2017年 東北医科薬科大学博士研究員（加藤正教授）、2018年 岡山大学薬学部医歯薬学総合研究科助教（好光健彦教授）、2019年 明治薬科大学博士研究員（齋藤直樹教授）、2020年 岩城製薬株式会社合成技術研究部、2021年より会社改組等によりスペラファーマ株式会社へ出向し現在に至る。

精密有機合成化学、晶析工学を基盤とした各種低分子医薬品のプロセス開発をメイン業務とし、単結晶X線構造解析、MicroED結晶構造解析の技術構築をリードしている。

