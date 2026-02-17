パイオニア、インテックス大阪で開催される「DXPO大阪’26」に出展

パイオニア株式会社

パイオニアは、2026年2月24日（火）～27日（金）の4日間、インテックス大阪で開催される「DXPO大阪’26」に出展します。

同イベント内で開催される、管理部門の業務効率化・DX推進を目的とした「バックオフィスDXPO」（24日～25日）と、売上アップ・販売促進を目的とした「営業・マーケDXPO」（26日～27日）にブースを設け、フリートマネジメントシステム「MobilityOne（モビリティ・ワン） 安全運転管理」と、訪問・巡回業務向けの新サービス「MobilityOne 訪問・巡回管理」を展示します。

「MobilityOne 安全運転管理」は、アルコールチェックや運転日報などの業務をデジタル化して一元管理でき、社用車に関わる管理業務のDX化をサポートします。「MobilityOne 訪問・巡回管理」は、最適な訪問ルートの作成やスケジュール管理機能で車での訪問・巡回業務を効率化し、生産性向上に貢献します。

＜DXPO大阪’26＞

日 時 ： 2026年2月24日 (火) ～ 27日 (金)

会 場 ： インテックス大阪 4・5号館

パイオニアブース ： 「バックオフィスDXPO」内 （2月24日～25日） ブース番号：6-23

「営業・マーケDXPO」内 （2月26日～27日） ブース番号：3-23

公式ホームページ ： https://dxpo.jp/real/box/osaka/ (https://dxpo.jp/real/box/osaka/)（バックオフィスDXPO）

https://dxpo.jp/real/fox/osaka/sales/ （営業・マーケDXPO）

＜出展内容＞

■「MobilityOne 安全運転管理」

安全運転管理業務に特化したフリートマネジメントシステム。スマートフォン・PCの画面表示に沿って操作するだけで、アルコールチェックや日常点検、運転日報といった一連の安全運転管理業務を迷うことなく確実に行うことができ、管理業務のDX化と法令順守に貢献します。

「MobilityOne 安全運転管理」 Webサイト： https://jpn.pioneer/ja/mobility-one/safedrive/?ad=pr

■「MobilityOne 訪問・巡回管理」

車での訪問・巡回業務の効率化に特化したクラウドサービス。最適な訪問ルートの作成や訪問地点・スケジュール管理などの機能とナビゲーションアプリで、メンテナンスやフィールドサービス、営業・管理業務、廃棄物収集・処理、医療・介護など幅広い業種の訪問・巡回業務を効率化します。

「MobilityOne 訪問・巡回管理」 Webサイト： https://jpn.pioneer/ja/mobility-one/visiting-cercuit/?ad=pr