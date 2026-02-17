スペラファーマ株式会社、世界的に注目を集める3D ED/MicroED技術で、分離不可能な結晶多形混合物の構造決定に成功 ― 株式会社リガクとの共同研究 ―
スペラファーマ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：岩城 慶太郎）は、株式会社リガクとの共同研究により、最先端の3D ED/MicroED分析技術を活用し、従来、分離が不可能とされていた結晶多形混合物の構造決定に成功しました。
MicroED結晶構造解析では、透過型電子顕微鏡（TEM）を用いて無数のナノ結晶を観察しながら、狙った結晶のみを選択して電子線を照射します。この手法により、従来のX線構造解析では困難であった「混合物の構造決定」が可能となります。
今回の研究では、カソピタントメシル酸塩Form1およびForm3という、分離不可能かつ物性が酷似した超高難易度の多形混合物に着目し、迅速な構造解析を達成しました。本成果は、創薬開発における結晶構造解析の新たな可能性を示すものです。
原論文情報
スペラファーマ株式会社の製薬研究所 中井、三木、加賀、安齋、山野らが執筆した論文がアメリカ化学会発行の「Crystal Growth & Design (ASAP)」に掲載されました。
掲 載 誌 ：Crystal Growth & Design (ASAP)
タイトル：Crystal Structure Determination of Inseparable Polymorphic Mixtures
by 3D ED/MicroED
U R L：https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.cgd.5c01477
著 者：¹Keiyo Nakai*, ¹Kuniyoshi Miki, ²Takashi Kikuchi, ²Hiroyasu Sato,
²Keigo Takahira, ³Robert Bücker, ²Akito Sasaki, ¹Atsushi Kaga,
¹Ryo Anzai, ¹Mitsuhisa Yamano
所 属：¹スペラファーマ株式会社 ²株式会社リガク ³Rigaku Europe SE
[参考URL]
スペラファーマ株式会社 ニュースリリース(https://www.spera-pharma.co.jp/news/p12717/?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=asap_microed)
