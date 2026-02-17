既製品ウィッグブランド「ジュリア・オージェ」通販向け新商品 気になる分け目を楽々カバー。分け目特化型の細長デザインの部分ウィッグ『Reamore Slim（リアモア スリム）』発売

株式会社アートネイチャー

毛髪に関する総合サービスを提供する株式会社アートネイチャー（本社：東京都渋谷区 代表取締役会長兼社長：五十嵐祥剛）の既製品ウィッグブランド「ジュリア・オージェ」から、気になる分け目に沿ってつけるだけで自髪にしっかりフィットする細長デザインの部分ウィッグ『Reamore Slim(リアモア　スリム)』を2026年2月17日（火）より、「アートネイチャー公式楽天オンラインショップ」（https://item.rakuten.co.jp/artnature/506800600/）にて販売を開始します。



Reamore Slim(リアモア スリム)使用例


Reamore Slim（リアモア スリム）　商品特長



まるで地肌のようなリアルな分け目


髪の根元にある結び目が目立たない「Reamore植毛」を採用。リアルな外観の分け目を実現しました。






ウィッグと自髪に固定させるパーツ「フレアタッチ」


ウィッグの上から軽く押さえてとめる「フレアタッチ」を採用。自髪と絡むことでしっかりフィット。重さ10ｇ以下の軽量ウィッグです。





細身のデザインで分け目をしっかりカバー


お悩みが出やすい分け目部分に特化したサイズ感です。



毛流れに動きが出せる総手植え（オールハンドメイド）


手作業で植毛をすることにより、根元の立ち上がりがふんわり、かろやかな仕上がりになります。




扱いやすい毛質の人毛MIX


人毛50％と人工毛50％をMIX。自然な風合いの人毛とスタイルキープ力が強い耐熱人工毛を配合しています。お手持ちのシャンプー・コンディショナーでクリーニング可能です。


ヘアアイロンやコテもご使用OK、最大180℃※1まで耐えられます。


(10秒以下のご使用時間)


※1　耐熱温度180℃、10秒以下


※2　ご使用のアイロンの温度設定は不正確な場合も多いので短時間で毛髪を確認しながらご使用ください。



【商品概要】


商品名：『Reamore　Slim(リアモア　スリム)』


価格：64,000円（税込）


毛髪：人毛50％：人工毛50％


※耐熱温度180℃、10秒以下


(180℃以上でのご使用は、混合毛を傷めますのでご注意ください)


重さ：約8.5g～10g


ベースサイズ：縦　約9cm×　横　最大約2cm


毛長：約18～20cm


カラー：ブラックミックス（黒）、ブラウンミックス(茶)の2色展開


※ウィッグの毛長は測り方によって誤差が生じる場合がございます。


※商品の色味と写真の色味は、光の当たり方やディスプレイの環境によって、


実際の色味とは異なる場合がございます。


※ハンドメイド製品のため、多少の個体差がこざいます。







『Reamore Slim(リアモア スリム)』


（アートネイチャー公式楽天オンラインショップ）


https://item.rakuten.co.jp/artnature/506800600/