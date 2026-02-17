西武渋谷店にて開催！ SEVENTEENらの大好評VR「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」

ぴあ株式会社

2月26日(木)から2026年4月5日(日)まで、東京・西武渋谷店 モヴィーダ館 6・7階にて、「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」を開催いたします。

「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」は、1月17日(土)から2月15日(日)まで、東京ドームシティ Gallery AaMoにて開催。初日から多くの来場者が列をなすなど、連日盛況となりました。

レポート :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003940.000011710.html

西武渋谷店モヴィーダ館でも引き続き、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOORのVR映像や展示等の体験が可能。さらに今回は、新たなシークレットアーティストを加え、パワーアップしたVR映像をお届けします。

チケットは本日2月17日(火)18時より先着販売開始。前売券は各時間枠がなくなり次第終了となりますので、お早めにお買い求めください。

チケットはこちら :https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/

「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」紹介

2021年～2023年までTHE FACT MUSIC AWARDS(TMA)に出演した「SEVENTEEN」「TOMORROW X TOGETHER」「ENHYPEN」「BOYNEXTDOOR」「シークレットアーティスト」の音楽やパフォーマンスの魅力を、VR SHOW体験、展示、グッズショップなどを通じて、コンサートとは異なる楽しみを感じる特別な空間として設計した、体験型エキシビション。

VR SHOWでは、コンサートのステージをリアルに感じることができるVR体験が可能。実際に目の前にアーティストがいるかのような異空間に入り込み、興奮と感動が止まらない特別な空間へと導きます。

VR SHOW体験だけではなく、未公開写真や映像の展示、限定グッズの販売も実施。各アーティストのファンにとって、コンサート会場とは一味違う、特別な思い出を作る場となります。

個人でのVR体験とは一味違う、各アーティストのファン同士で同じ空間体験を共有しながら楽しむ新たなスタイルをぜひ体感してください。

【チケット情報】

２月17日（火）18:00よりチケット販売開始（先着）

〈販売サイト〉

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/(https://w.pia.jp/t/visionfesta-dits/)

〈販売価格〉

前売一般：4,000円（税込） ※ランダムフォトカード３種付

当日一般：4,500円（税込） ※ランダムフォトカード２種付

〈販売期間〉

前売券：2026年2月17日（火）18:00～各公演日前日23:59

当日券：各開催日当日11:30～19:00まで（会場販売のみ）

※チケットは日時指定券となります。

※準備～上映終了までは約45分間隔でご案内させていただく予定です。

【来場者特典情報】

ご入場時に入場特典をランダムでプレゼント！

SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、BOYNEXTDOOR、シークレットアーティストの中から以下のような枚数と種類をプレゼントいたします。

東京ドームシティGallary AaMoとはフォトカードの内容が変更となります。

前売券特典：ランダムフォトカード3枚（SEVENTEEN：2枚、他アーティスト：1枚）

※前売券だけ！特典1枚追加の3枚付き！

当日券特典：ランダムフォトカード2枚（SEVENTEEN：1枚、他アーティスト：1枚）

〈SEVENTEEN〉※写真はイメージです。〈TOMORROW X TOGETHER〉※写真はイメージです。〈ENHYPEN〉※写真はイメージです。〈BOYNEXTDOOR〉※写真はイメージです。〈シークレットアーティスト〉※写真はイメージです。

「THE FACT MUSIC AWARDS EXHIBITION - VISION FESTA(DIVE INTO THE STARS)」

会場 西武渋谷店 モヴィーダ館 6・7階（〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町２１－１）

期間（予定） 2026年2月26日(木) ～ 4月5日(日)

上映時間（予定）11：30～19：45 ※営業時間は11：00～20：30

【公式サイト】 https://vr-exh.jp/(https://vr-exh.jp/)

【注意事項】

・チケットは、購入後の日時・券種変更、払い戻しや再発行等、一切の変更はお受けできません。

・チケットに記載されている集合時間に必ずご集合ください。遅れた場合、ご入場をお断りする場合がございます。

・会場運営上の都合で、一部上映時間の変更が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。

・演出上の都合により、開演いたしますと、VRの観覧ができなくなる場合がございます。予めご了承ください。

・掲載内容・価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

・場内混雑時、お待ちいただく場合がございますので、予めご了承ください。

●主催 VISION FESTA実行委員会（株式会社メディアボーイ、ぴあ株式会社、株式会社トーハン、ＭＭ５合同会社）

●主管 APOLLON STUDIO

●企画 THE FACT