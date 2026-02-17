アーモンドのおいしさを追求したスイーツが新登場「アーモンドクッキー＜キャラメル＞」「アーモンドガレットサンド」2月24日より新発売「アーモンドクッキー」は品質リニューアルして2月下旬より順次発売

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社(東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也)は、「アーモンドクッキー＜キャラメル＞」「アーモンドガレットサンド」を2月24日（火）より新発売、「アーモンドクッキー」を2月下旬より順次リニューアル発売いたします。

「アーモンドクッキー」はローストアーモンドとアーモンドペーストをたっぷり練り込んだザクザク食感が特長で、素材本来のおいしさが楽しめる点がご好評いただいております。このたび、更なるおいしさを目指してリニューアルするのと同時に、発売から14年目にして初めて、サブフレーバーの「アーモンドクッキー＜キャラメル＞」を発売いたします。アーモンドの香ばしさとキャラメルのコク深い甘さが相性抜群です。さらに、「アーモンドクッキー」の味わいをイメージした半生ケーキの「アーモンドガレットサンド」を発売いたします。

アーモンドのおいしさを心ゆくまで楽しめる新商品の発売で、お客様に笑顔をお届けしてまいります。

■商品特長

アーモンドクッキー

・アーモンドクッキー

- ローストアーモンドとアーモンドペーストをたっぷりと生地に練り込み、香ばしく焼き上げた風味豊かなクッキー

- 粗めのアーモンドと硬めのクッキー生地によるザクザク食感

- 素材の旨味を引き出す塩を隠し味に使用

- 乳由来原料の配合量アップでより深みのある味わいに

アーモンドクッキー＜キャラメル＞

・アーモンドクッキー＜キャラメル＞

- ローストアーモンドとキャラメルソースを生地に練りこんだザクザク食感のクッキー

- 香ばしいアーモンドとキャラメルのコク深い味わいが相性抜群

- 絶妙な甘じょっぱさで止まらないおいしさ

アーモンドガレットサンド

・アーモンドガレットサンド

- 「アーモンドクッキー」の味わいをイメージしたガレットサンド

- やさしい甘さと香ばしさが特徴のなめらかなアーモンドクリームを、

ふんわりバターが香るアーモンドペーストを練り込んだサクほろガレットでサンド

■商品概要