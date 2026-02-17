福を包んだ“縁起餃子”で春節をお祝いしよう！公式オンラインショップにて「餃子の日キャンペーン」を実施

株式会社グリーンハウスフーズ

株式会社グリーンハウスフーズが展開する「西安餃子（シーアンギョウザ）」は、春節（旧正月）に合わせ、公式オンラインショップ「GHF DINING SHOP」にて、『餃子の日キャンペーン』を2月17日（火）から3月1日（日）まで実施いたします。

■春節に親しまれる“餃子文化”にちなんだ特別キャンペーン

中国では、春節（旧正月）に餃子を食べる習慣が深く根付いています。餃子の形が古代中国の貨幣に似ていることから、「富をもたらす縁起物」として親しまれ、一家団欒の象徴として大切にされてきました。西安餃子では、この伝統文化にちなんで『餃子の日キャンペーン』を実施。公式オンラインショップで販売中の「ジューシー黒豚餃子」は、国産豚肉の旨みと食感にこだわった人気商品で、専門店の本格餃子がご家庭でも楽しめるとご好評を頂いています。

本キャンペーンでは、公式オンラインショップにて「ジューシー黒豚餃子」入り対象商品（単品を含む）をご購入いただいたお客様へ、人気メニュー4種類（特製豚肉焼売／海老蒸し餃子／ミニ肉まん／五目春巻き）からお好きな点心1種類をプレゼントいたします。春節のお祝いにはもちろん、ご家族での食卓やギフトにもおすすめです。

【キャンペーン概要】

「餃子の日キャンペーン」

◇対象期間：2026年2月17日（火）～ 3月1日（日）

◇対象商品：公式オンラインショップ「GHF DINING SHOP」内の「ジューシー黒豚餃子」入り対象商品（単品60個以上を含む）

※西安餃子のジューシー黒豚餃子（冷凍30個セット）のみ対象外

◇キャンペーン特典：対象商品の中からお好きな点心1種類をプレゼント

◇対象サイト：公式オンラインショップ「GHF DINING SHOP」

https://www.ghfdining-shop.com/

＊公式オンラインショップ「GHF DINING SHOP」キャンペーンページ

https://www.ghfdining-shop.com/view/category/ct33?utm_source=260217&utm_medium=pr(https://www.ghfdining-shop.com/view/category/ct33?utm_source=260217&utm_medium=pr)

■選べる人気点心4種（キャンペーン特典対象商品）

◇特製豚肉焼売

国産豚肉をたっぷり使用した、ジューシーな旨みと食感がクセになる特製焼売

◇海老蒸し餃子

もっちりとした皮とプリプリ海老の食感が相性抜群の「謝朋殿」自慢の点心

◇ミニ肉まん

ふんわり生地に豚肉と玉葱の旨みが詰まった「謝朋殿」のロングセラー

◇五目春巻き

国産キャベツ・長ネギ・筍・豚肉・紅ズワイガニの絶妙なブレンドが香ばしい逸品

＊オンラインショップ「GHF DINING SHOP」 https://ghfdining-shop.com/(https://ghfdining-shop.com/)

■「西安餃子」・「西安健菜キッチン」

1967年創業「中国料理 謝朋殿」の系譜を継ぎ、1998年に誕生した「西安餃子」。焼き・茹で・揚げ、さまざまなトッピングやタレで味わう餃子、2種の豆板醤や華やかに香る花椒で仕上げるやみつき必至の本格四川麻婆豆腐、香酢・老油独特の風味が人気の黒酢のサンラー湯麺、豊富な小皿料理など、厨師が心を込めてお作りする本格中華をカジュアルに楽しめるチャイニーズダイニングです。

◇店舗：東京オペラシティ店／大井町アトレ店／ビーンズ赤羽店／立川ルミネ店／新浦安モナ店／テラスモール湘南店／ラゾーナ川崎プラザ店／西安健菜キッチン たまプラーザテラス店／西安健菜キッチン 新静岡セノバ店

◇URL：https://www.ghf.co.jp/shian-gyoza/

◇公式Instagram：https://www.instagram.com/shian_gyoza/