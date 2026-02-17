水道・インフラ事業を行う明和工業、新製品のソーラーシリーズなど「SMART ENERGY WEEK 2026スマートグリッドEXPO」に出展

明和工業株式会社

水管橋をはじめ、金属製品製造業、仮設配管レンタル業を中心に「水」と「エネルギー」に関わる事業を展開する明和工業株式会社（代表取締役：関根聡史 新潟市西蒲区打越）は、3月17日～19日に東京ビッグサイトで開催される「SMART ENERGY WEEK 2026 スマートグリッドEXPO」に出展いたします。『エネルギーも、水も、街も、企業も。“動き続ける”ための明和工業』をテーマに、BCP対策や脱炭素関連製品としてソーラーシリーズの実機展示のほか、その他既存事業に関してもご紹介いたします。

当社は、鋼管の加工で培ってきた溶接をはじめとする金属加工技術を基盤に、機械加工・組み立て・電気設備の設計・製作・各種工事まで幅広く手がけてまいりました。こうした取り組みの中で蓄積してきたノウハウを生かし、これまで多くのソリューションをお客様に提供しています。今回の展示では、脱炭素およびBCP対策に向けて、当社が展開する再生エネルギー事業についてご紹介いたします。

近年、各企業や大型商業施設において太陽光発電設備の導入が進んでいますが、既存の建物に太陽光パネルを設置することによる耐震性能の低下や、積雪地域では、降雪時の耐荷重が確保できず屋根上へのパネル設置を断念するケースが見受けられます。また、野立ての太陽光発電所は環境や周辺への悪影響から新設が困難となっています。これらの課題を解決するソリューションとして、当社では、長年培ってきた金属加工の技術・経験を生かし、高い堅牢性を実現したソーラーカーポートを開発。以降、ラインナップの拡充を進めてきました。会場では、休憩スペースの屋根に太陽光パネルを設置した新製品「ソーラー東屋（名称仮）」に加え、今後発売予定の「垂直軸小風力風車」を特別展示する等、当社のエネルギーソリューションをご覧いただけます。

■イベント概要

名称：SMART ENERGY WEEK 2026 スマートグリッドEXPO

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1 ）

日時：2026年3月17日(火)～3月19日(木) 10:00～17:00

ブース位置：東6ホール E21-1

2025年出展の様子■製品紹介(1)ソラレクト

太陽光による自家消費発電が可能なソーラーカーポート。水道資機材の製造技術を活かし、業界トップクラスの堅牢性を実現。

ソラレクト(2)ソライユポート

太陽光パネルを屋根材として太陽光発電システムを備えたサイクルポート。発電した電力を蓄電池に蓄え、平常時は電動自転車や電動キックボードの給電に利用できる。また、オフグリッド仕様で非常用電源としても活用が可能。

ソライユポート(3)ソーラー東屋（新製品・名称仮）

屋根に太陽光パネルが設置されているオフグリッド仕様の東屋。蓄えられた電力は東屋内の照明や災害時の電力として活用が可能。

ソーラー東屋（新製品）

(4)垂直軸小風力風車

外部からの電力供給が不要なオフグリッド仕様で、本体内部にバッテリーを備える。発電した電力は風車コントローラに送られ、電気に変換されてバッテリーに蓄電する。

垂直軸小風力風車

※来場の際には事前登録が必要です。「スマートグリッド展 公式HP」

または、下記URLよりご登録ください。

https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1612415867784056-VHL

＜会社概要＞

社名：明和工業株式会社

設立：1969年3月

資本金：6,000万円

代表者：代表取締役 関根 聡史

本社所在地：新潟県 新潟市西蒲区打越135‐1

事業内容：水関連インフラ製造事業およびエネルギー関連事業

HP：https://www.meiwajp.com/