HENNGEのユーザーコミュニティ「chameleon」、登録者数2000人を突破

HENNGE株式会社

HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）は、運営するユーザーコミュニティ「chameleon（カメレオン）」の登録者数がこのほど2000人を突破したことをお知らせいたします。

chameleonは、HENNGEのクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」をご利用の管理者やユーザーが、活用における有用なノウハウを交換したり、HENNGE事務局からの情報提供を受けたりする場として機能しています。情報システム部門の方々が、日々の業務における悩みの解決や情報交換を行う場になっているのも特徴です。

このように、情報システムの運用や利用の現場で蓄積してきたユーザーのノウハウを共有し合える場として、日々登録者数が増加しています。

chameleonトップ画面（左）と、登録者数の推移（右）

chameleonは2021年の開設以来、多くのユーザーにご参加いただき、着実にその輪を広げてきました。HENNGE One契約ユーザー数の増加にともない、2025年には年間で500人以上の方に新たにご参加いただきました。

以下の通り、ユーザー同士の相互扶助や交流が活発に行われてきました。

- 総投稿数： 2018件- 総コメント数： 466件- 総いいね数： 1万503件■ chameleon 運営事務局よりメッセージ

「chameleonが2000人を超える規模に育ったのは、ご参加いただいている皆様一人ひとりのおかげです。情報システム部門をはじめとする皆様が抱える課題について、相互に情報交換いただくことで様々な輪が生まれています。これからも『ここに来れば解決策が見つかる』『新しい発見がある』場所を、皆様と一緒に作っていければ幸いです」

※ chameleonのご利用について

chameleon をご利用いただくには、ユーザー登録が必要です。

ご登録は原則として当社製品をご契約中の企業様に所属する役員および従業員の方に限定させていただいております。

ご登録を希望される方は、以下の申請フォームよりお手続きをお願いいたします。

https://hennge.com/jp/service/one/chameleon/

■HENNGE株式会社（へんげ）について

1996年11月に設立。「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールセキュリティ、セキュアなファイル共有など、多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneや、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」IDaaS市場：ベンダー別売上金額シェアにて2021年度、2022年度、2023年度、2024年度予測の4年連続で1位を獲得

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

HENNGE株式会社

Corporate Communication Division

TEL：03-6415-3660

E-mail：hennge-pr@hennge.com

担当：市嶋・矢野

本プレスリリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、当社または各社、各団体の商標もしくは登録商標です。